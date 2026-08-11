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बॉस ने जलील किया तो पाल ली नफरत, 8 महीने की खुन्नस निकली... गाजियाबाद में सुपरवाइजर का मर्डर

Ghaziabad factory murder: गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी में फैक्ट्री सुपरवाइजर अनवेश सक्सेना की कैंची से हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है. आरोपी सर्वेश युवती से दोस्ती करना चाहता था और रोकने पर 8 महीने की रंजिश में हत्या कर दी.

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गाजियाबाद की गारमेंट फैक्ट्री में सुपरवाइजर की हत्या.(Photo:ITG)
गाजियाबाद की गारमेंट फैक्ट्री में सुपरवाइजर की हत्या.(Photo:ITG)

UP News: गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी क्षेत्र में स्थित एक फैक्ट्री में 42 साल के सुपरवाइजर अनवेश कुमार सक्सेना की हत्या के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार हत्या की वजह फैक्ट्री में काम करने वाली एक युवती को लेकर उपजा विवाद था।

थाना ट्रॉनिका सिटी पुलिस ने हत्या की इस वारदात का अल्प समय में खुलासा करते हुए आरोपी सर्वेश दर्जी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी मूल रूप से एटा जिले के बागवाला थाना क्षेत्र के बरौली गांव का रहने वाला है और वर्तमान में ट्रॉनिका सिटी की पूजा कॉलोनी में रह रहा था. पुलिस ने उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल की गई कैंची भी बरामद कर ली है. 

पुलिस के अनुसार, सर्वेश पिछले करीब चार साल से ट्रॉनिका सिटी स्थित कुनाल इंटरप्राइजेज की रेडीमेड गारमेंट फैक्ट्री में सिलाई कारीगर का काम कर रहा था, जबकि अनवेश कुमार सक्सेना भी लंबे समय से उसी फैक्ट्री में सुपरवाइजर पद पर कार्यरत था और कर्मचारियों को काम बताने की जिम्मेदारी उसके पास थी.

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पुलिस पूछताछ में सर्वेश ने बताया कि दिसंबर 2025 में फैक्ट्री में एक युवती साफ-सफाई के काम के लिए आई थी. वह उससे दोस्ती करना चाहता था. आरोपी के मुताबिक, जब भी वह युवती उसके पास खड़ी होती थी, अनवेश उसे वहां से हटा देता था. 

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आरोपी ने पुलिस को बताया कि अनवेश उसे युवती के सामने ही जलील करता था, जिससे वह मन ही मन उससे नफरत करने लगा. इसके अलावा, आरोपी का दावा है कि अनवेश फैक्ट्री मालिक का खास था और जब कर्मचारी उसकी शिकायत मालिक से करते थे तो मालिक उल्टा उन्हें ही धमकाता था. इन घटनाओं के बाद आरोपी ने  अनवेश को ठिकाने लगाने की योजना बना ली और मन में पनप रही खुन्नस को करीब आठ महीने तक दबाए रखा.

10 अगस्त की दोपहर आरोपी को आखिरकार वह मौका मिल गया, जिसका वह इंतजार कर रहा था. पुलिस के अनुसार, दोपहर करीब 1:30 बजे सर्वेश ने फैक्ट्री के कटिंग सेक्शन में अनवेश को देखा, लेकिन बाहर उसके भाई को खड़ा देखकर वह वहां से लौट गया. करीब डेढ़ घंटे बाद लगभग तीन बजे वह दोबारा उसी स्थान पर पहुंचा. इस बार प्रथम तल स्थित कटिंग सेक्शन में अनवेश अकेला लेटा हुआ था. 

पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने मौका देखकर कपड़ा काटने के लिए रखी कैंची उठाई और अनवेश के सिर व गले पर कई वार कर दिए. हमले में अनवेश गंभीर रूप से घायल होकर लहूलुहान हो गया और उसकी मौत हो गई. वारदात के दौरान आरोपी की अपनी उंगली भी कट गई.

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हत्या के बाद आरोपी अपने साथ कैंची लेकर फैक्ट्री से निकल गया और भगत सिंह चौक से गेट नंबर-दो की ओर जाने वाले रास्ते में झाड़ियों के बीच हत्या में इस्तेमाल हथियार छिपा दिया. इसके बाद वह मौके से फरार हो गया. सूचना मिलने पर पुलिस ने घटनास्थल की जांच शुरू की और हत्या के आरोपी की तलाश में टीमें लगा दीं.

पुलिस के मुताबिक, मैनुअल इनपुट और मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी सर्वेश को ट्रॉनिका सिटी थाना क्षेत्र में हनुमान चौक के पास से गिरफ्तार कर लिया गया. उसकी निशानदेही पर झाड़ियों से वारदात में इस्तेमाल कैंची भी बरामद कर ली गई.

इस मामले में मृतक के भाई की तहरीर पर 10 अगस्त को ही थाना ट्रॉनिका सिटी में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था. एसीपी लोनी राम किशन राना ने बताया कि पुलिस टीमों ने लगातार प्रयास करते हुए घटना का अल्प समय में अनावरण किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस आरोपी से पूछताछ के आधार पर मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच कर रही है.

उधर, अनवेश की हत्या के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है. संभल के मूल निवासी अनवेश लोनी के बेहटा हाजीपुर इलाके में परिवार के साथ रह रहे थे. वह शादीशुदा थे और उनके तीन छोटे बच्चे हैं. 

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परिवार के अनुसार, अनवेश ही घर की आजीविका का मुख्य सहारा थे. अब उनकी मौत के बाद तीनों बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया है. परिवार ने आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने और बच्चों के भविष्य के लिए प्रशासन से मदद की मांग की है. पुलिस की गिरफ्तारी और हथियार की बरामदगी के बाद अब इस सनसनीखेज हत्याकांड की पूरी कहानी अदालत में पेश किए जाने की तैयारी है.

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