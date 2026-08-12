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वाराणसी: दालमंडी में बचे अब बस दो मकान, 179 पर चला बुलडोजर, जल्द बनेगी सड़क

वाराणसी के दालमंडी इलाके में सड़क चौड़ीकरण के लिए 181 भवनों में से 179 का ध्वस्तीकरण पूरा हो चुका है. प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच कार्रवाई को अंतिम चरण में पहुंचाया है.

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वाराणसी के दालमंडी में सड़क चौड़ीकरण का रास्ता साफ हो गया है (Photo- PTI)
वाराणसी के दालमंडी में सड़क चौड़ीकरण का रास्ता साफ हो गया है (Photo- PTI)

वाराणसी के मुस्लिम बहुल दालमंडी इलाके में सड़क चौड़ीकरण को लेकर पिछले करीब नौ महीने से चल रही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अब अंतिम चरण में पहुंच गई है. चौड़ीकरण की जद में आए भवनों में से अब केवल दो भवनों को हटाया जाना बाकी है. प्रशासन के मुताबिक, इन दोनों भवनों पर भी इसी सप्ताह कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी.

दालमंडी में सड़क चौड़ीकरण के लिए कुल 181 भवन कार्रवाई के दायरे में आए थे. इनमें छह मस्जिदें भी शामिल थीं. इसके अलावा वाराणसी विकास प्राधिकरण (VDA) की ओर से अवैध घोषित किए गए चार भवनों पर भी कार्रवाई की गई है. बुधवार को VDA की टीम ने इन चार भवनों को ध्वस्त किया. इसके साथ ही अब तक कुल 181 में से 179 भवनों पर कार्रवाई पूरी हो चुकी है.

ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान तैनात रही पुलिस

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बुधवार को ध्वस्तीकरण के दौरान इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. बड़ी संख्या में पुलिस, पीएसी और पैरामिलिट्री के जवान तैनात रहे. मौके पर लोक निर्माण विभाग (PWD) और वाराणसी विकास प्राधिकरण की टीमें भी मौजूद थीं.

दशाश्वमेध के ACP अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि बुधवार को जिन चार भवनों पर कार्रवाई की गई, उनके संबंध में विकास प्राधिकरण की ओर से पहले ही डिमोलिशन ऑर्डर जारी किया जा चुका था. चारों भवनों को शांतिपूर्ण तरीके से ध्वस्त किया गया. उन्होंने बताया कि अब सिर्फ दो भवन बाकी हैं और उन पर भी इसी सप्ताह कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी.

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650 मीटर लंबी और 17.4 मीटर चौड़ी होगी सड़क

ध्वस्तीकरण के साथ इलाके में समतलीकरण और मलबा हटाने का काम भी चल रहा है. इसके बाद यहां पाइपलाइन बिछाई जाएगी. दालमंडी में प्रस्तावित सड़क निर्माण के लिए बीते रविवार को भूमि पूजन किया जा चुका है.

प्रशासन की योजना के मुताबिक, दालमंडी में करीब 650 मीटर लंबी और 17.4 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जाएगी. सड़क का निर्माण इसी साल पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.

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