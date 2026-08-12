Aaj ka Rashifal 12 अगस्त 2026: सूर्य ग्रहण पर आज कन्या राशि वाले सैलरी में पाएंगे बढ़ोतरी, जानें सभी राशियों का हाल

मेष राशि: धन लाभ के बन रहे हैं योग, बातचीत में अहंकार दिखाने से बचें

मेष राशि के जातकों के लिए धन लाभ का योग बन रहा है और परिवार के साथ अच्छा वक्त बीतेगा. मन की पुरानी चिंता दूर होगी और रिश्तेदारों से मुलाकात संभव है.

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बातचीत करते समय अहंकार न दिखाएं, इससे रिश्तों पर असर पड़ सकता है. व्यापार में स्थिति पहले से काफी बेहतर होगी और कामकाज में प्रगति दिखेगी.

शुभ अंक (Lucky Number): 9

शुभ रंग (Lucky Color): सुनहरा

आज का उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब को फल दान करें.

वृष राशि: बढ़ेगा आत्मविश्वास, प्रॉपर्टी खरीदने का बन रहा है शुभ योग

वृष राशि के जातकों का आत्मविश्वास बढ़ेगा. प्रॉपर्टी खरीदने का बेहतरीन योग बन रहा है. यह समय करियर के क्षेत्र में विशेष ध्यान देने का है.

शत्रु और दुश्मन शांत रहेंगे. किसी भी काम में ज्यादा संकोच न करें और अपनी बात मजबूती से रखें. व्यापार में लाभ का अच्छा योग बन रहा है.

शुभ अंक (Lucky Number): 6

शुभ रंग (Lucky Color): मरून

आज का उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब को भोजन दान करें.

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मिथुन राशि: कार्यक्षमता में होगी वृद्धि, धन से जुड़े मामलों में बरतें सावधानी

मिथुन राशि के जातकों के रुके हुए काम बनेंगे और कार्यक्षमता में बढ़ोतरी होगी. हालांकि भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय लेने से बचें.

धन से जुड़े मामलों में धोखा मिलने की आशंका है, इसलिए सतर्क रहें. सेहत ठीक रहेगी और व्यापार में निवेश बढ़ाने के लिए यह सही समय है.

शुभ अंक (Lucky Number): 5

शुभ रंग (Lucky Color): क्रीम

आज का उपाय (aaj ke upay): गाय को चारा खिलाएं.

कर्क राशि: हर काम सावधानी से करने की जरूरत, न लें किसी से उधार

कर्क राशि के जातकों के लिए हर काम सावधानी से करने का दिन है. परिवार में किसी बात को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है. आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा.

मित्रों से मुलाकात होगी. उधार पैसा लेकर कोई भी काम न करें और व्यापार में जल्दबाजी में फैसले लेने से पूरी तरह बचें.

शुभ अंक (Lucky Number): 2

शुभ रंग (Lucky Color): गुलाबी

आज का उपाय (aaj ke upay): शिवजी को जल अर्पित करें.

सिंह राशि: परिवार से मिलेगा पूरा सपोर्ट, हल होंगी धन संबंधी समस्याएं

सिंह राशि के जातकों को परिवार से पूरा सपोर्ट मिलेगा और अचानक कोई अच्छा समाचार प्राप्त हो सकता है. आवेश में आकर कोई भी बात कहने से बचें.

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प्रेम संबंधों में गहराई और बढ़ेगी. धन संबंधी समस्याएं दूर होंगी और व्यापार से जुड़े सभी पेंडिंग काम आसानी से बनने लगेंगे.

शुभ अंक (Lucky Number): 1

शुभ रंग (Lucky Color): मरून

आज का उपाय (aaj ke upay): पक्षियों को रोटी खिलाएं.

कन्या राशि: कार्यों के मिलेंगे बेहतरीन नतीजे, विनम्रता से हल होंगे काम

कन्या राशि के जातकों को कार्यों के बेहतरीन नतीजे मिलेंगे. अपनी इनकम को बढ़ाने का यह सही समय है. शत्रु पक्ष शांत रहेगा.

अपने व्यवहार में हमेशा विनम्रता रखें और परिवार वालों की सलाह से ही कोई कार्य करें. कारोबार से जुड़ी किसी भी यात्रा से फिलहाल परहेज करें.

शुभ अंक (Lucky Number): 5

शुभ रंग (Lucky Color): हरा

आज का उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब को फल दान करें.

तुला राशि: सेहत के प्रति रहें सतर्क, कर्ज लेकर व्यापार में न लगाएं पैसा

तुला राशि के जातकों का किसी से मतभेद हो सकता है, हालांकि परिवार से पूरा सहयोग मिलेगा. प्रियजनों के साथ हल्की अनबन हो सकती है.

किसी भी काम में उतावलापन न दिखाएं और सेहत के मामले में सावधान रहें. कर्ज लेकर व्यापार में पैसा लगाने की गलती बिल्कुल न करें.

शुभ अंक (Lucky Number): 6

शुभ रंग (Lucky Color): सफेद

आज का उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब को चावल का दान करें.

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वृश्चिक राशि: शिक्षा के क्षेत्र में मिलेगी सफलता, व्यापार में लाभ का योग

वृश्चिक राशि के जातकों को शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलेगी और उन्नति के नए रास्ते बनेंगे. अपने ज्ञान और हुनर को बढ़ाने पर ध्यान दें.

जल्दबाजी में कोई निवेश न करें और रिश्तेदारों के सहयोग से बिजनेस करने से बचें. व्यापार के क्षेत्र में लाभ का योग बन रहा है.

शुभ अंक (Lucky Number): 9

शुभ रंग (Lucky Color): लाल

आज का उपाय (aaj ke upay): गाय को रोटी खिलाएं.

धनु राशि: भाग्य का मिलेगा पूरा साथ, दाम्पत्य जीवन में बढ़ेगी मधुरता

धनु राशि के जातकों के मन की चिंता दूर होगी और भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. किसी यात्रा से बड़ा फायदा हो सकता है.

दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी. अपने खर्चों को कंट्रोल में रखने की जरूरत है. व्यापार से जुड़े तमाम काम सुचारू रूप से बनेंगे.

शुभ अंक (Lucky Number): 3

शुभ रंग (Lucky Color): बादामी

आज का उपाय (aaj ke upay): किसी मंदिर में चावल, दाल और गुड़ का दान करें.

मकर राशि: मित्रों की मदद से बनेंगे काम, सेहत में देखने को मिलेगा सुधार

मकर राशि के जातकों के काम मित्रों की मदद से पूरे होंगे. तेजी से काम करने का दिन है, लेकिन मन को भटकने से रोकें.

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परिवार को और अधिक समय देना होगा. सेहत में पहले से सुधार देखने को मिलेगा और व्यापार में स्थिति पूरी तरह आपके अनुकूल बनेगी.

शुभ अंक (Lucky Number): 8

शुभ रंग (Lucky Color): गुलाबी

आज का उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब को भोजन दान करें.

कुंभ राशि: पराक्रम में होगी वृद्धि, दूसरों के सुझाव मानने से होगा फायदा

कुंभ राशि के जातकों के पराक्रम में वृद्धि होगी और धन की प्राप्ति होगी. अपनी किसी बात पर अड़े रहने से बचें.

दूसरों के सुझावों को मानने से आपको लाभ होगा. अपने बढ़ते खर्चों को नियंत्रण में रखें, व्यापार के क्षेत्र में लाभ के योग बन रहे हैं.

शुभ अंक (Lucky Number): 8

शुभ रंग (Lucky Color): केसरिया

आज का उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब को फल दान करें.

मीन राशि: बढ़ेंगी सुख-सुविधाएं, व्यापार में न लें जोखिम वाले फैसले

मीन राशि के जातकों के मन में किसी बात को लेकर थोड़ी टेंशन रह सकती है, लेकिन जीवन में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी. खर्चों में भी बढ़ोतरी होगी.

शत्रुओं को लेकर लापरवाह न रहें और सेहत का ख्याल रखें. व्यापार से जुड़े जोखिम वाले बड़े निर्णय आज के दिन न लें.

शुभ अंक (Lucky Number): 3

शुभ रंग (Lucky Color): लाल

आज का उपाय (aaj ke upay): गाय को रोटी खिलाएं.

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