scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अखिलेश यादव ने कांग्रेस से क्यों कहा- प्रत्याशी का नाम बताइए, सीट ले जाइए

उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव से पहले सपा और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर सियासी जंग छिड़ गई है. अखिलेश यादव ने कांग्रेस के सामने शर्त रखते हुए साफ कर दिया है कि केवल मांगों से नहीं, बल्कि 'विनिंग कैंडिडेट' और उम्मीदवारों के ठोस नाम देने पर ही सीटें दी जाएंगी.

Advertisement
X
राहुल गांधी और अखिलेश यादव की दोस्ती कितने दिन रहेगी (Photo-ITG)
राहुल गांधी और अखिलेश यादव की दोस्ती कितने दिन रहेगी (Photo-ITG)

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन तय है, लेकिन सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर सहमति नहीं बन पा रही है. कांग्रेस की तरफ से सीटों की मांग की जा रही है. यूपी के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम से लेकर इमरान मसूद तक 150 सीटों की मांग कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव का कहना है कि सीटों की संख्या की बात ही नहीं है, बस 'विनिंग कैंडिडेट' (जिताऊ उम्मीदवार) चाहिए.

सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपने एक रुख पर कायम हैं कि 'प्रत्याशी का नाम बताइए, सीट ले जाइए.' अखिलेश यादव के इस सख्त संदेश का सीधा मतलब है कि सीट बंटवारा सिर्फ मांगों या दावों के आधार पर नहीं होगा, बल्कि उम्मीदवार की जीतने की क्षमता ही सबसे बड़ा पैमाना बनेगी.

यूपी में सपा ने कांग्रेस को 2024 में 17 लोकसभा सीटें दी थी, जिसके लिहाज से 80 से 85 विधानसभा सीटें 2027 के चुनाव में बनती है. कांग्रेस ने 100 से ज्यादा सीटों की डिमांड कर रही है. ऐसे में अखिलेश यादव ने शर्तों का वीटो लगा दिया है? 

सम्बंधित ख़बरें

akhilesh yadav vs yogi aadityanath political fight
यूपी MLC चुनावः बीजेपी को सवर्णों पर भरोसा तो सपा का दांव PDA पर
pallavi patel husband pankaj niranjan congress rajendra pal gautam
पल्लवी पटेल से 'अलग राह' पर पति पंकज, क्या कांग्रेस का दामन थामने जा रहे?
Akhilesh Yadav.
अखिलेश ने बताया सपा का चुनावी प्लान, पुरानी पेंशन से मदरसों तक कई बड़े ऐलान
SP leader IP Singh mocked Congress for seeking 150 seats
'अगली 5 पुश्तों तक PM नहीं बन सकेंगे', सपा नेता ने उड़ाया कांग्रेस का मजाक
Yogi Adityanath and akhilesh yadav fight rajay sabha election
यूपी में राज्यसभा चुनाव 26 और 27 के फेर में फंसा, क्या सपा को फिर चोट देगी बीजेपी?

कांग्रेस के सामने सपा ने रखीं शर्तें

सपा प्रमुख अखिलेश यादव सीट शेयरिंग पर लगातार एक ही बात कहते आ रहे हैं कि गठबंधन में सीटों की संख्या नहीं, बल्कि जीत सबसे अहम होगी. जो प्रत्याशी जीत दर्ज कर सकता है, उसे ही सीट मिलनी चाहिए. 2024 के लोकसभा चुनाव की तर्ज पर ही 2027 के चुनाव के लिए भी सपा ने सीट शेयरिंग पर अपनी बात रख दी है. अखिलेश यादव का मानना है कि प्रत्याशी के चयन से ही चुनावी नतीजे तय होते हैं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: यूपी विधानसभा में खामोश हुई बसपा की इकलौती आवाज, संसद में भी हो जाएगी 'जीरो'

सपा का कहना है कि कांग्रेस को यूपी की जिन विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ना है, उन सीटों के साथ अपने संभावित उम्मीदवारों के नाम स्पष्ट करने होंगे. सपा ने उन सीटों की सूची मांगी है. कांग्रेस जिन सीटों पर दावेदारी कर रही है, वहां उसका जनाधार और राजनीतिक आधार क्या है, यह स्पष्ट करना होगा. सपा की मांग है कि कांग्रेस उम्मीदवार की जीत की कितनी संभावना है, इसका आकलन भी बताए.

अखिलेश का आक्रामक रुख क्यों?

2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस के गठबंधन ने 105 सीटों पर कांग्रेस को मौका दिया था, लेकिन कांग्रेस महज 7 सीटें ही जीत पाई थी. अखिलेश 2027 के चुनाव में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं. सपा इस बार किसी भी हालत में गैर-गंभीर दावों या बिना जमीनी आधार वाली सीटों पर समय और सीटें बर्बाद नहीं करना चाहती.

कांग्रेस की तरफ से करीब 100 सीटों पर दावेदारी की बातें सामने आई थीं. अखिलेश यादव का तर्क है कि गठबंधन में केवल सीटें संख्या बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि बीजेपी को हराने के लिए बांटी जाएंगी. इसलिए, जिस सीट पर कांग्रेस के पास जिताऊ और मजबूत चेहरा होगा, वहां सपा तुरंत सीट देने को तैयार है. इसके लिए सीटों के साथ उम्मीदवारों के नामों की फेहरिश्त अखिलेश यादव मांग रहे हैं.

Advertisement

सहारनपुर, रायबरेली, अमेठी और बाराबंकी जैसे जिलों में जहां सपा का मजबूत आधार रहा है या उनके विधायक जीते हुए हैं, वहां सपा अपनी सीटें छोड़ने को तैयार नहीं है. अखिलेश का मानना है कि कांग्रेस को केवल वही सीटें दी जाएं जहां उसके पास मजबूत स्थानीय उम्मीदवार उपलब्ध हों.

अखिलेश का कहना है कि नाम सामने आते ही पहले दिन ही पता चल जाता है कि प्रत्याशी टिकेगा या नहीं. प्रत्याशी के चयन में भी वोट होता है. उनका कहना है कि अगर हमें बीजेपी से चुनाव लड़ना है तो प्रत्याशी मजबूत होना चाहिए. इसीलिए अखिलेश यादव कांग्रेस से सीटों के साथ उम्मीदवारों के नाम मांग रहे हैं.

यह भी पढ़ें: 'अखिलेश यादव नाराज हैं तो नुकसान उनका ही होगा...', सीट शेयरिंग पर इमरान मसूद का बड़ा बयान

कांग्रेस पर दबाव बनाने का दांव तो नहीं?

अखिलेश यादव के इस फॉर्मूले से कांग्रेस के प्रदेश संगठन पर जल्द से जल्द अपने प्रत्याशियों की मजबूत सूची और रिपोर्ट कार्ड पेश करने का दबाव बढ़ गया है. यह बात भी सपा जानती है कि यूपी में कांग्रेस जितनी सीटें मांग रही है, उतनी सीटों पर उसके पास मजबूत प्रत्याशी नहीं हैं. यही दांव 2024 के चुनाव में भी चला था, जिसमें अखिलेश यादव ने प्रयागराज सीट पर अपनी पार्टी के प्रत्याशी को कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ाया था.

Advertisement

सपा यूपी में 'इंडिया' गठबंधन के मुख्य चेहरे और 'बड़े भाई' की भूमिका में खुद को मजबूती से स्थापित कर रही है. अखिलेश यह संदेश देना चाहते हैं कि राज्य में गठबंधन की ड्राइविंग सीट सपा के पास ही रहेगी. सपा का कहना है कि सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए टिकट देने के बजाय हर सीट पर मजबूत उम्मीदवार उतारने की रणनीति से गठबंधन बीजेपी को हर विधानसभा क्षेत्र में सीधी चुनौती देने का प्लान बना रहा है.

अखिलेश यादव का यह रुख साफ करता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में 'सहानुभूति' या 'संख्या' नहीं, बल्कि 'जिताऊ उम्मीदवार' ही सीट बंटवारे की चाबी बनेगा. ऐसे में कांग्रेस को अगर सीटें चाहिए तो उसे अपने उम्मीदवारों के नामों की फेहरिश्त सौंपनी होगी. हालांकि, कांग्रेस भी इस बात को समझते हुए पहले ही अपने प्रत्याशियों के नामों को शॉर्टलिस्ट करके तैयार रख चुकी है. अब देखना है कि सपा और कांग्रेस में समझौते का क्या फॉर्मूला निकलता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    अखिलेश यादव ने कांग्रेस से क्यों कहा- प्रत्याशी का नाम बताइए, सीट ले जाइए |
    Lava Shark 2 Pro 5G Launch: 6000mAh बैटरी, 50MP कैमरा वाला बजट फोन, जानें कीमत और फीचर्स |
    पितृसत्ता बनाम 'वंदे मातरम्' विवाद पर ऋतिक रोशन भी हैरान... बांसुरी स्वराज के बयान पर दिया 5 शब्दों का वायरल रिएक्शन |
    टेस्ट गया, टेंशन गई... 37 की उम्र में फिर क्यों खौफनाक हुआ विराट का बल्ला? 100 शतक तो बस बहाना है! |
    रौंगटे खड़े कर देगा VIDEO...! सांड से हुई टक्कर में Land Rover के उड़े परखच्चे, दो की मौत |
    308 से 260 पहियों पर आया 'महाबली' ट्रक! 3 एक्स्ट्रा इंजन और 62 लोगों की टीम; ऐसे बेल्जियम से लखीमपुर पहुंच रही 164 टन वजनी मशीन |
    'मेरी बिल्डिंग गिर रही है', कॉल कर बुलाई NDRF और पुलिस... दक्षिण दिल्ली में शराबी मकान मालिक का हाई-वोल्टेज ड्रामा |
    फेस्ट‍िव सीजन में जॉब ही जॉब, 4 लाख से ज्यादा गिग वेकेंसी तैयार! होगी 50000 रुपये तक की कमाई |
    AI से अरबों की कमाई, उर्वशी रौतेला के निशाने पर अमेरिकी कंपनी, मांगा 7000 करोड़ का हर्जाना |
    AAP नेता सौरभ भारद्वाज और जरनैल सिंह पर FIR, पुलिस कांस्टेबल से मारपीट के आरोप
    Advertisement