सड़क पर बर्थडे पार्टी, बोनट पर केक और फिर एयरगन से फायरिंग, Video Viral होते ही 10 लोगों पर एक्शन

मुंबई के बोरिवली पश्चिम स्थित गोराई-2 इलाके में जन्मदिन की पार्टी के दौरान सार्वजनिक सड़क पर एयरगन से फायरिंग किए जाने का मामला सामने आया है. पुलिस के अनुसार इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल बन गया और लोगों की सुरक्षा पर भी असर पड़ा. मामले में बोरिवली पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में लिया है. उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, मोटर वाहन अधिनियम, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम और आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है.

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पुलिस के मुताबिक घटना पांच अगस्त की रात करीब साढ़े 12 बजे की बताई जा रही है. गोराई-2 स्थित घरकुल को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी के पास आरोपी आकाश गुप्ता ने अपने जन्मदिन के मौके पर दोस्तों को बुलाया था. इस दौरान सार्वजनिक सड़क पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए. आरोप है कि सड़क के बीचों-बीच एक इनोवा कार खड़ी की गई और उसी के बोनट पर जन्मदिन का केक काटा गया.

फायरिंग से इलाके में फैली दहशत

पुलिस के अनुसार सड़क के बीच कार खड़ी होने से यातायात प्रभावित हुआ. पार्टी के दौरान तेज शोर-शराबा भी हुआ, जिससे आसपास के लोगों को परेशानी हुई और सार्वजनिक शांति भंग हुई. जांच में पुलिस को पता चला कि जतिन शर्मा अपनी लाइसेंसी बेबी एयरगन मौके पर लेकर आया था. आरोप है कि इसके बाद विजेष उपाध्याय ने उसी एयरगन से साउंड बीप और छरों यानी पैलेट्स का इस्तेमाल करते हुए फायरिंग की.

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पुलिस का कहना है कि इस फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गई और लोगों की सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ. इस मामले में पुलिस ने आकाश गुप्ता, जतिन शर्मा, विजेष उपाध्याय, विक्रम चौधरी उर्फ टॉमची, ऐश्वर्य गोमणे, अजिंक्य आढाव, जय कपाड़िया, रोहन पाटिल, मुकुंद थोरवे और प्रशांत हरिजन समेत कुल 10 लोगों को हिरासत में लिया है.

पूरे मामले की जांच में जुटी बोरिवली पुलिस



बोरिवली पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, मोटर वाहन अधिनियम, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम और आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है. मामले की जांच अभी जारी है. इस मामले को लेकर उत्तर परिमंडल-2 के पुलिस उपायुक्त संदीप घुगे ने भी जानकारी दी है. पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है.



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रिपोर्ट- शिवशंकर तिवारी