AI से अरबों की कमाई, उर्वशी रौतेला के निशाने पर अमेरिकी कंपनी, मांगा 7000 करोड़ का हर्जाना

बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला ने एक अमेरिकन बेस्ड AI कंपनी के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने का फैसला किया है. उनकी टीम का दावा है कि लॉस एंजेलिस की एक कंपनी ने उर्वशी का नाम इस्तेमाल करके करोड़ों रुपयों का बिजनेस खड़ा कर दिया है. इंस्टाग्राम पर पोस्ट के जरिए ये बात सामने आ रही है. उर्वशी ने मंगलवार, 29 सितंबर को अपनी टीम के साथ एक पोस्ट शेयर कर इस मामले की जानकारी दी थी.

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उर्वशी ने किया कोर्ट का रुख

पोस्ट में उर्वशी रौतेला की टीम लिखती है- हम लॉस एंजिल्स स्थित इस कंपनी के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं. इसमें हर्जाने की मांग भी शामिल है, जो फिलहाल 7,000 करोड़ रुपये आंकी जा रही है. आरोप है कि इस कंपनी ने उर्वशी के नाम, तस्वीरों और वीडियो का बिना अनुमति इस्तेमाल करके अरबों डॉलर की वैल्यू वाला कारोबार खड़ा किया है. अपनी AI कंपनी बनाइए. आप अपना ब्रांड बनाइए. लेकिन जब तक उर्वशी की अनुमति ना हो, अपने इस बिजनेस में उर्वशी के नाम का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिए.

हालांकि उर्वशी की टीम ने ये साफ नहीं किया कि जिस कंपनी पर वे आरोप लगा रहे हैं, वो कौन-सी कंपनी है. एक्ट्रेस का ये स्टेटमेंट एक ऐसे वक्त में आ रहा है, जहां AI के जरिए किसी की भी फोटो का इस्तेमाल करके गलत वीडियो बनाए जा रहे हैं. कई बॉलीवुड एक्ट्रेसेस ने तो कोर्ट में जाकर अपनी पर्सनैलिटी राइट्स को सुरक्षित कराया है, ताकि कोई भी उनकी तस्वीर या वीडियो AI के जरिए बनाकर लोगों को गुमराह ना कर सके.

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बात करें उर्वशी रौतेला के वर्क फ्रंट की, तो उन्होंने रणदीप हुड्डा संग वेब सीरीज इंस्पेक्टर अविनाश सीजन 2 में काम किया था. ये शो कुछ ही महीनों पहले जियो हॉटस्टार पर आया था. इसके अलावा वो अक्षय कुमार की मल्टी-स्टारर फिल्म वेलकम टू द जंगल में भी कैमियो रोल में दिखी थीं.

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