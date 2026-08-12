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सो रहा था पति, पत्नी ने उठाया लकड़ी और कर दिया हमला... अस्पताल पहुंचने से पहले मौत

ओडिशा के क्योंझर में घरेलू विवाद के बाद एक व्यक्ति की कथित तौर पर उसकी पत्नी ने लकड़ी के भारी गुटके से हमला कर हत्या कर दी. घटना घटगांव थाना क्षेत्र के बैंकापाटुली गांव की है. पुलिस ने आरोपी पत्नी यात्री मुंडा को गिरफ्तार कर लिया है. SDPO प्रताप चंद्र त्रिपाठी के मुताबिक, मामले में BNS की धारा 103 के तहत केस दर्ज कर जांच जारी है.

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पत्नी गिरफ्तार. (Representative image)
पत्नी गिरफ्तार. (Representative image)

ओडिशा के क्योंझर जिले से पति-पत्नी के बीच विवाद के बाद हत्या का मामला सामने आया है. घटगांव थाना क्षेत्र के बैंकापाटुली गांव में आनंद मुंडा की कथित तौर पर उसकी पत्नी यात्री मुंडा ने लकड़ी के भारी गुटके से हमला कर हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.

जानकारी के मुताबिक, 10 अगस्त की रात आनंद मुंडा और उसकी पत्नी यात्री मुंडा के बीच किसी पारिवारिक मुद्दे को लेकर कहासुनी हुई थी. विवाद के बाद मामला शांत हो गया. इसके कुछ समय बाद आनंद सो गया. आरोप है कि इसी दौरान यात्री ने लकड़ी के गुटके से उसके सिर पर जोरदार वार कर दिया. हमले में आनंद को गंभीर चोटें आईं. 

यह भी पढ़ें: FD पर फर्जी लोन, फिर सरकारी रकम की हेराफेरी... ओडिशा में को-ऑपरेटिव बैंक के पूर्व मैनेजर समेत 2 गिरफ्तार

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अचानक हुए इस हमले के बाद परिवार के सदस्य और स्थानीय लोग उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के लिए निकले. हालांकि, अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में आनंद ने दम तोड़ दिया. घटना के बाद इलाके में भी हड़कंप मच गया.

विवाद के बाद सोते समय हमला करने का आरोप

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पुलिस के अनुसार, शुरुआती जानकारी में सामने आया है कि घटना से पहले दंपति के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. हालांकि, झगड़े की वास्तविक वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है. पुलिस हत्या के पीछे के कारणों समेत घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

मामले की सूचना मिलने के बाद घटगांव पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पत्नी यात्री मुंडा को गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद उससे पूछताछ की जा रही है, ताकि घटना की पूरी कड़ी सामने आ सके.

पुलिस ने घटनास्थल और संबंधित परिस्थितियों की भी जांच शुरू कर दी है. मृतक के शव को आवश्यक कानूनी प्रक्रिया के लिए भेजे जाने की कार्रवाई की गई है. जांच के दौरान पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि विवाद किस बात को लेकर शुरू हुआ और हमले के पीछे वास्तविक वजह क्या थी.

BNS की धारा 103 में दर्ज हुआ केस

घटगांव के SDPO प्रताप चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि पारिवारिक विवाद के बाद आनंद मुंडा की हत्या किए जाने का आरोप है. उन्होंने कहा कि महिला ने कथित तौर पर डंडे से हमला किया और गला दबाने की बात भी सामने आई है. वारदात के बाद आरोपी के मौके से फरार होने की जानकारी भी दी गई.

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SDPO के मुताबिक, घटगांव थाना पुलिस ने केस नंबर 418/26 दर्ज किया है. मामला BNS की धारा 103 के तहत दर्ज किया गया है. पुलिस अब पूरे घटनाक्रम की गहनता से पड़ताल कर रही है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

फिलहाल, आरोपी पत्नी पुलिस की गिरफ्त में है और जांच जारी है. पुलिस का कहना है कि मामले से जुड़े तथ्यों, घटनास्थल की परिस्थितियों और आरोपों की पुष्टि की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद ही वारदात की पूरी तस्वीर साफ हो सकेगी.

पुलिस कर रही घटना के हर पहलू की जांच

इस वारदात ने एक बार फिर घरेलू विवाद के हिंसक रूप लेने की गंभीर तस्वीर सामने रखी है. एक मामूली कहासुनी के बाद कथित तौर पर हुए हमले में आनंद मुंडा की जान चली गई. अब पुलिस घटना के कारणों और परिस्थितियों को लेकर सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रही है.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है. फिलहाल पुलिस की प्राथमिकता घटना से जुड़े साक्ष्य जुटाना और मामले की पूरी कड़ी को स्थापित करना है.

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