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अस्पताल पहुंचने से पहले ऑटो में महिला ने दिया बेटे को जन्म, भिवंडी की बदहाल सड़कें बनीं 'लेबर रूम'

ठाणे जिले के भिवंडी इलाके में खराब और गड्ढों से भरी सड़कों की वजह से एक गर्भवती महिला समय पर अस्पताल नहीं पहुंच सकी. प्रसव पीड़ा के दौरान ट्रैफिक और जर्जर सड़कें सफर में बाधा बनीं और महिला ने रास्ते में ही ऑटो रिक्शा में बेटे को जन्म दे दिया. मां और नवजात दोनों सुरक्षित हैं.

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महिला के पति ने बताई आपबीती.(Photo: Screengrab)
महिला के पति ने बताई आपबीती.(Photo: Screengrab)

महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी इलाके में जर्जर और गड्ढों से भरी सड़कें एक बार फिर चर्चा में हैं. इस बार खराब सड़कें एक गर्भवती महिला के लिए बड़ी परेशानी बन गईं. अस्पताल पहुंचने से पहले ही महिला ने ऑटो रिक्शा में बच्चे को जन्म दे दिया. घटना के बाद शहर की बदहाल सड़कों को लेकर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं.

जानकारी के मुताबिक, भिवंडी के अजमेर नगर इलाके में रहने वाली वर्षा कमलेश यादव को प्रसव पीड़ा शुरू होने पर परिजन तुरंत ऑटो रिक्शा से भिवंडी उपजिला अस्पताल के लिए रवाना हुए. लेकिन रास्ते में जगह-जगह बने गहरे गड्ढों और धीमी रफ्तार के कारण वाहन समय पर अस्पताल नहीं पहुंच सका.

यह भी पढ़ें: ठाणे के भिवंडी में भीषण सड़क हादसा... तेज रफ्तार कार ने 3 बाइकों को रौंदा, एक की मौत, 2 घायल

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सामान्य परिस्थितियों में पांच से दस मिनट में पूरा होने वाला सफर खराब सड़कों और ट्रैफिक की वजह से करीब 30 से 45 मिनट तक खिंच गया. इस दौरान महिला की प्रसव पीड़ा लगातार बढ़ती रही.

रास्ते में ही गूंजी नवजात की किलकारी

परिजनों के मुताबिक, कल्याण नाका इलाके में पहुंचने तक महिला की हालत ऐसी हो गई कि ऑटो रिक्शा में ही प्रसव हो गया. वर्षा यादव ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया. घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों और परिजनों ने मां और नवजात को तत्काल भिवंडी उपजिला अस्पताल पहुंचाया.

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अस्पताल में डॉक्टरों ने मां और नवजात की जांच की. चिकित्सकों के अनुसार, दोनों की हालत पूरी तरह स्थिर है और किसी तरह का खतरा नहीं है. सुरक्षित प्रसव होने से परिवार ने राहत की सांस ली.

इस घटना ने एक बार फिर भिवंडी की सड़कों की बदहाली को उजागर कर दिया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर और आसपास के इलाकों में जगह-जगह बने गहरे गड्ढों के कारण रोजाना लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है.

पति ने बताई आपबीती

महिला के पति कमलेश यादव ने बताया कि पत्नी को प्रसव पीड़ा शुरू होते ही वे अस्पताल के लिए निकले थे. लेकिन रास्ते में बड़े-बड़े गड्ढों और ट्रैफिक के कारण समय पर अस्पताल नहीं पहुंच सके. इसी दौरान ऑटो रिक्शा में ही बच्चे का जन्म हो गया.

उन्होंने कहा कि भगवान की कृपा से मां और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं. हालांकि, ऐसी स्थिति किसी भी परिवार के लिए बेहद मुश्किल होती है. उन्होंने प्रशासन से जल्द से जल्द सड़कों की मरम्मत कराने की मांग की.

कमलेश यादव ने कहा कि यदि सड़कें बेहतर होतीं तो उनकी पत्नी समय पर अस्पताल पहुंच जाती. उनका कहना है कि किसी और परिवार को ऐसी परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए प्रशासन को तत्काल ठोस कदम उठाने चाहिए.

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स्थानीय लोगों ने उठाई सड़क मरम्मत की मांग

घटना के बाद स्थानीय नागरिकों ने भिवंडी की सड़कों की तत्काल मरम्मत की मांग की है. उनका कहना है कि गहरे गड्ढों की वजह से सड़क हादसे, ट्रैफिक जाम और आम लोगों की परेशानी लगातार बढ़ रही है.

लोगों का कहना है कि अस्पताल पहुंचने से पहले ऑटो रिक्शा में प्रसव जैसी घटना प्रशासन के लिए चेतावनी है. यदि समय रहते सड़कें दुरुस्त नहीं की गईं तो भविष्य में इससे भी गंभीर हादसे हो सकते हैं.

स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से पूरे शहर को गड्ढामुक्त बनाने और सड़क मरम्मत का काम युद्धस्तर पर शुरू करने की मांग की है, ताकि लोगों को सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा मिल सके.

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रिपोर्ट- विक्रांत चौहान.
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