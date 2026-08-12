Surya Grahan 2026 LIVE: कुछ घंटे बाद लगेगा सूर्य ग्रहण, जानें भारत पर कितना होगा असर

Surya Grahan 2026 LIVE Streaming: 12 अगस्त यानी आज रात साल 2026 का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने वाला है. सूर्य ग्रहण रात 9 बजकर 4 मिनट से आरंभ होगा और रात 1 बजकर 27 मिनट पर इसका समापन होगा. सूर्य ग्रहण की कुल अवधि करीब 4 घंटे 24 मिनट की रहेगी. यह सूर्य ग्रहण कई मायनों में खास है. खगोलविदों का कहना है कि यह एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा जिसमें चंद्रमा सूर्य के लगभग 90 फीसदी हिस्से को ढक देगा. वहीं, ज्योतिषविदों की मानें तो यह सूर्य ग्रहण कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में लगने वाला है. सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा और न ही इसका सूतक काल यहां मान्य होगा. इसलिए सूर्य ग्रहण लगने पर भारत में रहने वालों को किसी खास नियम का पालन करने की जरूरत नहीं है. सूर्य ग्रहण से जुड़ा हर जरूरी अपडेट Aajtak.in पर पढ़ें.