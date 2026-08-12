scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

किस उम्र तक बच्चे को दी जानी चाहिए विटामिन डी की दवाएं, कैल्शियम कब तक जरूरी?

बच्चों में विटामिन D और कैल्शियम की जरूरत उम्र, खान-पान, धूप में रहने के समय और स्वास्थ्य स्थिति पर निर्भर करती है. नवजात और छोटे बच्चों को डॉक्टर की सलाह पर विटामिन D सप्लीमेंट दिया जाता है.

Advertisement
X
विटामिन डी की दवाएं
विटामिन डी की दवाएं

कई माता-पिता यह मान लेते हैं कि बच्चे को विटामिन D और कैल्शियम की दवा लंबे समय तक देते रहना चाहिए, लेकिन हर बच्चे को इन सप्लीमेंट्स की जरूरत एक जैसी नहीं होती है. यह बच्चे की उम्र, खान-पान, उसके धूप में रहने के समय और उसकी पूरी हेल्थ पर निर्भर करता है. जन्म के बाद बच्चे को कितना विटामिन डी और कब तक यह देना चाहिए यह फैसला पूरी तरह डॉक्टर की सलाह के हिसाब से करना चाहिए. 

नवजात और छोटे बच्चों में विटामिन D की कमी का खतरा अधिक रहता है, खासकर उन बच्चों में जो मां का दूध नहीं पी रहे हैं, ऐसे बच्चों को डॉक्टर की सलाह पर विटामिन D सप्लीमेंट दिया जाता है. आमतौर पर जन्म के बाद शुरुआती महीनों में इसकी जरूरत पर विशेष ध्यान दिया जाता है, लेकिन इसे कब तक जारी रखना है, यह बच्चे की पूरी हेल्थ देखकर तय किया जाता है. 

विटामिन D का काम क्या होता है 

सम्बंधित ख़बरें

Cancer patients records supreme court
कैंसर मरीजों का रिकॉर्ड रखना क्यों जरूरी? इससे क्या फायदा है
diabetes
किन आदतों से हो सकती है डायबिटीज, AIIMS डॉक्टर ने बताया
House Cleaning Tricks
बारिश में हर जगह जम चुकी है काई? ये ट्रिक अपनाएं, चमकेगा कोना-कोना
bad cholesterol
क्या फिट लोगों में कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता? डॉक्टर की राय
Fatty liver and diabetes
डायबिटीज से हो सकती है लिवर की ये बीमारी, ऐसे दिखते हैं लक्षण

विटामिन D का काम केवल हड्डियों को मजबूत करना नहीं है. यह शरीर को कैल्शियम अवशोषित करने में मदद करता है. अगर विटामिन D की शरीर में कमी है, तो बच्चे की डाइट में कैल्शियम होने के बावजूद उसका पूरा फायदा शरीर को नहीं मिल पाता है. वहीं, कैल्शियम की जरूरत बच्चे की ग्रोथ के साथ बनी रहती है और बढ़ती उम्र में इसकी जरूरत और बढ़ जाती है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि हर बच्चे को कैल्शियम की गोली देनी जरूरी है. अगर बच्चा दूध रोज पीता है,  दही खाता है या पनीर भी खा रहा है तो अलग से कैल्शियम की दवाएं देने की जरूरत नहीं होती है. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: Vitamin D Deficiency: 5 में से 4 भारतीयों में विटामिन डी की कमी, धूप लेने के बाद भी क्यों कम हो रहा है लेवल? डॉक्टर ने बताया

कितना विटामिन डी है जरूरी

यशोदा मेडिसिटी हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक विभाग में एसोसिएट डायरेक्टर डॉ राहुल वर्मा ने इस बारे में बताया है. डॉ राहुल कहते हैं कि  जन्म से लेकर 1 साल की उम्र तक रोजाना 400 IU विटामिन D ड्रॉप्स लेने की सलाह दी जाती है. इसके बाद, क्लिनिकल जांच और ब्लड टेस्ट के आधार पर ज़रूरत पड़ने पर ज्यादा डोज लेने की सलाह दी जा सकती है.

माता-पिता को खास तौर पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विटामिन D या कैल्शियम की दवा अपनी तरफ से लंबे समय तक न दें, जरूरत से ज्यादा सप्लीमेंट भी नुकसान पहुंचा सकते हैं. अगर बच्चे में बार-बार हड्डियों में दर्द, कमजोरी, मांसपेशियों में परेशानी, ग्रोथ धीमी होना या पोषण की कमी जैसे संकेत दिख रहे हैं, तो डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर है.

यह भी पढ़ें: विटामिन डी की गोलियां इन 2 चीजों के बिना खाना है बेकार, शरीर में नहीं होगा एब्सॉर्ब

बच्चे के लिए धूप भी है बहुत जरूरी 

डॉ राहुल वर्मा कहते हैं कि बच्चों के लिए सिर्फ सप्लीमेंट पर निर्भर रहने के बजाय संतुलित आहार, उम्र के अनुसार शारीरिक गतिविधि और पर्याप्त धूप पर ध्यान देना जरूरी है. सप्लीमेंट की जरूरत है या नहीं और कितने समय तक देनी है, इसका फैसला बच्चे की जरूरत के आधार पर बाल रोग विशेषज्ञ को करना चाहिए. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    Shani Nakshatra Gochar 2026: सूर्य ग्रहण के बाद शनि का गोचर, इन 3 राशियों को हो सकती है धन हानि |
    वाराणसी: दालमंडी में बचे अब बस दो मकान, 179 पर चला बुलडोजर, जल्द बनेगी सड़क |
    किस उम्र तक बच्चे को दी जानी चाहिए विटामिन डी की दवाएं, कैल्शियम कब तक जरूरी? |
    एक महिला ने घर की खुशहाली का किया ऐसा उपाय... कंट्रोल नहीं होगी हंसी! |
    सो रहा था पति, पत्नी ने उठाया लकड़ी और कर दिया हमला... अस्पताल पहुंचने से पहले मौत |
    क्या रांची आंदोलन से BJP को विपक्ष पर हमला करने का मौका मिल गया? साहिल के साथ देखें दंगल |
    सीतापुर में जमीन विवाद में 25 राउंड फायरिंग: ट्रेनी IPS के पिता समेत 10 गिरफ्तार, वीडियो वायरल |
    एक हाथ में कुरान, एक हाथ में तिरंगा', नूंह की सड़कों पर उतरे 200 नौनिहाल, बच्चों ने दिया देशभक्ति का संदेश |
    फिल्म सेट पर खिलाया जा रहा बासी, घटिया खाना, एक्शन की मांग |
    Shubman Gill WTC Record: शुभमन गिल बनाएंगे अनोखा रिकॉर्ड, रोहित-कोहली को पछाड़ रचेंगे इतिहास!
    Advertisement