Lava Shark 2 Pro 5G Launch: 6000mAh बैटरी, 50MP कैमरा वाला बजट फोन, जानें कीमत और फीचर्स

भारतीय कंपनी Lava ने नया स्मार्टफोन Lava Shark 2 Pro 5G लॉन्च किया है. इसकी कीमत 16,699 रुपये रखी गई है और इसमें 6000mAh की बड़ी बैटरी, 120Hz डिस्प्ले, 50MP कैमरा और Android 16 जैसे फीचर्स मिलते हैं.

और पढ़ें

कंपनी का फोकस ऐसे यूजर्स पर है जिन्हें रोजाना के काम के लिए 5G फोन चाहिए, लेकिन वे महंगे फोन पर ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते. Shark 2 Pro 5G की कीमत 20 हजार रुपये से कम रखकर Lava ने इसी सेगमेंट में मुकाबला करने की कोशिश की है.

16,699 रुपये में क्या मिलेगा?

Lava Shark 2 Pro 5G भारत में सिर्फ एक वेरिएंट में आया है. इसमें 6GB RAM और 128GB स्टोरेज मिलती है. फोन की कीमत 16,699 रुपये है. इसे ब्लू और सिल्वर रंग में खरीदा जा सकता है. कंपनी के मुताबिक फोन ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन चैनल से भी उपलब्ध है और ग्राहकों को देशभर में मुफ्त डोरस्टेप फोन सर्विस देने की बात कही गई है.

यह भी पढ़ें: ₹14,999 में 64MP कैमरा और 6000mAh बैटरी, HMD का नया 5G फोन लॉन्च

Advertisement

इस कीमत में फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 6000mAh बैटरी है. इसमें 18W चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है.

120Hz स्क्रीन, लेकिन..

फोन में 6.74 से 6.75 इंच के की HD+ LCD स्क्रीन दी गई है. इसका रिफ्रेश रेट 120Hz है. इसका मतलब स्क्रॉलिंग और सामान्य इस्तेमाल में स्क्रीन 60Hz फोन के मुकाबले ज्यादा स्मूथ महसूस हो सकती है. स्क्रीन की अधिकतम ब्राइटनेस 550 निट्स है.

स्क्रीन का रिजॉल्यूशन Full HD+ नहीं है. इसमें 720 x 1600 पिक्सल का HD+ पैनल मिलता है. यानी 120Hz का फायदा तो है, लेकिन ज्यादा कीमत वाले फोन की तरह स्क्रीन की शार्पनेस की उम्मीद नहीं करनी चाहिए. यही वह जगह है जहां Lava ने कीमत कम रखने के लिए समझौता किया है.

50MP कैमरा

फोन के पीछे 50MP का मुख्य कैमरा दिया गया है. आगे की तरफ 8MP सेल्फी कैमरा मिलता है. कैमरे से 2K रिजॉल्यूशन में 30 फ्रेम प्रति सेकंड तक वीडियो रिकॉर्ड किया जा सकता है. इसमें डुअल व्यू वीडियो फीचर भी है, जिससे आगे और पीछे के कैमरे से एक साथ वीडियो रिकॉर्ड किया जा सकता है.

Unisoc का नया चिपसेट और 5G

Lava Shark 2 Pro 5G में Unisoc T8200 चिपसेट दिया गया है. यह 6nm तकनीक पर बना ऑक्टा-कोर चिपसेट है, जिसकी मैक्सिमम क्लॉक स्पीड 2.3GHz है. फोन में 6GB LPDDR4X RAM है और इसमें 6GB तक वर्चुअल RAM का विकल्प भी मिलता है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 6000mAh बैटरी, 120Hz कर्व्ड डिस्प्ले और पीछे भी स्क्रीन, ₹19,999 में आया LAVA Virat Curve 5G

स्टोरेज 128GB है और माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से इसे 1TB तक बढ़ाया जा सकता है. फोन में हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया गया है. यानी यूजर को दूसरी सिम और मेमोरी कार्ड के बीच चुनाव करना पड़ सकता.

Android 16

Shark 2 Pro 5G में Android 16 दिया गया है. Lava ने सॉफ्टवेयर को साफ रखने पर जोर दिया है और फोन में ज्यादा अतिरिक्त ऐप्स या अनचाहे सॉफ्टवेयर नहीं दिए गए हैं. कंपनी एक बड़े Android अपडेट और दो साल के सिक्योरिटी अपडेट का वादा कर रही है. फोन में Lava का अपना Vayu AI चैटबॉट भी मिलता है.

फोन को IP64 रेटिंग मिली है. इसका मतलब यह धूल से सुरक्षा और पानी के छींटों से बचाव के लिए प्रमाणित है. हालांकि इसे पानी में डुबाने वाला वाटरप्रूफ फोन नहीं समझना चाहिए. फोन का वजन करीब 207 ग्राम और मोटाई 8.68mm है. इसमें साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है.

---- समाप्त ----