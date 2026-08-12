एक महिला ने घर की खुशहाली का किया ऐसा उपाय... कंट्रोल नहीं होगी हंसी!

>एक महिला ने पंडित जी से घर की खुशहाली का उपाय पूंछा…
पंडित जी- बेटी पहली रोटी गाय को खिला और आखिरी रोटी कुत्ते को,
महिला- ऐसा ही करती हूं.
पहली रोटी खुद खाती हूं और
आखिरी रोटी अपने पति को खिलाती हूं
पंडित बेहोश!!
>पापा- बेटा तुम चाहे पास हो या फेल मैं तुम्हें बाइक जरूर दिलाऊंगा.
बेटा - थैंक्स पापा, आप बहुत अच्छे हैं.
पापा- हां, वो तो हूं-
पास हो गए तो कॉलेज जाने के लिए और फेल हो गए तो दूध बेचने के लिए !!
>छोटू- बेकार कहते हैं लोग कि पत्नियां अपनी गलती
नहीं मानती हैं, मेरी वाली तो रोज मानती है.
गोलू- अच्छा, क्या बोलती है?
छोटू- कहती है, गलती हो गई है तुमसे शादी करके...!
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>पड़ोसी- माताजी, आप बार-बार घर के अंदर-बाहर
क्यों आ-जा रही हैं? कोई प्रॉब्लम है क्या?
औरत- नहीं बेटा, मेरी बहू टीवी देखकर योगा
कर रही है.
उसमें बाबाजी कह रहें हैं कि सास को बाहर करो...
सास को अंदर करो...
>टीचर-अगर कोई लड़का Girls Hostel की तरफ गया तो 200 रु फाइन,
दूसरी बार गया तो 400 रु
तीसरी बार सीधा 1000 का फाइन लगेगा
मंटू- सर जी, जो हमने मंथली पास बनवाना हो तो कितने का बन जावेगा ?
दे थप्पड़ दे थप्पड़
>जज- तुम्हारा जुर्म साबित हो चुका हैं,
तुम्हे कल फांसी पर चढ़ाया जायेगा.
गप्पू- वो तो ठीक हैं पर उतारा कब जायेगा?
दुकान भी तो खोलनी हैं, धंधा वैसे ही मंदा चल रहा हैं...!!!
(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)