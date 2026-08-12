Shani Nakshatra Gochar 2026: सूर्य ग्रहण के बाद शनि का गोचर, इन 3 राशियों को हो सकती है धन हानि

Shani Nakshatra Gochar 2026: आज रात साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने वाला है. यह सूर्य ग्रहण रात 9 बजकर 4 मिनट से लेकर देर रात 1 बजकर 27 मिनट तक रहेगा. सूर्य ग्रहण के कुछ दिन बाद शनि की चाल बदलेगी. 20 अगस्त को शनि रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 9 अक्टूबर तक यहीं रहेंगे. ज्योतिष शास्त्र में रेवती नक्षत्र का संबंध बुध से माना जाता है. ज्योतिषविदों का कहना है कि इस परिवर्तन का सबसे अधिक प्रभाव मेष, कर्क और वृश्चिक राशि वालों पर रह सकता है. रेवती नक्षत्र में जाते ही शनि देन इन राशियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं.

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मेष राशि

मेष राशि वालों को इस अवधि में जल्दबाजी से बचना होगा. किसी बड़े जोखिम में पैसा लगाने से पहले पूरी जानकारी जुटाना जरूरी रहेगा. बिना सोचे-समझे लिया गया फैसला आगे चलकर परेशानी बढ़ा सकता है. नौकरीपेशा लोगों पर काम का दबाव बढ़ सकता है. ऐसे में गुस्से पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. छोटी बात को विवाद में बदलने से बचें. आर्थिक मामलों में आय और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखना आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा. सेहत को भी नजरअंदाज न करें.

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए यह समय मानसिक रूप से थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. किसी बात को जरूरत से ज्यादा सोचने से बचें. नया काम शुरू करने से पहले उसकी पूरी तैयारी कर लें. योजनाबद्ध तरीके से किए गए काम में सफलता की संभावना बेहतर रहेगी. रिश्तों में अगर किसी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा है तो बातचीत के जरिए उसे सुलझाने की कोशिश करें. यात्रा के दौरान सावधानी रखें और किसी व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा न करें. स्वास्थ्य संबंधी किसी परेशानी को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है.

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वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों को इस दौरान अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा. बचत और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा. पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला जल्दबाजी में न लें. खास तौर पर धन का लेन-देन करने से बचने की सलाह दी गई है. रुपए-पैसे को लेकर किसी व्यक्ति के साथ विवाद की स्थिति बन सकती है. किसी काम का परिणाम मिलने में अपेक्षा से अधिक समय लग सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखें. बेवजह बहस से बचें और स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी होने पर उसे टालें नहीं.

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