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पितृसत्ता बनाम 'वंदे मातरम्' विवाद पर ऋतिक रोशन भी हैरान... बांसुरी स्वराज के बयान पर दिया 5 शब्दों का वायरल रिएक्शन

बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज का अगस्त का बयान ऋतिक रोशन की प्रतिक्रिया के बाद फिर वायरल हुआ है. राहुल गांधी ने पुणे में महिलाओं से पितृसत्ता को तोड़ने की अपील की थी और मनुस्मृति वाली सोच की आलोचना की थी. जवाब में स्वराज ने उन्हें पूरा वंदे मातरम् गाने की चुनौती दी और इसे कांग्रेस के सिर्फ दो छंद गाने के फैसले से जोड़ा. उन्होंने दोनों के बीच का संबंध साफ नहीं किया. रुचिरा चतुर्वेदी ने वीडियो शेयर कर सवाल उठाया. ऋतिक के कमेंट को 10 हजार से ज्यादा लाइक मिले और लोगों ने मजेदार प्रतिक्रियाएं दीं.

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ऋतिक रोशन के एक कमेंट ने बांसुरी स्वराज बनाम राहुल गांधी विवाद को फिर से हवा दे दी है (Photo: ITG)
ऋतिक रोशन के एक कमेंट ने बांसुरी स्वराज बनाम राहुल गांधी विवाद को फिर से हवा दे दी है (Photo: ITG)

बीजेपी सांसद बंसुरी स्वराज का अगस्त का एक बयान फिर चर्चा में है. उन्होंने राहुल गांधी के "पितृसत्ता को तोड़ दो" वाले बयान पर हमला करते हुए उन्हें पूरा वंदे मातरम् गाने की चुनौती दी थी. कांग्रेस की रुचिरा चतुर्वेदी ने इसका वीडियो एक महीने पहले शेयर किया था. अब अभिनेता ऋतिक रोशन ने उस पर हैरानी जताई है, जिसके बाद यह मामला फिर सुर्खियों में आ गया. लोग पूछ रहे हैं कि वंदे मातरम गाने का पितृसत्ता से लड़ने से क्या संबंध है.

राहुल गांधी ने क्या कहा था?

22 अगस्त को पुणे में 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में राहुल गांधी ने युवा महिलाओं की भीड़ से बात की. उन्होंने "मनुस्मृति वाली सोच" पर हमला बोला. मनुस्मृति एक पुराना संस्कृत ग्रंथ है, जिसमें हिंदू समाज के नियम और मर्यादाएं लिखी हैं. राहुल के मुताबिक यह सोच महिलाओं को पिंजरे में रखना चाहती है.

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नेता प्रतिपक्ष राहुल ने जंतर मंतर के प्रदर्शनों का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाली देने पर सिर्फ लड़कियों को निशाना बनाया, जबकि लड़कों ने भी अपशब्द कहे थे. राहुल ने पूछा, "क्या लड़के गाली दें तो कोई दिक्कत नहीं है?"

यह बात उस वीडियो से जुड़ी थी, जिसमें पीएम मोदी ने उन्हें और उनकी दिवंगत मां के लिए अपशब्दों को "कल्चरल शॉक" कहा था. हालांकि उन्होंने छात्रों को माफ करने की बात भी कही.

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राहुल ने महिलाओं पर होने वाली हिंसा और उनके अपमान की भी बात की. उन्होंने कहा, "पितृसत्ता आपको कुचलती है, डराती है और नियंत्रित करती है. हमें मिलकर इसे तोड़ना होगा. मेरा संदेश सीधा है, पितृसत्ता को तोड़ दो."

बंसुरी स्वराज की चुनौती

राहुल के बयान की कई बीजेपी नेताओं ने आलोचना की. बंसुरी स्वराज ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, "अगर आप पितृसत्ता को तोड़ना चाहते हैं, तो मैं आपको पूरा वंदे मातरम् गाने की चुनौती देती हूं."

यह भी पढ़ें: कर्नाटक में गहराया 'वंदे मातरम्' विवाद, राज्यपाल ने CM डीके शिवकुमार को लिखा पत्र, कहा- फैसले पर फिर से विचार करें

स्वराज ने इसे कांग्रेस के फैसले से जोड़ा. पार्टी वंदे मातरम् के सिर्फ दो छंद गाती है, जबकि संविधान में हुए बदलाव के तहत सार्वजनिक और सरकारी कार्यक्रमों में सभी छह छंद गाना जरूरी है.

ऋतिक की प्रतिक्रिया और सोशल मीडिया

कांग्रेस की सोशल मीडिया और डिजिटल संचार की राष्ट्रीय संयोजक रुचिरा चतुर्वेदी ने एक महीने पहले यह वीडियो शेयर कर पूछा था, "क्या इन्हें पता भी है कि ये क्या कह रही हैं? पितृसत्ता तोड़ने का वंदे मातरम् से क्या लेना देना?" रविवार को ऋतिक रोशन ने इस पर लिखा, "अरे, क्या ये सच है? वाह." उनके कमेंट को 10 हजार से ज्यादा लाइक और 100 से ज्यादा जवाब मिले.

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एक यूजर ने लिखा कि वे पितृसत्ता और देशभक्ति में उलझ गईं. दूसरे ने लिखा, "मुझे बेहतर संगीतकार बनना है, इसलिए मैं पिज्जा ऑर्डर करने जा रहा हूं." तीसरे ने कहा कि नारीवाद और राष्ट्रवाद अलग चीजें हैं. बंसुरी ने दोनों के बीच का संबंध साफ नहीं बताया.

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