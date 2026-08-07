तलाक से पहले गौरव खन्ना का नाम हटाना चाहती हैं आकांक्षा चमोला, मेटा से मांगी मदद

पति से तलाक की खबरों के बीच टीवी एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला ने मेटा इंडिया और इंस्टाग्राम से सोशल मीडिया पर खास मदद मांगी है. दरअसल, आकांक्षा अपने इंस्टाग्राम का यूजरनेम बदलना चाहती हैं, लेकिन वेरिफिकेशन की पाबंदियों की वजह से वे ऐसा नहीं कर पा रही हैं. उनका मौजूदा यूजरनेम उनके पति गौरव खन्ना के नाम से जुड़ा हुआ है.

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हाल ही में रियलिटी शो 'लॉक अप' के प्रीमियर के दौरान उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बड़ा खुलासा किया था और बताया था कि वे और गौरव अब एक-दूसरे से अलग हो रहे हैं. ऐसे में अब आकांक्षा अपने सोशल मीडिया हैंडल से पति का सरनेम हटाकर अपना यूजरनेम अपडेट करना चाहती हैं.

इंस्टाग्राम स्टोरीज पर बयां किया अपना दर्द

आकांक्षा ने अपनी इस परेशानी को दूर करने के लिए सीधे कंपनी से संपर्क साधा है. उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर मेटा इंडिया और इंस्टाग्राम को टैग करते हुए लिखा कि उन्हें अपना यूजरनेम बदलने के लिए तुरंत मदद की जरूरत है. उन्होंने बताया कि अकाउंट वेरिफाइड होने और इससे जुड़ी पाबंदियों के कारण वे चाहकर भी कई कोशिशों के बाद यूजरनेम नहीं बदल पा रही हैं.

मेटा टीम से समीक्षा की अपील

अपनी बात आगे रखते हुए आकांक्षा ने लिखा कि अगर मेटा की टीम उनके इस मामले की समीक्षा करे और जल्द से जल्द कोई समाधान निकाले तो उनके लिए काफी आसानी होगी. आपको बता दें कि इस समय इंस्टाग्राम पर उनका यूजरनेम akankshagkhanna है, जिसे बदलने की वे लगातार कोशिश कर रही हैं.

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हाल ही में खत्म हुए रियलिटी शो 'लॉक अप: सच या सजा' के प्रीमियर में आकांक्षा ने गौरव खन्ना से अपने रिश्ते पर खुलकर बात की थी. शो के दौरान उन्होंने सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया था कि वे और गौरव तलाक ले रहे हैं. उन्होंने यह भी बताया था कि दोनों पिछले एक साल से अलग रह रहे हैं, लेकिन अब तक यह बात मीडिया या फैंस के सामने नहीं आई थी.

अलग सोच की वजह

रिश्ते के खत्म होने पर बात करते हुए आकांक्षा ने साफ किया था कि उनके और गौरव के बीच कोई कड़वाहट या खराब रिश्ते नहीं हैं. दोनों आज भी आपस में बात करते हैं. हालांकि, पार्टनर के तौर पर उनकी सोच और भविष्य को लेकर नजरिया एक-दूसरे से बहुत अलग है. यही वजह है कि दोनों ने आपसी सहमति से अपने रास्ते अलग करने का फैसला लिया है.

2016 में कानपुर में हुई थी शादी

आकांक्षा चमोला और गौरव खन्ना की पहली मुलाकात एक ऑडिशन के दौरान हुई थी, जहां से उनके बीच प्यार की शुरुआत हुई. कुछ समय तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने 24 नवंबर 2016 को गौरव के गृहनगर कानपुर में धूमधाम से शादी रचाई थी. करियर की बात करें तो आकांक्षा 'संतोषी मां', 'ये है आशिकी' और 'क्राइम पेट्रोल' जैसे कई मशहूर टीवी शोज का हिस्सा रह चुकी हैं.

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