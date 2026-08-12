'इटली की मां मजबूर कर रहीं...', कंगना रनौत ने सोनिया का नाम लेकर राहुल गांधी को घेरा

एक्टर और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने एक बार फिर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने देश का मजाक बना रखा है.

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कंगना रनौत ने कहा कि मुझे लगता है कि वह देश का मजाक बना रहे हैं. वह लगातार देश का उपहास उड़ाते हैं, उनके लिए हर चीज एक मजाक है. मैंने पहली बार संसद का इस तरह मजाक बनते देखा है. एक तरफ वह अमित शाह जी से जवाब मांग रहे हैं कि उन्होंने छात्रों के साथ ऐसा कुछ किया या नहीं और दूसरी तरफ उसी सांस में कह रहे हैं कि हम उनकी बात सुनने के लिए यहां नहीं आए हैं.

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी में अब शर्म या मर्यादा नाम की कोई चीज नहीं बची है. पूरी दुनिया यह देख रही है और सोच रही है कि आखिर यह किस तरह का व्यक्ति है. जिस तरह से वह अपनी हताशा निकाल रहे हैं और संसद का अपमान कर रहे हैं, वह दरअसल पूरे देश और उसके नागरिकों का अपमान है. नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनकी भूमिका को देखते हुए मुझे लगता है कि यह उनका आखिरी कार्यकाल होगा.

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कंगना ने राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए नेता हैं और लगातार तीसरी बार भारी जनादेश हासिल कर चुके हैं. ऐसा लगता है कि वह सोचते हैं कि इस देश में उनके अलावा किसी और का अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए.

बीजेपी सांसद ने राहुल गांधी के अन्य कदमों का जिक्र करते हुए उन पर जॉर्ज सोरोस और अंतरराष्ट्रीय ताकतों के साथ मिलकर देश को तोड़ने और बर्बाद करने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया. उन्होंने कहा कि आखिर में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किसका इस्तीफा मांगते हैं या क्या चाहते हैं, क्योंकि जनता को उनकी कोई परवाह नहीं है. उनकी इतालवी मां ही किसी तरह विपक्ष को उन्हें अपना नेता स्वीकार करने के लिए मजबूर कर रही हैं. वरना सौ चुनाव हार चुके व्यक्ति की कोई राजनीतिक हैसियत नहीं होती.

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