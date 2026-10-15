scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मर्लिन मुनरो की फोटो शेयर कर फंसे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, लोग बोले- अभी से पीना शुरू

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की इस पोस्ट पर कई लोग चुटकी ले रहे हैं कि पाकिस्तान जो आर्थिक बदहाली, आंतरिक चुनौतियों और उथल-पुथल भरे दौर से गुजर रहे हैं. ऐसे में वहां का रक्षा मंत्री रात के 11 बजे मर्लिन मुनरो की तस्वीर शेयर कर टाइम पास कर रहा है.

Advertisement
X
ख्वाजा आसिफ ने शेयर की मर्लिन मुनरो की तस्वीर. (Photo: ITG)
ख्वाजा आसिफ ने शेयर की मर्लिन मुनरो की तस्वीर. (Photo: ITG)

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ एक बार फिर अपनी फजीहत करा बैठे हैं. इस बार फजीहत का कारण हॉलीवुड सेंसेशन मर्लिन मुनरो की एक एआई तस्वीर है. मुनरो की एआई तस्वीर शेयर करने पर अब सोशल मीडिया पर लोग जमकर उनकी चुटकी ले रहे हैं.

ख्वाजा आसिफ ने दरअसल 13 अक्टूबर को एक्स पर 1950 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस मर्लिन की एआई तस्वीर शेयर की थी. इस तस्वीर में मर्लिन एक विंटेज होटल के बाहर खड़ी हैं. उनके पीछे क्लासिक कारें खड़ी हैं. दरअसल यह तस्वीर एक तरह के चैलेंज का हिस्सा थी जिसमें यह पूछा गया था कि मर्लिन मुनरो की इस तस्वीर में अटपटा क्या है?

ओलिविया के एक्स अकाउंट से पोस्ट की गई मर्लिन मुनरो की इस तस्वीर के बारे में पूछा गया था कि सिर्फ चील की नजर वाले ही ढूंढ सकते हैं. क्या आप इस तस्वीर में एक खामी ढूंढ सकते हैं, जो 1956 के दौर की नहीं है?

सम्बंधित ख़बरें

Peshawar school roof collapse kills 17 students and a teacher in Pakistan.
पाकिस्तान के पेशावर में स्कूल की छत ढही, 17 छात्रों और एक शिक्षक की मौत
Peshawar school accident
पाकिस्तान में स्कूल की छत ढहने से 27 छात्रों की मौत
Pakistan Woman
क्या सुंदर बनने तुर्की जा रही हैं पाकिस्तानी लड़कियां? जानिए वहां ऐसा क्या है...
राजस्थान बॉर्डर पर विस्फोटक नष्ट किए गए (Photo-ITG)
राजस्थान में 7 किलो RDX नष्ट, पाकिस्तान की नापाक साजिश नाकाम
इजरायल उड़ानों में पाकिस्तानी पायलटों पर रोक, एयर फ्रांस ने लगाया बैन

ख्वाजा आसिफ ने इसी तस्वीर वाली पोस्ट को रिपोस्ट कर अंग्रेजी में लिखा था Watch और साथ में स्माइली भी बनाया था.

ख्वाजा आसिफ ने शेयर की तस्वीर.

मर्लिन मुनरो चूंकि 1950 के दशक की अदाकारा रह चुकी हैं और इस एआई तस्वीर में उनकी कलाई पर स्मार्टवॉच बंधी थी और इसी ओर इशारा करते हुए आसिफ ने लिखा वॉच. दिलचस्प ये भी है कि वॉच घड़ी और देखने दोनों के लिए इस्तेमाल होता है. इससे भी ज्यादा रोचक ये है कि ख्वाजा आसिफ ने यह पोस्ट मंगलवार को रात 11 बजे की थी. 

Advertisement

ख्वाजा आसिफ की इस पोस्ट पर कई लोग चुटकी ले रहे हैं कि पाकिस्तान जो आर्थिक बदहाली, आंतरिक चुनौतियों और उथल-पुथल भरे दौर से गुजर रहे हैं. ऐसे में वहां का रक्षा मंत्री रात के 11 बजे मर्लिन मुनरो की तस्वीर शेयर कर टाइम पास कर रहा है. एक शख्स ने कहा कि लेडीज एंड जेंटलमैन... आपके सामने हैं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री. कमेंट करने वालों में अफगानिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी के कमेंटेटर बुरहानुद्दीन भी थे. उन्होंने कहा कि ख्वाजा! रात तो सही से ढलने देता. अभी से पीना कर दिया. 

ि

सोशल मीडिया पर फजीहत के बाद ख्वाजा आसिफ ने यह पोस्ट डिलीट कर दी लेकिन इससे पहले कि इसके स्क्रीनशॉट वायरल होने लगे. आप पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को शर्मिंदा कर रहे हैं. आपकी जरा भी तमीज नहीं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'आपकी कामयाबी देश की सफलता', एशियन गेम्स के मेडलिस्ट से मिलकर बोले PM मोदी |
    गोरी चमड़ी, नाजी सोच और हिंदुओं को मारने की सनक... US के नफरती लड़के की कहानी! |
    यूपी में पत्नी के अवैध संबंध का विरोध करना पति को पड़ा भारी, ईंटों से कुचलकर किया मर्डर |
    Surya Mangal Gochar 2026: अष्टमी से पहले सूर्य-मंगल का गोचर, इन 3 राशियों में बनेगा धन योग |
    Beautiful Deserts in India: राजस्थान से लद्दाख तक, भारत के 5 अनोखे रेगिस्तान, नजारे देख वापस आने का नहीं करेगा दिल |
    पीएम मोदी की एशियन गेम्स के पदक विजेताओं से मुलाकात, साझा क‍िए अनुभव |
    'एक ही शख्स के 10 वोट', अखिलेश यादव ने फर्जी वोटर लिस्ट को लेकर चुनाव आयोग पर उठाए सवाल |
    मां मुस्कान से मिलना चाहती है बेटी, नीला ड्रम हत्याकांड के बाद परिवार की नई चिंता |
    अंकिता भंडारी केस को लेकर इंडिया गेट पर प्रदर्शन, राहुल गांधी भी हुए शामिल |
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 15 अक्टूबर 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार
    Advertisement