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Surya Grahan 2026 LIVE: कुछ घंटे बाद लगेगा सूर्य ग्रहण, जानें भारत पर कितना होगा असर

aajtak.in | नई दिल्ली | 12 अगस्त 2026, 5:14 PM IST

Surya Grahan 2026 LIVE: आज रात साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने वाला है. यह सूर्य ग्रहण कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में जगह लेगा. सूर्य ग्रहण रात 9 बजकर 4 मिनट से आरंभ होगा और रात 1 बजकर 27 मिनट पर इसका समापन होगा. सूर्य ग्रहण की कुल अवधि करीब 4 घंटे 24 मिनट की रहेगी. यह एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा जिसमें चंद्रमा सूर्य के लगभग 90 फीसदी हिस्से को ढक देगा.

Surya Grahan 2026 LIVE Surya Grahan 2026 LIVE

Surya Grahan 2026 LIVE Streaming: 12 अगस्त यानी आज रात साल 2026 का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने वाला है. सूर्य ग्रहण रात 9 बजकर 4 मिनट से आरंभ होगा और रात 1 बजकर 27 मिनट पर इसका समापन होगा. सूर्य ग्रहण की कुल अवधि करीब 4 घंटे 24 मिनट की रहेगी. यह सूर्य ग्रहण कई मायनों में खास है. खगोलविदों का कहना है कि यह एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा जिसमें चंद्रमा सूर्य के लगभग 90 फीसदी हिस्से को ढक देगा. वहीं, ज्योतिषविदों की मानें तो यह सूर्य ग्रहण कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में लगने वाला है. सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा और न ही इसका सूतक काल यहां मान्य होगा. इसलिए सूर्य ग्रहण लगने पर भारत में रहने वालों को किसी खास नियम का पालन करने की जरूरत नहीं है. सूर्य ग्रहण से जुड़ा हर जरूरी अपडेट Aajtak.in पर पढ़ें.

5:14 PM (52 मिनट पहले)

शास्त्रों में भी सूर्य ग्रहण का जिक्र

Posted by :- Sumit kumar

शास्त्रों में कई जगहों पर सूर्य ग्रहण का जिक्र मिलता है. मान्यता है कि सूर्य ग्रहण लगने पर ही भगवान राम ने खर दूषण का वध किया था. सूर्य ग्रहण के दिन ही पांडव जुए में अपना सबकुछ हार गए थे. सूर्य ग्रहण पड़ने पर ही अर्जुन ने जयद्रथ को मारा था.  द्वारिका में ग्रहण लगा तो कृष्ण नगरी समुद्र में समा गई थी.

5:06 PM (एक घंटा पहले)

सूर्य ग्रहण का देश-दुनिया पर कितना असर?

Posted by :- Sumit kumar

ज्योतिषाचार्य डॉ. नितीशा मल्होत्रा के अनुसार, यह सूर्य ग्रहण अश्लेषा नक्षत्र में स्थान ले रहा है, जो कि नाग श्रेणी नक्षत्र माना जाता है. ऐसे में वैश्विक स्तर पर सरकार, राजनेता या किसी बड़े पद पर बैठे लोगों के गोपनीय खुलासे हो सकते हैं. लोगों में असंतोष बढ़ सकता है. नेतृत्व में बड़ा बदलाव हो सकता है. कई देशों की सीमाओं तनाव हो सकता है. साथ ही, भूंकप-बाढ़-ज्वालामुखी जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी देखने को मिल सकती हैं.

4:55 PM (एक घंटा पहले)

कहां दिखेगा 'रिंग ऑफ फायर'?

Posted by :- Sumit kumar

ज्योतिषाचार्य डॉ. नितीशा मल्होत्रा ने बताया कि यह खगोलीय घटना आज कई जगहों पर पूर्ण सूर्य ग्रहण के रूप में दिखाई देगा. इन जगहों पर सूर्य चंद्रमा के पीछे पूरी तरह से ढक जाएगा. हालांकि ब्रिटेन या यूरोप के पश्चिमी क्षेत्रों में वलायाकार सूर्य ग्रहण दिखाई देगा. यहां आसमान में 'रिंग ऑफ फायर' का नजारा भी दिख सकता है. इस दौरान आसमान में सूर्य किसी चमकते हुए छल्ले की तरह दिखाई दे सकता है.

4:51 PM (एक घंटा पहले)

ग्रहण काल में न करें ये गलती

Posted by :- Sumit kumar

आचार्य राज मिश्रा का कहना है कि भारत में रहने वाले लोग सूर्य ग्रहण की अवधि में एक बात का विशेष ख्याल रखें. इस दौरान अपने मन-मस्तिष्क में नकारात्मक विचार न आने दें. मैं असफल हूं. मुझे जीवन में कुछ नहीं मिला. मेरा किसी ने साथ नहीं दिया. ऐसे ख्याल अपने मन में बिल्कुल न आने दें. उन्होंने एक कहावत के जरिए भी इसे समझाया- 'इस दुनिया का एक ही रोना है. जो मिल गया वो मिट्टी है और जो नहीं मिला वो सोना है.'

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4:44 PM (एक घंटा पहले)

गर्भवती महिलाएं, बच्चे और वृद्धजन क्या सावधानी बरतें?

Posted by :- Sumit kumar

ज्योतिषाचार्य राज मिश्रा का कहना है कि सूर्य ग्रहण के चलते भारत में लोगों को किसी खास नियम का पालन करने की जरूरत नहीं है. मंदिर को बंद करके न बैठें. पूजा-पाठ नियमित करते रहें. गर्भवती महिलाएं, बच्चे और वृद्धजन भी सामान्य दिनों की तरह अपने दैनिक कार्य कर सकते हैं. खाना पकाने, भोजन करने, सब्जी काटने-छीलने पर भी कोई पाबंदी नहीं है.

4:40 PM (एक घंटा पहले)

सूर्य ग्रहण का भारत में लोगों पर कितना असर?

Posted by :- Sumit kumar

ज्योतिषाचार्य राज मिश्रा ने बताया कि बेशक यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिख रहा है, लेकिन पूरी दुनिया के लिए सूर्य तो एक ही है. इसलिए इसका कुछ न कुछ असर तो होगा. ग्रहण जहां दिख रहा है, वहां असर ज्यादा होगा और जहां नहीं दिख रहा है, वहां थोड़ा कम होगा. उन्होंने बताया कि ग्रहण के समय किया गया दान-पुण्य या तप कई हजार गुना फलदायी होता है. इसलिए सूर्य से जुड़ी चीजों का दान करें.

4:30 PM (एक घंटा पहले)

ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य ग्रहण को मिलेगा मोक्ष?

Posted by :- Sumit kumar

ज्योतिषाचार्य डॉ. नितीशा मल्होत्रा का कहना है कि इस सूर्य ग्रहण को 13 अगस्त की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मोक्ष मिलने वाला है. यह बहुत ही अच्छा संयोग है. मोक्ष काल के बाद बच्चों के हाथों से धातु से निर्मित नाग-नागिन शिवलिंग पर अर्पित करवाएं. ग्रहण काल के बाद ये छोटे-छोटे उपाय आपको बड़ा लाभ दे सकते हैं.

4:16 PM (एक घंटा पहले)

भारत के लोगों पर ग्रहण का कितना असर होगा?

Posted by :- Sumit kumar

आचार्य राज मिश्रा का कहना है कि यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा. इसलिए इसका सीधे तौर पर यहां कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन जिस व्यक्ति की जन्मकुंडली, सूर्य-चंद्रमा के भाव या जन्मकुंडली के दशम भाव में सूर्य ग्रहण घटित होता है तो ऐसे लोगों को ग्रहण का बहुत लाभ मिलता है. लेकिन जब ग्रहण कुंडली के किसी ऐसे भाव में पड़ता है, जहां मंगल-राहु-शनि जैसे ग्रह बैठे हुए हैं तो इंसान के लिए खतरा बढ़ जाता है.

3:59 PM (2 घंटे पहले)

कब से कब तक रहेगा सूर्य ग्रहण?

Posted by :- Sumit kumar

सूर्य ग्रहण आरंभ: 12 अगस्त को रात 09 बजकर 04 मिनट
सूर्य ग्रहण समापन: 13 अगस्त को देर रात 01 बजकर 27
मिनट मध्य काल: 12 अगस्त को रात 10:28 बजे 13 अगस्त को रात 12:04 बजे तक
पीक टाइम: 12 अगस्त को रात करीब 11 बजकर 16 मिनट पर

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3:50 PM (2 घंटे पहले)

हरियाली अमावस्या पर सूर्य ग्रहण, कैसे करें पितृ पूजन?

Posted by :- Sumit kumar

सूर्य ग्रहण हरियाली अमावस्या के संयोग में लग रहा है. इस दिन स्नान-दान और पितरों की पूजा का विधान भी बताया गया है. सूर्य ग्रहण के कारण लोग परेशान हैं कि वो ये धार्मिक अनुष्ठान कैसे करेंगे. ज्योतिषविदों का कहना है कि यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिख रहा है. इसलिए इसका सूतक भी यहां मान्य नहीं होगा. ऐसे में आप किसी भी अबूझ घड़ी में पितृ पूजन और अन्य धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं.

3:31 PM (2 घंटे पहले)

सूर्य ग्रहण 2026 का लाइव स्ट्रीमिंग कब-कहां-कैसे देखें?

Posted by :- Sumit kumar

 

3:25 PM (2 घंटे पहले)

क्या सूर्य ग्रहण आंखें खराब कर सकता है?

Posted by :- Sumit kumar

हां, सूर्य ग्रहण को नग्न आंखों से देखना हानिकारक है. वैज्ञानिक कहते हैं कि खुली आंखों से सूर्य ग्रहण देखने पर आंखों के रेटिना पर बुरा असर होता है. सूर्य ग्रहण देखने के लिए धूप वाले चश्मे, फिल्टर ग्लास या दूरबीन का प्रयोग करना चाहिए. आप किसी बर्तन में पानी भरकर सूर्य ग्रहण का प्रतिबिंब उसमें देख सकते हैं.

3:20 PM (2 घंटे पहले)

सूर्य ग्रहण 2026

Posted by :- Sumit kumar

 

3:15 PM (2 घंटे पहले)

आसमान में 64 साल बाद दिखेगा ऐसा नजारा

Posted by :- Sumit kumar

खगोलविदों का दावा है कि आज रात लगने वाला पूर्ण सूर्य ग्रहण अत्यंत दुर्लभ है. आज सूर्य ग्रहण के वक्त सूर्य का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा चंद्रमा के पीछे ढक जाएगा. इस दौरान दुनिया के जिन हिस्सों में दिन निकला होगा, वहां लोग रात जैसा अनुभव करेंगे. खगोलविदों का दावा है कि ऐसा मौका फिर 64 साल बाद 2090 में आएगा.

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3:07 PM (3 घंटे पहले)

हरियाली अमावस्या पर 18 साल बाद सूर्य ग्रहण

Posted by :- Sumit kumar

सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या तिथि पर ही लगता है. लेकिन हरियाली अमावस्या पर सूर्य ग्रहण का संयोग पूरे 18 साल बाद बना है. भगवान शिव के प्रिय श्रावण मास में आने वाली हरियाली अमावस्या पर आखिरी बार साल 2008 में सूर्य ग्रहण लगा था.

3:03 PM (3 घंटे पहले)

क्या इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल मान्य होगा?

Posted by :- Sumit kumar

नहीं, 12 अगस्त को लग रहा ये सूर्य ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं है. इसलिए यहां इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा. सूर्य ग्रहण जब भारत में दिखता है तो उसका सूतक 12 घंटे पहले ही लागू हो जाता है. इसमें शुभ-मांगलिक कार्य वर्जित रहते हैं. पूजा-पाठ या देवी-देवताओं की प्रतिमाओं का स्पर्श नहीं होता है. हालांकि ग्रहण न दिखने पर सूतक मान्य नहीं होता है. इसलिए लोगों को किसी खास नियम का पालन करने की जरूरत नहीं है.

2:58 PM (3 घंटे पहले)

चतुर्ग्रही योग में सूर्य ग्रहण

Posted by :- Sumit kumar

आज रात लगने वाले सूर्य ग्रहण पर एक बड़ा ही अद्भुत संयोग बन रहा है. हिंदू पंचांग के अनुसार, सूर्य ग्रहण चतुर्ग्रही योग के संयोग में लग रहा है. दरअसल यह सूर्य ग्रहण कर्क राशि में घटित होगा. इसी राशि में चार ग्रह एकसाथ बैठे हुए हैं. कर्क राशि में सूर्य, चंद्रमा, बुध और गुरु एकसाथ विराजमान हैं. ज्योतिषविदों का कहना है कि ऐसा दुर्लभ संयोग सालों बाद बना है.

2:54 PM (3 घंटे पहले)

सूर्य ग्रहण 2026

Posted by :- Sumit kumar

 

2:52 PM (3 घंटे पहले)

सनातन परंपरा में सूर्य ग्रहण क्या है?

Posted by :- Sumit kumar

हिंदू धर्म के अनुसार, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या तिथि पर ही लगता है. सामान्य तौर पर सूर्य ग्रहण की अवधि को अशुभ माना जाता है. मान्यता है कि इस दौरान शुभ व मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए. एक पौराणिक कथा के अनुसार, स्वरभानु नामक राक्षस जिसका सिर धड़ से अलग होने के बाद वो राहु कहलाया था. अमावस्या के दिन सूर्य देव को ग्रस लेता है. इसीलिए अमावस्या तिथि पर सूर्य ग्रहण लगता है. हालांकि यह ग्रहण हर अमावस्या पर नहीं होता है.

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2:52 PM (3 घंटे पहले)

विज्ञान की दृष्टि में सूर्य ग्रहण क्या है?

Posted by :- Sumit kumar

खगोलविदों के अनुसार, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है. ऐसे जिन जगहों पर ये छाया पड़ती है, वहां सूर्य नजर नहीं आता है. या फिर सूर्य काला दिखाई पड़ता है. दिन में ही रात जैसे अंधेरा हो जाता है. विज्ञान में इसी घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है.

2:52 PM (3 घंटे पहले)

आज कहां-कहां दिखेगा सूर्य ग्रहण?

Posted by :- Sumit kumar

साल का ये आखिरी सूर्य  ग्रहण  उत्तरी प्रशांत महासागर, पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका में दिखाई देगा. ग्रहण का मुख्य मार्ग ग्रीनलैंड, आइसलैंड और उत्तरी रूस से होकर गुजरेगा. ऐसे में स्पेन और पुर्तगाल के कुछ हिस्सों में पूर्ण ग्रहण का नजारा लोगों को दिख सकता है. दुनिया के कुछ अन्य क्षेत्रों में ग्रहण आंशिक रूप से भी दिखाई देने वाला है.

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