Mosquito Repellent Plants: मच्छरों से छुटकारा पाने के लिए घर में लगाएं ये 14 पौधे, खुशबू भी बढ़ेगी और गार्डन भी दिखेगा खूबसूरत

Mosquito Repellent Plants: गर्मियों और बारिश के मौसम में मच्छरों का आतंक बहुत तेजी से बढ़ता है. बरसात में घरों के आसपास हुए जलभराव के कारण उनमें मच्छर बहुत ज्यादा मात्रा में पनपते हैं. आलम ये हो जाता है कि शाम होते ही घर की खिड़कियां-दरवाजे बंद करने पड़ते हैं. अगर नहीं करते हैं, तो मच्छरों का झुंड घर में घुस जाता है. मच्छरों से बचने के लिए लोग स्प्रे, कॉइल और दूसरे रिपेलेंट्स का सहारा लेते हैं. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आप बिना कॉइल और स्प्रे के भी मच्छरों को भगा सकते हैं.



अगर आप घर में थोड़ी हरियाली बढ़ाने के साथ मच्छरों को दूर रखने का नेचुरल तरीका तलाश रहे हैं, तो कुछ खास पौधे आपके काम आ सकते हैं. इन पौधों की पत्तियों और फूलों से निकलने वाली तेज खुशबू या नेचुरल तेल मच्छरों और कुछ दूसरे कीटों को दूर रखने में मदद कर सकते हैं. अच्छी बात ये है कि इनमें से कई पौधे गमले में आसानी से लगाए जा सकते हैं. यानी एक ही साथ घर की बालकनी, खिड़की या गार्डन की खूबसूरती भी बढ़ेगी और मच्छरों से बचने में भी मदद मिल सकती है.



1. तुलसी: तुलसी का पौधा ज्यादातर भारतीय घरों में मिल जाता है. इसकी तेज खुशबू मच्छरों को पसंद नहीं आती है. तुलसी का पौधा लगाने के लिए ज्यादा जगह की भी जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए आप इसे बालकनी या खिड़की के पास गमले में लगा सकते हैं.

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2. लैवेंडर: इस लिस्ट में अगला नाम लैवेंडर का है. बैंगनी फूलों वाला लैवेंडर का पौधा घर के गार्डन को खूबसूरत बनाने के साथ अपनी खास खुशबू के लिए भी जाना जाता है. इसके नेचुरल ऑयल्स मच्छरों को दूर रखने में मदद कर सकते हैं. इसकी खुशबू इंसानों को काफी पसंद आती है, इसलिए ये पौधे घर को सजाने के लिए भी अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं.

3. लेमन बाम: लेमन बाम पुदीना फैमिली का ही एक पौधा है. इसमें सिट्रोनेलल नाम का कंपाउंड पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल कई तरह के नेचुरल इंसेक्ट रिपेलेंट्स में किया जाता है. इसकी पत्तियों से नींबू जैसी खुशबू आती है.

4. रोजमेरी: रोजमेरी का इस्तेमाल खाने का स्वाद और खुशबू बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन इसका एक और फायदा भी है. इसकी तेज खुशबू मच्छरों और कुछ दूसरे कीटों को दूर रखने में मदद कर सकती है. इसे गमले में भी आसानी से उगाया जा सकता है.

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5. पेपरमिंट: पेपरमिंट का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. इसकी तेज महक मच्छरों समेत कई इंसेक्ट्स को पसंद नहीं आती है. ये पौधा तेजी से फैलता है, इसलिए इसे सीधे जमीन में लगाने के बजाय गमले में रखना ज्यादा सही रहता है.

6. लेमनग्रास: लेमनग्रास अपनी नींबू जैसी खुशबू के लिए जाना जाता है. इसमें सिट्रोनेला जैसे तत्व पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसे नेचुरल मच्छर रिपेलेंट पौधों में शामिल किया जाता है. इसे घर के गार्डन या बालकनी में लगाया जा सकता है.

7. सिट्रोनेला घास: मच्छर भगाने वाले कई प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होने वाला सिट्रोनेला तेल इसी पौधे से जुड़ा है. इसकी खास खुशबू मच्छरों को दूर रखने में मदद कर सकती है. अगर आपके पास गार्डन में जगह है तो इसे लगाया जा सकता है.

8. गेंदा: पीले और नारंगी रंग के गेंदे के फूल किसी भी गार्डन की रौनक बढ़ा देते हैं. गेंदे के फूल त्योहारों से लेकर किसी भी खास मौके पर घर को सजाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. इतना ही नहीं, इसकी खास खुशबू कई कीटों को दूर रखने में भी मदद कर सकती है. यानी सजावट के साथ एक और फायदा.

9. कैटनिप: कैटनिप को आमतौर पर बिल्लियों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन ये पौधा मच्छरों को दूर रखने वाले पौधों की लिस्ट में भी शामिल है. अगर आप गार्डन में कुछ अलग उगाना चाहते हैं, तो इसे आजमा सकते हैं.

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10. लहसुन: लहसुन की तेज महक सिर्फ इंसानों को ही नहीं, कई कीटों को भी परेशान कर सकती है. इसे किचन गार्डन में दूसरी सब्जियों के साथ लगाया जा सकता है.

11. फेनेल: फेनेल, सौंफ जैसा दिखने वाला पौधा होता है. ये भी उन पौधों में शामिल है जिन्हें मच्छरों को दूर रखने में मददगार माना जाता है. इसे गार्डन में लगाने से हरियाली के साथ एक उपयोगी पौधा भी मिल जाता है.

12. यूकेलिप्टस: यूकेलिप्टस की पत्तियों में मौजूद तेल का इस्तेमाल कई इंसेक्ट्स भगाने वाले प्रोडक्ट्स में किया जाता है. हालांकि इसे घर में लगाते समय सावधानी रखना जरूरी, खासकर अगर आपके आसपास पालतू जानवर हैं, क्योंकि इसकी कुछ मात्रा उनके लिए नुकसानदायक हो सकती है.

13. पेनीरॉयल: पेनीरॉयल भी पुदीना परिवार का पौधा है और अपनी खुशबू के कारण मच्छरों को दूर रखने वाले पौधों में गिना जाता है. लेकिन इसकी कुछ किस्में जहरीली हो सकती हैं, इसलिए इसे लगाने या इस्तेमाल करने से पहले सावधानी बरतना जरूरी है.

14. खुशबूदार जेरेनियम: खुशबूदार जेरेनियम की पत्तियों से नींबू जैसी खुशबू आती है. इसका पौधा देखने में भी सुंदर होता है, इसलिए इसे बालकनी या गार्डन की खूबसूरती बढ़ाने के लिए लगाया जा सकता है. इसकी खुशबू मच्छरों को दूर रखने में भी मदद कर सकती है.

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सिर्फ पौधे लगाना ही काफी नहीं

इन पौधों को घर में लगाने से मच्छरों की संख्या कम करने में कुछ मदद मिल सकती है, लेकिन इन्हें मच्छरों से बचने का अकेला तरीका नहीं मानना चाहिए. घर के आसपास पानी जमा न होने दें, कूलर और गमलों की ट्रे साफ रखें. इस तरह थोड़ी सी समझदारी से आप घर को हरा-भरा और खुशबूदार बना सकते हैं और मच्छरों से बचने की कोशिश भी कर सकते हैं.

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