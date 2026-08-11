scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'SIR में वोटर लिस्ट से मेरा नाम कटा', प्रकाश राज का दावा, बोले- पता नहीं क्या-क्या कागज दिखाने पड़ेंगे

प्रकाश राज का कहना है उनसे वोट करने का अधिकार छीन लिया गया है. SIR में बैंगलोर कॉन्सिट्यूएंसी की वोटिंग लिस्ट से उनका नाम हटा दिया गया है.

Advertisement
X
प्रकाश राज नहीं कर सकेंगे वोट? (Social Media)
प्रकाश राज नहीं कर सकेंगे वोट? (Social Media)

जाने माने एक्टर प्रकाश राज ने बड़ा दावा किया है. उनका कहना है कि बेंगलुरु निर्वाचन क्षेत्र से उनका वोटिंग राइट डिलीट कर दिया गया है. SIR की प्रक्रिया के बाद ये सब हुआ है. प्रकाश ने कहा कि वो बेंगलुरु में जन्मे हैं. यही पर उन्होंने पढ़ाई और थियेटर किया है. प्रकाश ने तंज कसते हुए कहा कि ये अच्छा जोक है. इसे जारी रखें. 

उन्होंने X पर वीडियो शेयर कर वोटिंग लिस्ट से उनके नाम हटाए जाने के प्रोसेस को सबसे बड़ा जोक बताया है. उन्होंने कहा कि देखता हूं अपना वोटर आईडी वापस पाने के लिए क्या क्या कागजात दिखाने पड़ेंगे. उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि गेम जारी है. वो लोग अपनी पावर को दिखाने के लिए ये सब कर सकते हैं. उनके वोट करने के अधिकार को छीन सकते हैं. लेकिन क्या वे लोग उन्हें उनकी सत्ता से हटाने से रोक पाएंगे?

कैप्शन में एक्टर ने लिखा- भले ही आप कुछ नागरिकों के वोट देने के अधिकार को छीन सकते हैं, जो शायद आपको सत्ता में दोबारा ना चुनें. मगर जिस सत्ता पर आप बैठे हैं, वहां से आपको नीचे उतारने की हमारी कोशिश को क्या आप रोक पाएंगे?

प्रकाश ने वोटर आईडी को लेकर किया था फ्रॉड?

Advertisement

इससे पहले जून में बेंगलुरु की एक अदालत ने प्रकाश राज खिलाफ गैर जमानती वॉरंट जारी किया था. आरोप था कि उनके पास कई राज्यों के मतदाता पहचान पत्र हैं. 2019 में वकील दिलीप कुमार ने एक्टर के खिलाफ हलासूरू गेट पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी. उनका कहना था कि प्रकाश के पास चार राज्यों के मतदाता पहचान पत्र हैं. उन्होंने चुनाव संबंधी नियमों का उल्लंघन किया है.

शिकायतकर्ता का कहना था कि उनकी शिकायत पर कोई एक्शन नहीं लिया गया. बाद में दिलीप ने बेंगलुरु सिटी पुलिस कमिश्नर और चुनाव आयोग से कॉन्टैक्ट किया. जब वहां से भी कोई जवाब नहीं मिला तो वो अपनी शिकायत लेकर कोर्ट गए. अदालत ने एक्टर को पेश होने के लिए दो बार समन भी भेजा था. लेकिन वो कोर्ट के सामने हाजिर नहीं हुए. जिसकी वजह से कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था.

वर्कफ्रंट पर, प्रकाश राज मूवी दृश्यम 3 में दिखेंगे. प्रकाश राज फिल्मों के अलावा अपने बेबाक बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं. वो हर सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय खुलकर रखते हैं. पिछले दिनों दिल्ली में हुए स्टूडेंट प्रोटेस्ट में प्रकाश राज शामिल हुए थे. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    TV पर गदर मचाएंगे क्रिकेटर रोहित शर्मा, लेकर आ रहे 'Rohit Sharma Show', टूटेंगे TRP के रिकॉर्ड! |
    बंदरों से बचाने के लिए 'लंगूर', द‍िल्ली में बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्प‍ियनश‍िप मे आवाज निकालेंगे एक्सपर्ट |
    'एक्शन जरूरी था', झारखंड के छात्रों पर लाठीचार्ज के राहुल गांधी के आरोपों पर JMM सांसद विजय हंसदक का पलटवार |
    Protein diet and Cholesterol? क्या प्रोटीन सप्लीमेंट लेने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है? किनको है खतरा |
    नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी पहुंचीं सुप्रीम कोर्ट, अदालत से की ये अपील |
    तमिलनाडु विधानसभा में NEET खत्म करने वाला प्रस्ताव पेश, विजय सरकार ने दोहराई मांग |
    ट्रेन में हनीमून के बाद अब शताब्दी एक्सप्रेस में बर्थडे बैश! वायरल वीडियो की जांच में जुटा रेलवे |
    सुल्तानपुर के 'बाहुबली ब्रदर्स' को बीजेपी MLA से क्यों सता रहा जान का खतरा, समझें पूरा मामला |
    Homemade Atta Noodles: गेहूं के आटे से झटपट बनाएं टेस्टी नूडल्स, बच्चे-बड़े सब मांग-मांगकर खाएंगे! |
    'इतिहास उन्हें सम्मान से याद रखेगा', मनमोहन सिंह पर लगे आरोपों पर सोनिया गांधी का लेख
    Advertisement