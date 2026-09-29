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'मेरी बिल्डिंग गिर रही है', कॉल कर बुलाई NDRF और पुलिस... दक्षिण दिल्ली में शराबी मकान मालिक का हाई-वोल्टेज ड्रामा

दिल्ली के मैदान गढ़ी इलाके में रहने वाले बुजुर्ग नरेंद्र ने शराब के नशे में पुलिस को फोन कर अपनी ही बिल्डिंग गिरने की सूचना दे दी. यह कॉल दोपहर करीब 3 बजे की गई थी. कॉल मिलते ही पुलिस, दमकल विभाग, कैट्स एंबुलेंस, एनडीआरएफ और एमसीडी की टीमों में हड़कंप मच गया और सभी मौके पर पहुंचने लगे. लेकिन वहां किसी तरह का जान माल का नुकसान नहीं हुआ था. नरेंद्र नशे में थे और घर के अंदर जाने को तैयार नहीं थे.

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नशे में बुजुर्ग ने अपने ही घर को बताया गिरता हुआ (Photo: ITG)
नशे में बुजुर्ग ने अपने ही घर को बताया गिरता हुआ (Photo: ITG)

दिल्ली में एक बुजुर्ग ने शराब के नशे में अपने ही घर के गिरने की झूठी सूचना पुलिस को दे दी. दक्षिण दिल्ली के मैदान गढ़ी इलाके में रहने वाले नरेंद्र ने दोपहर करीब 3 बजे कॉल की थी. कॉल के बाद पुलिस, दमकल विभाग, कैट्स एंबुलेंस, एनडीआरएफ और एमसीडी की टीमें मौके पर पहुंच गईं. लेकिन जब सबने मौके पर जाकर देखा तो इमारत बिल्कुल सही सलामत थी. किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ. खबर लिखे जाने तक बुजुर्ग के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है.

मामला दिल्ली के मैदान गढ़ी इलाके का है. यहां रहने वाले बुजुर्ग नरेंद्र ने शराब पी रखी थी. नशे की हालत में उन्होंने दिल्ली पुलिस को फोन किया और कहा कि उनकी बिल्डिंग गिर रही है. यह कॉल दोपहर करीब 3 बजे की गई थी.

बिल्डिंग गिरने की सूचना मिलते ही पुलिस और दूसरी एजेंसियों में हड़कंप मच गया. दिल्ली में बीते दिनों इमारत गिरने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं. ऐसे में किसी भी सूचना को हल्के में नहीं लिया जा सकता था. इसी वजह से दिल्ली पुलिस, दमकल विभाग, कैट्स एंबुलेंस, एनडीआरएफ और एमसीडी की टीमें धीरे धीरे मौके पर पहुंचने लगीं. ये सभी विभाग ऐसी स्थिति में काम करते हैं.

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यह भी पढ़ें: 50 साल पुरानी इमारत, हादसे के वक्त बेसमेंट में काम... दिल्ली के सत्य निकेतन में 6 मौतों का गुनहगार कौन?

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मौके पर पहुंचकर जब टीमों ने हालात देखे तो वे हैरान रह गईं. इमारत गिरी ही नहीं थी. मैदान गढ़ी में किसी तरह का जान माल का नुकसान नहीं हुआ था. असली सच्चाई यह थी कि कॉल करने वाले बुजुर्ग नरेंद्र नशे में थे.

मौके का वीडियो भी सामने आया है. इसमें दिखता है कि नरेंद्र कितने नशे में हैं. घरवालों ने उन्हें कई बार समझाया, लेकिन वे घर के अंदर जाने को तैयार नहीं थे. वे खुलेआम बोल रहे थे कि बिल्डिंग के लिए शिकायत करना कोई गुनाह है क्या.

जो भी विभाग इस घर पर पहुंचता, घर की महिलाएं और युवा उनसे माफी मांगते नजर आए. उनका कहना था कि परिवार के बुजुर्ग ने नशे में जो कॉल की, उससे कई विभागों को काफी परेशानी हुई होगी. खबर लिखे जाने तक नरेंद्र के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई की खबर नहीं है.

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