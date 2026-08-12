Parliament Monsoon Session Live: FCRA बिल को JPC में भेजने का प्रस्ताव रखेंगे गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, संसद में रार

12:05 PM (2 घंटे पहले)

Parliament Monsoon Session Live: दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए- शाह

Posted by :- Darakhshan

अमित शाह ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, 'आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो (विपक्ष) पत्र दे दें. 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी तरह की चर्चा के लिए हम तैयार हैं. मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा. सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है. मैं ये भी चर्चा करूंगा कि आपने चर्चा क्यों नहीं की. भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हर चीज पर चर्चा के लिए तैयार है. संसद चलने दें, बस. आज मैं चैनलों के माध्यम से विपक्ष से कहना चाहता हूं कि आप एक पत्र 2 बजे तक लिखकर दे दीजिए, स्पीकर साहब को. 3 बजे से चर्चा चालू कर देंगे और कल 3 बजे मैं सारी चीजों का जवाब दे दूंगा. संसद में चर्चा करने के नियम बने हैं, तरीके बने हैं. अब मुझे कोई कहता है कि आप एक स्टेटमेंट दे दो, इतने गंभीर मसले पर इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती है. शायद आपकी पद्धति में होगा, मगर संसदीय पद्धति ये नहीं है.संसद में एट लेंथ चर्चा होती है. आज 3 बजे से देर रात तक, जब तक वो बैठें, और कल दोपहर 3 बजे तक हम तो Question Hour भी suspend करने के लिए तैयार हैं, अगर स्पीकर साहब अनुमति देते हैं. कल 3 बजे तक मैं चर्चा के लिए तैयार हूं. मैं खुद बैठूंगा, हर चीज लिखूंगा और हर चीज का जवाब दूंगा, जिससे देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाएं- दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए. अब विपक्ष ने तय करना है कि उनको चर्चा करनी है या हंगामा करना है.'