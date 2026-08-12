scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'पापा, आपके बिना अब क्या करूंगा...', पिता के निधन के बाद लियोनेल मेसी का पहला रिएक्शन, बताया वो सपना जो रह गया अधूरा

पिता जॉर्ज मेसी के निधन के बाद लियोनेल मेसी ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है. सोशल मीडिया पर मेसी ने बेहद भावुक पोस्ट कर फैन्स के साथ अपना दर्द शेयर किया. उन्होंने अपने पिता के अधूरे ख्वाब का भी जिक्र किया.

Advertisement
X
मेसी का छलका दर्द (PHOTO: Instagram/leomessi)
मेसी का छलका दर्द (PHOTO: Instagram/leomessi)

दुनिया भर के करोड़ों फैन्स को अपने खेल से झूमने को मजबूर करने वाले लियोनेल मेसी पर इस समय दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है. दरअसल, कुछ दिन पहले ही मेसी के पिता और बिजनेस मैनेजर जॉर्ज मेसी का 68 साल की उम्र में निधन हो गया था.

पिता के जाने के बाद मेसी ने इंस्टाग्राम पर पहली बार दिल का दर्द बयां किया है. मेसी ने कुछ ऐसा लिखा जिसे पढ़कर किसी भी इंसान की आंखें नम हो जाएं. मेसी ने लिखा कि वह इस भारी नुकसान को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वह अपने पिता के बिना जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे.

'हर कदम पर पापा का हाथ था'

सम्बंधित ख़बरें

Lionel Messi Row
मेसी केरल आते-आते रह गए, अब जांच रिपोर्ट से मचा हड़कंप
Lionel Messi and his father
लियोनेल मेसी पर टूटा दुखों का पहाड़, पिता का लंबी बीमारी के बाद निधन
lionel messi father
Lionel Messi के पिता Jorge Messi का 68 साल में हुआ निधन
lionel messi cristiano ronaldo
Messi और Ronaldo की सुरक्षा को लेकर हुआ बड़ा खुलासा!
Cristiano Ronaldo, Lionel Messii bomb threat
मेसी को बम से उड़ाने की धमकी, रोनाल्डो भी थे टारगेट, अब खुला राज

मेसी ने अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए बताया कि उनके पिता ही थे जो दिन भर काम करने के बाद भी उन्हें ट्रेनिंग के लिए ले जाते थे. उन्होंने मैदान के हर छोटे-बड़े पल में मेसी का साथ निभाया. मेसी ने कहा कि जॉर्ज सिर्फ मेरे पिता नहीं थे, वे मेरे सबसे अच्छे दोस्त, मार्गदर्शक और एजेंट भी थे. हम रोज बातें करते और आपस में सलाह लेते थे.

Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Leo Messi (@leomessi)

पिता का वो सपना जो अधूरा रह गया

अपनी इस पोस्ट में मेसी ने एक बेहद दर्दनाक राज से पर्दा उठाया. उनके पिता की सबसे बड़ी इच्छा मेसी को एक और वर्ल्ड कप खेलते देखने की थी. वे बीमारी की हालत में भी बार-बार मेसी से कहते थे कि वे मैदान पर उतरें. वर्ल्ड कप शुरू होने से ठीक कुछ दिन पहले उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई.

मेसी को थी पापा के ठीक होने की उम्मीद

मेसी मैच दर मैच जीत हासिल करते रहे और मन में यह उम्मीद जगाए रखी कि टीम आगे बढ़ेगी तो पापा ठीक होकर मैच देखने आ पाएंगे. मेसी हर मैच के बाद फोन में अपने पिता के मैसेज का इंतजार करते थे, लेकिन फिर उन्हें अहसास हुआ कि हालात हाथ से निकल चुके हैं.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Leo Messi (@leomessi)

अर्जेंटीना की टीम फाइनल तक पहुंची. मेसी बस ट्रॉफी जीतकर अपने पापा के हाथों में सौंपना चाहते थे... लेकिन अर्जेंटीना फाइनल हार गई और मेसी का यह सपना भी अधूरा रह गया. पिता के जाने के बाद मेसी ने अपने करियर को लेकर जो बात कही है, उसने फुटबॉल जगत को चिंता में डाल दिया है. मेसी ने संकेत दिए हैं कि वे फुटबॉल से संन्यास ले सकते हैं.

उन्होंने लिखा कि पापा, मुझे नहीं पता कि आपके बिना मैं क्या करूंगा. मुझे नहीं पता कि अब आगे कैसे बढ़ना है. मेसी ने साफ कहा कि उनके मन में अब आगे फुटबॉल खेलते रहने को लेकर संदेह हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    Miss World 2026: मिस वर्ल्ड में भारतीय सुंदरी को टक्कर दे पाएगी ये पाकिस्तानी हसीना, देखें कौन है ज्यादा सुंदर, PHOTOS |
    जान बचाने को समंदर में कूदे नाविक? ईरान के पास अमेरिकी वॉरशिप में भयावह हालात |
    Shani Nakshatra Gochar 2026: सूर्य ग्रहण के बाद शनि का गोचर, इन 3 राशियों को हो सकती है धन हानि |
    वाराणसी: दालमंडी में बचे अब बस दो मकान, 179 पर चला बुलडोजर, जल्द बनेगी सड़क |
    किस उम्र तक बच्चे को दी जानी चाहिए विटामिन डी की दवाएं, कैल्शियम कब तक जरूरी? |
    एक महिला ने घर की खुशहाली का किया ऐसा उपाय... कंट्रोल नहीं होगी हंसी! |
    सो रहा था पति, पत्नी ने उठाया लकड़ी और कर दिया हमला... अस्पताल पहुंचने से पहले मौत |
    क्या रांची आंदोलन से BJP को विपक्ष पर हमला करने का मौका मिल गया? साहिल के साथ देखें दंगल |
    सीतापुर में जमीन विवाद में 25 राउंड फायरिंग: ट्रेनी IPS के पिता समेत 10 गिरफ्तार, वीडियो वायरल |
    एक हाथ में कुरान, एक हाथ में तिरंगा', नूंह की सड़कों पर उतरे 200 नौनिहाल, बच्चों ने दिया देशभक्ति का संदेश
    Advertisement