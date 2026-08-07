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E20 पेट्रोल में मिलावट के दावों को तेल कंपनियों ने किया खारिज, जांच में सही पाई गई क्वालिटी

ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने E20 पेट्रोल में ज्यादा क्लोराइड और नमी मिलने के दावों को खारिज करते हुए कहा है कि देशभर में हुई जांच में ऐसे आरोप सही नहीं पाए गए. कंपनियों के मुताबिक, रिफाइनरी, डिस्टिलरी, डिपो और पेट्रोल पंपों से लिए गए सैंपलों में क्लोराइड तय मानकों के भीतर मिला और पानी की मिलावट के भी कोई सबूत नहीं मिले.

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E20 पेट्रोल की गुणवत्ता जांच के दौरान ईंधन का सैंपल लेते अधिकारी. (File Photo: ITG)
E20 पेट्रोल की गुणवत्ता जांच के दौरान ईंधन का सैंपल लेते अधिकारी. (File Photo: ITG)

 ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने E20 पेट्रोल में ज्यादा क्लोराइड और नमी मिलने के दावों को खारिज कर दिया है. कंपनियों का कहना है कि देशभर में की गई बड़े पैमाने पर जांच में ऐसे किसी भी दावे की पुष्टि नहीं हुई है. OMCs ने साफ कहा कि E20 पेट्रोल की क्वालिटी तय मानकों के अनुरूप है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है.

हाल के दिनों में E20 पेट्रोल में 500 ppm क्लोराइड और नमी मिलने के दावों के बाद OMCs ने पूरे सप्लाई चेन में अतिरिक्त जांच कराई. इस जांच में रिफाइनरी, एथेनॉल डिस्टिलरी, डिपो, टैंक ट्रक और पेट्रोल पंपों से सैंपल लिए गए.

कंपनियों के मुताबिक, सरकार ने पेट्रोल में मिलाए जाने वाले एथेनॉल के लिए क्लोराइड की सख्त सीमा तय कर रखी है और इसकी लगातार निगरानी की जाती है. इसके अलावा सभी रिटेल आउटलेट्स पर पानी की मिलावट और ईंधन की गुणवत्ता की जांच दिन में 8 से 12 बार की जा रही है. अलग-अलग जगहों पर मोबाइल फ्यूल टेस्टिंग लैब भी तैनात की गई हैं और जांच रिपोर्ट की पुष्टि मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं से कराई जा रही है.

मानक के भीतर

OMCs ने बताया कि देशभर की रिफाइनरियों से लिए गए 100 से ज्यादा पेट्रोल सैंपलों में क्लोराइड की मात्रा 1 ppm या उससे कम पाई गई. वहीं, पिछले 10 दिनों में 80 एथेनॉल डिस्टिलरी से लिए गए सभी सैंपलों में क्लोराइड 3 ppm से कम मिला, जो तय मानक के भीतर है. डिपो और टैंक ट्रक टर्मिनलों से लिए गए 80 से ज्यादा सैंपलों में भी क्लोराइड की मात्रा 3 ppm से कम रही. वहीं, देशभर के पेट्रोल पंपों से लिए गए 1,000 से ज्यादा सैंपलों में से अब तक 160 रिपोर्ट का विश्लेषण किया गया है, जिनमें क्लोराइड का स्तर 0 से 3 ppm के बीच पाया गया.

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आपूर्ति दोबारा शुरू की गई

जांच के दौरान सिर्फ चार जगह क्लोराइड का स्तर अधिक मिला. OMCs ने बताया कि उन स्थानों पर तुरंत ईंधन की आपूर्ति रोक दी गई, कारणों की जांच की गई और जरूरी सुधार के बाद ही आपूर्ति दोबारा शुरू की गई. कंपनियों ने यह भी कहा कि देश के करीब 90 हजार पेट्रोल पंपों पर भूमिगत टैंकों की नियमित जांच की जा रही है. अब तक किसी भी जगह पानी या नमी मिलने की पुष्टि नहीं हुई है. OMCs ने कहा कि E20 पेट्रोल पूरी तरह तय गुणवत्ता मानकों के अनुरूप है और उपभोक्ता बिना किसी चिंता के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. कंपनियों के अनुसार, जांच के विस्तृत नतीजे सेंटर फॉर हाई टेक्नोलॉजी (CHT) की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं और आगे आने वाली रिपोर्टों के साथ इन्हें अपडेट किया जाएगा.

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