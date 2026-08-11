Mirzapur Trailer: बड़े पर्दे पर होगा बड़ा भौकाल! मिर्जापुर की गद्दी के लिए फिर होगी लड़ाई, रिलीज हुआ ट्रेलर

अमेजॉन प्राइम पर मिर्जापुर सीरीज सबसे ज्यादा देखी गई है. इसके मीम्स आज भी वायरल रहते हैं. ओटीटी के उजागर के समय में जो भौकाल इस शो ने मचाया था, वो हर किसी ने एक्सपीरियंस किया. अब इस शो के मेकर्स मिर्जापुर का वही रंग, वही तेवर, और वही टशन बड़े पर्दे पर एक्सपीरियंस के लिए ला रहे हैं.

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पुरानी कहानी, नया एक्सपीरियंस

मिर्जापुर द फिल्म आ रही है, जिसमें पुराने सभी आइकॉनिक किरदारों की वापसी होगी. जी हां, मुन्ना भइया, कम्पाउंडर, बाऊजी और बबलू पंडित, ये सारे किरदार जो सीरीज में मारे गए थे वो फिल्म में नजर आएंगे. इसका धमाकेदार ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है, जिसमें इस बार नए किरदारों की एंट्री दिखाई गई है जो मिर्जापुर की दुनिया में भौकाल मचाएंगे.

मिर्जापुर के किंग कालीन भैया, प्रिंस मुन्ना भइया और शेर सत्यानंद त्रिपाठी एक बार फिर लौट आए हैं. वहीं गुड्डू पंडित, बबलू पंडित भी आए हैं. ट्रेलर दर्शकों को तुरंत उसी दुनिया में वापस ले जाता है, जिसे वो पसंद करते आए हैं. फ्रेंचाइजी की पहचान बन चुकी इंटेंसिटी, डार्क ह्यूमर और आइकॉनिक डायलॉग्स के साथ इस बार कहानी का स्केल भी पहले से काफी बड़ा नजर आ रहा है.

इस नए चैप्टर में एक बार फिर गद्दी की लड़ाई है. कहानी में नए दावेदारों की एंट्री होती है, जो पुराने पावर गेम को चुनौती देते हैं. जैसे-जैसे गद्दी की लड़ाई बड़ी होती जाती है, मिर्जापुर की दुनिया भी पूर्वांचल से आगे बढ़ती है और दर्शकों को रेगिस्तान समेत एक बड़े और नए सिनेमाई संसार में लेकर जाती है.

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फिल्म में पंकज त्रिपाठी, दिव्येंदु, अली फजल, जितेंद्र कुमार, रवि किशन, अभिषेक बनर्जी, रसिका दुग्गल, मोहित मलिक, शीबा चड्ढा, राजेश तैलंग, प्रमोद पाठक, श्रिया पिलगांवकर, हर्षिता शेखर गौर, श्वेता त्रिपाठी, सोनल चौहान, अनंगशा बिस्वास, शाजी चौधरी, सतेंद्र सोनी, कुलभूषण खरबंदा और सुशांत सिंह अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे.

कब आ रही मिर्जापुर फिल्म?

मिर्जापुर द मूवी 4 सितंबर 2026 को थिएटर्स में रिलीज होने के लिए तैयार है. इसे सीरीज बनाने वाले गुरमीत सिंह ने ही डायरेक्ट किया है. फिल्म हिंदी और तेलुगु में रिलीज होगी, जिसे फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी ने एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोड्यूस किया है. वहीं अमेजॉन एमजीएम स्टूडियो भी इसे प्रोड्यूस कर रहा है.

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