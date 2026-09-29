रौंगटे खड़े कर देगा VIDEO...! सांड से हुई टक्कर में Land Rover के उड़े परखच्चे, दो की मौत

Land Rover Discovery Accident Video: हाईवे पर तेज रफ्तार से दौड़ती एक लग्जरी SUV, सामने अचानक आया सांड और कुछ ही सेकेंड में सब कुछ खत्म. गुजरात के थराड के पास भारतमाला हाईवे पर 27 सितंबर की सुबह हुए एक दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर हाईवे पर घूमने वाले आवारा मवेशियों के खतरे को सामने ला दिया है. राजकोट से राजस्थान जा रही Land Rover Discovery एक सांड से टकराने के बाद हाईवे के डिवाइडर से जा भिड़ी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि SUV के परखच्चे उड़ गए. हादसे में कार में सवार तीन लोगों में से दो की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया.

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यह हादसा थराड-डीसा हाईवे पर मालपुर के पास हुआ. बताया जा रहा है कि एक सांड अचानक हाईवे पर आ गया. तेज रफ्तार में चल रही Discovery एसयूवी के ड्राइवर को रिएक्ट करने का मौका तक नहीं मिला. SUV सीधे सांड से टकरा गई और इसके बाद ड्राइवर का कंट्रोल गाड़ी से छूट गया और गाड़ी हाईवे के डिवाइडर से जा भिड़ी. डिवाइडर से हुई टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि लग्जरी SUV के परखच्चे उड़ गए. हादसे के बाद गाड़ी का मलबा हाईवे के काफी बड़े हिस्से में बिखरा नजर आया.

इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. मौके से सामने आई तस्वीरों में SUV की हालत इतनी खराब दिखाई दी कि उसे पहचानना तक मुश्किल हो गया. हादसे के बाद स्थानीय लोग सबसे पहले मौके पर पहुंचे और उन्होंने तुरंत 108 एंबुलेंस सेवा को सूचना दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि SUV में सवार तीन लोगों में से दो की जान मौके पर ही चली गई. वहीं तीसरा यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया.



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घायल व्यक्ति को पहले नजदीकी अस्पताल ले जाया गया. उसकी गंभीर हालत को देखते हुए बाद में उसे बेहतर इलाज के लिए अहमदाबाद रेफर किया गया. हादसे में शामिल लैंड रोवर डिस्कवरी का रजिस्ट्रेशन राजकोट का बताया जा रहा है. मामले की जांच के जरिए हादसे की पूरी परिस्थितियों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है.

कुछ सेकेंड में तबाह हो गई करोड़ों की SUV

इस हादसे की तस्वीरें टक्कर की भयावहता को साफ दिखाती हैं. सांड से टकराने के बाद SUV का संतुलन बिगड़ा और वह पूरी ताकत के साथ डिवाइडर से टकरा गई. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि, गाड़ी का अगला और साइड हिस्सा बुरी तरह डैमेज हो गया और मलबा सड़क पर दूर तक फैला हुआ है.

इस घटना ने एक बार फिर हाईवे पर आवारा मवेशियों की मौजूदगी और उससे पैदा होने वाले खतरे को चर्चा में ला दिया है. खासकर ऐसे हाईवे पर जहां वाहन तेज रफ्तार से चलते हैं, सड़क पर अचानक किसी बड़े जानवर का आ जाना ड्राइवर के लिए बेहद खतरनाक स्थिति पैदा कर सकता है. सड़क पर अचानक आने वाले मवेशियों से बचने के लिए ड्राइवर के पास कई बार पर्याप्त समय नहीं होता. ऐसे में तेज रफ्तार वाहन का संतुलन बिगड़ने या किसी दूसरे वाहन से टकराने का खतरा बढ़ जाता है.

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कैसी है लैंड रोवर डिस्कवरी

Land Rover Discovery एक प्रीमियम लग्जरी SUV है, जिसे आरामदायक सफर के साथ दमदार ऑफ-रोडिंग के लिए भी जाना जाता है. थ्री-रो वाली इस एसयूवी की कीमत 1.25 करोड़ रुपये से शुरू होकर टॉप मॉडल के लिए 1.37 करोड़ रुपये तक जाती है. इसमें 3.0-लीटर 6-सिलेंडर डीजल इंजन मिलता है, जो अधिकतम 350 PS की पावर देता है.

कंपनी का दावा है कि ये SUV महज 6.3 सेकंड में ही 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है. इसमें ऑल-व्हील ड्राइव के साथ ट्विन-स्पीड ट्रांसमिशन दिया गया है और इसकी अधिकतम टोइंग कैपेसिटी 3,500 किलोग्राम तक है. इसके अलावा इसमें कई एडवांस फीचर्स भी दिए गए हैं.

धरे रह गए फीचर्स

लैंड रोवर डिस्कवरी में कंपनी एक से बढ़कर एक एडवांस फीचर्स देने का दावा करती है. जो तेज रफ्तार में इतनी भीषण टक्कर के बाद ये सारे फीचर्स धरे के धरे रह गए. कंपनी के अनुसार इस एसयूवी में ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, फॉरवर्ड कोलाइजन वार्निंग, लेन कीप असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट, रियर ट्रैफिक मॉनिटर, ड्राइवर कंडिशन मॉनिटर और क्लीयर एक्जिट मॉनिटर जैसे फीचर्स मिलते हैं. जो ड्राइवर को संभावित टक्कर और आसपास मौजूद वाहनों या लोगों के बारे में अलर्ट करने में मदद करते हैं.

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इसके अलावा इस SUV में 360-डिग्री कैमरा, क्लीयर साइट ग्राउंड व्यू, 3D सराउंड व्यू कैमरा भी दिया गया है. जिससे तंग जगहों और ऑफ-रोड कंडिशन में आस-पास के एरिया पर नजर रखी जा सकती है. इसमें कई एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, रोल स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल और ISOFIX चाइल्ड-सीट माउंट जैसे सेफ्टी भी दिए गए हैं.

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