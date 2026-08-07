'पापा ने बुलाया है कहकर ले गया...' MP में 8 साल की बच्ची से दरिंदगी के बाद हत्या, मासूम को खोजने का नाटक कर रहा आरोपी

MP News: नरसिंहपुर जिले में एक शख्स ने 8 साल की बच्ची का रेप किया और फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी. इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और आरोपी का घर गिराने की मांग की. यह घटना बुधवार को हुई थी और 22 साल के आरोपी को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपी बच्ची को खोजने के काम में भी शामिल हुआ था.

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आरोप है कि बुधवार को लंच ब्रेक के दौरान वह बच्ची के स्कूल पहुंचा और उससे अपने साथ चलने को कहा. उसने बच्ची से कहा कि उसके पिता ने उसे घर बुलाया है.

जब स्कूल के समय के बाद भी वह घर नहीं पहुंची, तो उसके परिवार ने पुलिस को सूचना दी. आठ घंटे की तलाशी के बाद बच्ची का शव गांव से करीब 1.5 किलोमीटर दूर जंगल में एक गड्ढे में मिला.

SP डॉ. ऋषिकेश मीणा ने बताया कि जब 40-50 पुलिसकर्मी और करीब 60 ग्रामीण बच्ची की तलाश कर रहे थे, तब आरोपी भी उसे खोजने का नाटक कर रहा था.

कुछ लड़कियों से मिली जानकारी के बाद पुलिस ने स्निफर डॉग की मदद ली. कुत्ता पुलिस को आरोपी के घर तक ले गया.

गुरुवार को जहां डॉक्टरों ने बच्ची का पोस्टमॉर्टम किया, वहां मुर्दाघर के बाहर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए. बाद में उन्होंने अधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपा और आरोपी के लिए मौत की सजा, उसका घर गिराने और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की.

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इस बीच, घटना के विरोध में गोटेगांव तहसील के गांव में बाज़ार बंद रहा. ग्रामीणों ने कैंडल मार्च भी निकाला.

स्थानीय लोगों में आक्रोश को देखते हुए कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पीड़ित के गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है.

मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता उमंग सिंघार ने पीड़ित के गांव जाकर उनके दुखी परिवार के सदस्यों से मुलाकात की. उन्होंने परिवार को 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी दी.

सिंघार ने एक बयान में कहा कि इस अमानवीय और दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे मध्य प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है. उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में वे पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं.

कांग्रेस नेता ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से आग्रह किया कि वे इस मामले को फास्ट-ट्रैक कोर्ट को सौंपें और दोषी को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएं.

उन्होंने कहा कि ऐसे जघन्य अपराधों के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई से ही कानून में समाज का भरोसा बहाल हो सकता है, और साथ ही यह भी कहा कि न्याय की लड़ाई जारी रहेगी.

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