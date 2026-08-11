गिरते बाजार में भी मंगलवार को एक शेयर में शानदार तेजी देखी गई, क्‍योंकि इस कंपनी ने शानदार तिमाही नतीजे पेश किए. यह शेयर फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड है. इसके शेयरों में मंगलवार को 15.70 प्रतिशत की तेजी आई और वे 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर 1,225 रुपये पर पहुंच गए.

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कंपनी ने जून तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें नेट प्रॉफिट में पिछले साल की तुलना में 53.14 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई. हालांकि, कारोबार बंद होने तक यह शेयर 14.64% बढ़ोतरी के साथ 1,213 रुपये पर आ गया. फिनोलेक्स केबल्स का वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में मालिकों को मिलने वाला लाभ 249.04 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले वर्ष की इसी तिमाही में यह 162.62 करोड़ रुपये था.

ऑपरेशन से रेवेन्‍यू में इस तिमाही के दौरान सालाना आधार पर 44.26 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई और यह 2,013.15 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जबकि वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में यह 1,395.52 करोड़ रुपये था.

क्‍यों आई इतनी बढ़ोतरी?

कंपनी ने कहा कि कृषि, औद्योगिक और सौर रिसर्च के मजबूत योगदान के साथ, इस तिमाही के दौरान विद्युत तारों की मात्रा में 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई. केबल सेगमेंट में, ऑप्टिक फाइबर केबल की मात्रा पिछले वर्ष की तुलना में काफी अधिक रही. फिनोलेक्स केबल्स ने आगे कहा कि इस सेगमेंट में बड़े ऑर्डर ने मार्जिन को भी सपोर्ट दिया.

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हालांकि, कंपनी ने कहा कि मिडिल ईस्‍ट में चल रहे जंग के कारण ईंधन (एलपीजी/पीएनजी) की बहुत सीमित उपलब्धता के चलते तिमाही के दौरान उसका कॉपर रॉड प्लांट संचालित नहीं हुआ. कंपनी ने आगे कहा कि ईंधन की सीमित उपलब्धता ने उसकी नई कैटेगरी की बिक्री पर भी असर डाला. फिनोलेक्स केबल्स ने आगे बताया कि तिमाही के दौरान तांबे की कीमतें ऊंची बनी रहीं. कंपनी ने कहा कि मई में सेल प्राइस में बढ़ोतरी की गई थी.

कंपनी के विस्‍तार की योजना

कंपनी ने आगे कहा कि फाइबर ड्रॉ सुविधा के लिए उसकी विस्तार योजनाएं निर्धारित समय के अनुसार आगे बढ़ रही हैं. नए प्‍लांट की पूरी क्षमता (4 मिलियन फाइबर किलोमीटर) इस वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही तक चालू होने की उम्मीद है. फिनोलेक्स केबल्स भारत में विद्युत और संचार केबलों का निर्माता है. इसके उत्पादों का उपयोग ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक व्यवस्था, केबल टीवी, टेलीफोन, कंप्यूटर, कृषि और औद्योगिक समेत कई सेक्टर्स के लिए किया जाता है. कंपनी के उत्पाद पोर्टफोलियो में इलेक्ट्रिक स्विच, एलईडी आधारित लैंप, पंखे, लो-वोल्टेज एमसीबी, वॉटर हीटर और इलेक्ट्रिक आयरन भी शामिल हैं.

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

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