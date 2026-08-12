Miss World 2026: मिस वर्ल्ड में भारतीय सुंदरी को टक्कर दे पाएगी ये पाकिस्तानी हसीना, देखें कौन है ज्यादा सुंदर, PHOTOS

73वें मिस वर्ल्ड का आगाज हो चुका है. इस साल मिस वर्ल्ड 2026 का आयोजन वियतनाम में हो रहा है. आठ अगस्त को भारत की तरफ से मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहीं निकिता पोरवाल भी वियतनाम पहुंच चुकी हैं जहां से उनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे हैं. इस प्रतियोगिता की शुरुआत दुनिया भर से आईं सभी सुंदरियों के लिए एक वेलकम डिनर के साथ हुई जिसमें भारत की निकिता पोरवाल ने अपने शानदार लुक्स, खूबसूरती और ड्रेस से खूब तारीफें बंटोरीं.

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मिस वर्ल्ड 2026 में भारतीय सुंदरी का जलवा

भारत की मिस इंडिया वर्ल्ड निकिता पोरवाल मध्य प्रदेश के उज्जैन की रहने वाली हैं. 24 साल की निकिता पोरवाल राइटर, एक्ट्रेस और टेलीविजन एंकर हैं. वो इस प्रतियोगिता से जुड़े कुछ इवेंट्स में एक से बढ़कर एक ड्रेस और लुक्स में नजर आईं.

वियतनाम के क्वांग निन में आयोजित हुए वेलकम डिनर में निकिता ने भारतीय डिजाइनर भावना राव की शिमरी ब्लैक कलर की खूबसूरत ड्रेस पहनी थी. इस दौरान उनकी सुंदरता और लुक्स की काफी चर्चा हुई.

वहीं, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के 73 साल के इतिहास में पहली बार पाकिस्तानी कंटेस्टेंट भी हिस्सा ले रही हैं. 24 साल की अनीका मेराज इस कॉम्पिटीशन में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व कर रही हैं.

पीछे-पीछे दिखीं पाकिस्तानी हसीना

सामने आए एक वीडियो में पाकिस्तानी की कंटेस्टेंट अनीका मेराज भारत की निकिता पोरवाल के पीछे-पीछे बस से उतरती दिखाई दीं. इस दौरान उन्होंने ऑरेंज और ब्लैक ड्रेस पहनी हुई थी.

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यह प्रतियोगिता 29 अगस्त से 5 सितंबर तक आयोजित की जाएगी जो 5 सितंबर को वियतनाम के न्हा ट्रांग में ग्रैंड फिनाले के साथ समाप्त होगी.

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