पहले तलाक, फिर पूर्व पति से दोबारा निकाह की चाहत, हलाला की शर्त ने महिला को किया मजबूर, गर्भावस्था में दवा पिलाने का दबाव

उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के किरतपुर क्षेत्र में शादी, तलाक और हलाला से जुड़ा एक मामला सामने आया है. एक महिला ने आरोप लगाया है कि तलाक के बाद जब उसने अपने पूर्व पति के पास दोबारा लौटने की इच्छा जताई, तो हलाला की शर्त रखी गई. महिला का आरोप है कि उसने इसके लिए मना किया, लेकिन इसके बावजूद उसके साथ मारपीट कर जबरदस्ती की गई. मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य नामजद लोगों की तलाश की जा रही है.

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महिला ने 14 अक्टूबर को किरतपुर थाने में शिकायत देकर अपने पति और ससुराल के अन्य लोगों पर गंभीर आरोप लगाए. शिकायत के मुताबिक, महिला की शादी करीब तीन साल पहले मुजम्मिल से हुई थी. करीब दो साल पहले उसके पति ने उसे तलाक दे दिया था. इसके बाद महिला अपने पूर्व पति मुजम्मिल के पास दोबारा लौटना चाहती थी. महिला का आरोप है कि इसी दौरान उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट की जाने लगी. उसने सास गुद्दो, देवर गय्यूर और शाहनवाज समेत अन्य लोगों पर परेशान करने और घर से निकालने की कोशिश करने के आरोप लगाए हैं.

महिला की शिकायत के अनुसार, जब उसने पूर्व पति के पास लौटने की इच्छा जताई, तो हलाला कराने की बात कही गई. इस मामले में शाहनवाज का नाम सामने आया है. पुलिस ने भी आरोपी से पूछताछ के बाद इस मामले से जुड़ी जानकारी दी है. पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में शाहनवाज ने बताया कि मुजम्मिल उसके बड़े भाई मुख्तार का साला है. उसने यह भी बताया कि महिला की मुजम्मिल से दोबारा शादी कराने से पहले हलाला की बात हुई थी.

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पुलिस के अनुसार, पूछताछ में शाहनवाज ने महिला की सहमति न होने के बावजूद उसके साथ मारपीट कर जबरदस्ती हलाला करने की बात स्वीकार की. इसके बाद महिला का निकाह दोबारा मुजम्मिल से करा दिया गया. महिला की शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उसने हलाला के लिए मना किया था, लेकिन उसकी इच्छा के खिलाफ उसके साथ जबरदस्ती की गई. इस मामले में पुलिस की जांच जारी है और शिकायत में लगाए गए आरोपों से जुड़े तथ्यों की कानूनी प्रक्रिया के तहत पड़ताल की जा रही है.

मारपीट और घर से निकालने की कोशिश का भी आरोप

महिला ने अपनी शिकायत में केवल हलाला तक ही मामला सीमित नहीं रखा है. उसने ससुराल के लोगों पर लगातार गाली-गलौज करने, मारपीट करने और घर से निकालने की कोशिश करने के आरोप भी लगाए हैं. शिकायत के मुताबिक, पूर्व पति के पास लौटने की इच्छा जताने के बाद उसके साथ व्यवहार और खराब हो गया. महिला ने सास गुद्दो, देवर गय्यूर और शाहनवाज समेत अन्य लोगों को आरोपों में नामजद किया है.

महिला का कहना है कि उसे परेशान किया गया और उसकी इच्छा के खिलाफ कदम उठाए गए. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की. मामले में किसकी क्या भूमिका रही, इसकी पड़ताल की जा रही है.

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महिला ने अपनी शिकायत में गर्भावस्था के दौरान दवा पिलाने का दबाव बनाने का आरोप भी लगाया है. उसका कहना है कि ससुराल के लोग उस पर जबरन तलाक देने का दबाव बना रहे थे. शिकायत में गर्भावस्था के दौरान दवा देने के लिए दबाव बनाने की बात भी दर्ज कराई गई है.

ये आरोप भी मामले की जांच का हिस्सा हैं. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने इन आरोपों से जुड़े सभी तथ्यों पर अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया है. मामले में जांच और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.

14 अक्टूबर को दर्ज हुआ मामला, 16 अक्टूबर को गिरफ्तारी

महिला की शिकायत के आधार पर किरतपुर थाने में 14 अक्टूबर को मामला दर्ज किया गया था. इसके बाद पुलिस ने आरोपी शाहनवाज की तलाश शुरू की. 16 अक्टूबर को पुलिस ने सूचना मिलने पर उसे गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपी की पहचान शाहनवाज पुत्र अब्दुल सत्तार, निवासी साहनपुर, थाना नजीबाबाद के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, मामले में नामजद अन्य लोगों की तलाश की जा रही है. उनकी भूमिका की भी जांच की जा रही है. फिलहाल इस मामले में महिला की शिकायत, पुलिस की कार्रवाई और पूछताछ में सामने आई जानकारी उपलब्ध है. महिला की ओर से लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया के दौरान होगी. पुलिस अन्य नामजद लोगों की तलाश में जुटी है और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है.



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