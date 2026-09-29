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फेस्ट‍िव सीजन में जॉब ही जॉब, 4 लाख से ज्यादा गिग वेकेंसी तैयार! होगी 50000 रुपये तक की कमाई

ई-कॉमर्स सेल्स और त्योहारी सीजन के चलते देश में नौकरियों की सुनामी आ गई है. अब तक 4 लाख से ज्यादा गिग नौकरियां पैदा हो चुकी हैं, जबकि अमेजन और फ्लिपकार्ट अकेले 1-1 लाख से ज्यादा सीजनल वेकेंसी दे रहे हैं. जानिए पार्ट-टाइम काम करके हर महीने 50,000 रुपये तक कमाने का तरीका और अप्लाई करने के डायरेक्ट ऑफिशियल लिंक्स.

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7 लाख गिग जॉब्स का नया रिकॉर्ड! अमेजन और फ्लिपकार्ट ने निकालीं 1-1 लाख वेकेंसी (AI-generated image)
7 लाख गिग जॉब्स का नया रिकॉर्ड! अमेजन और फ्लिपकार्ट ने निकालीं 1-1 लाख वेकेंसी (AI-generated image)

त्योहारी सीजन के शुरू होते ही देश के ई-कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में नौकरियों की जबरदस्त बहार आ गई है. इस बार फेस्टिव सेल्स का खुमार ऐसा है कि रोजगार सृजन के पिछले सारे रिकॉर्ड टूटने जा रहे हैं. स्टाफिंग फर्मों और उद्योग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, देश भर में अब तक करीब 4,00,000 (4 लाख) गिग नौकरियां पैदा हो चुकी हैं और साल के अंत तक यह आंकड़ा 7,00,000 (7 लाख) के पार पहुंचने का अनुमान है.

स्टाफिंग प्लेटफॉर्म 'टीमलीज सर्विसेज' के अनुसार, पिछले साल की तुलना में इस फेस्टिव सीजन में कर्मचारियों की मांग में 40 फीसदी का भारी उछाल आया है.अगर आप भी इस त्योहार के सीजन में पार्ट-टाइम काम करके या ई-कॉमर्स दिग्गजों के साथ जुड़कर मोटी कमाई करना चाहते हैं, तो आइए समझते हैं मौकों, कंपनियों के दावों और अप्लाई करने का सही तरीका. 

1-1 लाख वेकेंसी: अमेजन और फ्लिपकार्ट का मेगा प्लान
ई-कॉमर्स की दो सबसे बड़ी दिग्गज कंपनियां इस बार डिलीवरी और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को संभालने के लिए बंपर हायरिंग कर चुकी हैं. अमेजन इंडिया ने घोषणा की है कि उसने अपने ऑपरेशन्स नेटवर्क में 1,00,000 (1 लाख) से अधिक सीजनल नौकरियां निकाली हैं. ये नौकरियां मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ और पुणे जैसे छोटे-बड़े शहरों में सीधे और अप्रत्यक्ष तौर पर दी जा रही हैं.

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वहीं वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली फ्लिपकार्ट ने भी अपने सप्लाई चेन, वेयरहाउस (भंडारगृह), सॉर्टिंग सेंटर्स और डिलीवरी हब्स में 1,00,000 से अधिक नए रोजगार के अवसर बनाए हैं. वहीं अन्य प्लेटफॉर्म्स जैसे मीशो (Meesho), स्नैपडील और क्विक-कॉमर्स ऐप्स (ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी इंस्टामार्ट) पर भी ऑर्डर की सुनामी को देखते हुए बड़े पैमाने पर गिग वर्कर्स की भर्ती की जा रही है.

कौन-कौन से रोल में मिल रही है नौकरी?
त्योहारी सीजन में केवल सामान पहुंचाना ही नहीं, बल्कि बैकएंड पर भी ढेरों काम होते हैं. वेयरहाउस ऑपरेशन्स में सामान की पैकिंग, स्कैनिंग, लेबलिंग और सॉर्टिंग से लेकर लास्ट-माइल डिलीवरी पर्सन के ल‍िए भर्ती की जा रही है. इनका काम बाइक, स्कूटी या थ्री-व्हीलर के जरिए ग्राहकों के घर तक पैकेज पहुंचाना है.

इसके अलावा कस्टमर सपोर्ट का भी काम है जिसमें कॉल और चैट के जरिए ग्राहकों के सवालों के जवाब देना (वर्क फ्रॉम होम/ऑफिस) होगा. इवेंट और रिटेल सपोर्ट की बात करें तो मॉल, रिटेल आउटलेट्स और डिलीवरी हब्स पर सपोर्ट स्टाफ रखा जा रहा है. 

कमाई का गणित: फिक्स पे + फेस्टिव बोनस
त्योहारी सीजन में नियमित दिनों के मुकाबले कमाई का ग्राफ काफी ऊपर चला जाता है. छात्र और पार्ट-टाइम काम करने वाले अपनी सुविधा के अनुसार 4 से 8 घंटे काम चुन सकते हैं. एक गिग वर्कर या डिलीवरी पार्टनर इस दौरान बेसिक पे, प्रति डिलीवरी इंसेंटिव और नाइट्स/ओवरटाइम एलाउंस मिलाकर 25,000 से 50,000 रुपये प्रति महीना तक आसानी से बना लेता है.

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इसके अलावा सेल के मुख्य दिनों में 100% अटेंडेंस और टारगेट पूरा करने पर कंपनियां विशेष फेस्टिव बोनस भी देती हैं.

धोखाधड़ी से बचें: ऑथेंटिक पोर्टल्स से सीधे करें अप्लाई
अगर आप इन नौकरियों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो किसी भी फर्जी एजेंट या पैसे मांगने वाले गिरोह के झांसे में न आएं. कंपनियां कभी भी रजिस्ट्रेशन या जॉइनिंग फीस नहीं लेतीं.

नीचे दिए गए आधिकारिक लिंक्स के जरिए सीधे आवेदन करें:

अमेजन में पार्ट-टाइम/फ्लेक्सिबल जॉब्स के लिए: Amazon Flex India Official Portal
अमेजन कॉर्पोरेट व कस्टमर सपोर्ट रोल्स के लिए: Amazon Jobs India Official Link
फ्लिपकार्ट सप्लाई चेन व वेयरहाउस जॉब्स के लिए: Flipkart Careers Direct Link

(आवेदन के लिए आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट और डिलीवरी रोल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है.)

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