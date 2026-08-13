scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अखिलेश के 'सीक्रेट मिशन' पर शिवपाल, यूपी के 20 फीसदी वोटों पर मजबूत पकड़ का प्लान

उत्तर प्रदेश की सियासत में दस साल से चले आ रहे सत्ता के वनवास को खत्म करने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव अलग दांव चल रहे हैं, तो वहीं अपने चाचा शिवपाल यादव को एक अलग मिशन पर लगाया है. शिवपाल ने सपा के कोर वोटबैंक को जोड़ने की कवायद शुरू कर दी है.

Advertisement
X
यूपी की सियासत में चाचा-भतीजे की जोड़ी एक्टिव (Photo-ITG)
यूपी की सियासत में चाचा-भतीजे की जोड़ी एक्टिव (Photo-ITG)

उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी और पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के लिए अस्तित्व और राजनीतिक भविष्य की दृष्टि से सबसे अहम माना जा रहा. 2017 और 2022 के लगातार दो विधानसभा चुनावों में हार के चलते पार्टी सत्ता से बाहर है. लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के नाते सपा को 2027 में सत्ता में वापसी की नई उम्मीद जागी है, जिसके चलते शिवपाल यादव और अखिलेश यादव यानी चाचा-भतीजे की जोड़ी सपा के सामाजिक और रणनीतिक समीकरणों को नए सिरे से साधने में जुट गए हैं. 

सपा प्रमुख अखिलेश यादव इन दिनों अपने विनिंग फॉर्मूले 'पीडीए' (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) के साथ-साथ 'सॉफ्ट हिंदुत्व' के जरिए गैर-यादव ओबीसी और सवर्ण जातियों के बीच अपनी पैठ बढ़ाने में जुटे हैं. 

वहीं, सपा के कोर वोटबैंक माने जाने वाले मुस्लिम समुदाय को साधे रखने के मोर्चे पर चाचा शिवपाल यादव लग गए हैं. शिवपाल यादव ने पिछले दो दिनों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बहुल इलाके संभल और रामपुर का दौरा किया. इस दौरे को पार्टी के मुस्लिम आधार को मजबूत रखने और किसी भी तरह की नाराजगी या असमंजस को दूर करने की एक सोची-समझी रणनीति के रूप में देखा जा रहा है.

सम्बंधित ख़बरें

cm yogi challenges akhilesh yadav
योगी सरकार ने पलटा अखिलेश का फैसला, खत्म हुआ मदरसा वेतन विधेयक
samajwadi party Akhilesh Yadav
सपा का UP में वापसी का 'होमवर्क' तैयार, अखिलेश ने बनाया टिकट का फॉर्मूला
CM Yogi Adityanath
'4 बार सरकार में रहकर भी कुछ नहीं किया', CM योगी का सपा-कांग्रेस पर तंज
mayawati
सतीश चंद्र मिश्रा के करीबी अंटू मिश्रा को मायावती ने बसपा से निकाला
Amit Shah and Keshav Maurya meeting
UP चुनाव के लिए BJP का 'मिशन Gen-Z', अमित शाह से मिले केशव मौर्य

शिवपाल का संभल और रामपुर का दौरा
पश्चिमी यूपी की सियासत में मुस्लिम वोटर काफी अहम है. इस इलाके में सपा की पूरी सियासत मुस्लिम वोटों पर ही केंद्रित है. संभल और रामपुर दोनों ही क्षेत्र सपा की सियासत के लिहाज से बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण माने जाते हैं. रामपुर में आजम खान के परिवार के साथ हुए कानूनी और राजनीतिक घटनाक्रमों के बाद कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाना और मुस्लिम समुदाय में पार्टी के प्रति विश्वास बहाल रखना एक बड़ी चुनौती रहा है. 

Advertisement

वहीं, संभल में भी हालिया घटनाक्रमों के बाद स्थानीय समीकरणों को संतुलित रखना आवश्यक था. सपा के महासिचव शिवपाल यादव ने संभल और रामपुर का दौरा ही नहीं किया बल्कि स्थानीय प्रमुख मुस्लिम नेताओं, धर्मगुरुओं और आम कार्यकर्ताओं से सीधी मुलाकात की. आजम खान से रामपुर जेल में जाकर मिले और उसके बाद शिवपाल यादव ने उनके घर जाकर परिवार के साथ मुलाकात की.

बर्क से आजम परिवार तक को साध गए 
शिवपाल ने कहा कि आजम खान बहुत तकलीफ में हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि इतने बड़े नेता को जेल में जमीन पर लिटाया जा रहा है. उन्हें न दवाई दी जा रही है. न ही कपड़े दिए जा रहे हैं. शिवपाल यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही आजम खान पर हुए एक-एक जुल्म और अत्याचार का बदला लिया जाएगा. इस तरह  शिवपाल ने संदेश दिया कि समाजवादी पार्टी हर परिस्थिति में अपने कार्यकर्ताओं और मुस्लिम समाज के साथ खड़ी है.

 शिवपाल सिंह यादव ने मंगलवार को संभल और मुरादाबाद में मुस्लिम समुदाय के लोंगो से मिले. उन्होंने वादा किया कि प्रदेश में सपा की सरकार बनने के बाद पूर्व मंत्री आजम खां और संभल के सांसद जियाउर्रहमान बर्क के खिलाफ दर्ज सभी मुकदमे वापस होंगे.

Advertisement

शिवपाल ने कहा कि बीजेपी सरकार में समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का राजनीतिक उत्पीड़न किया जा रहा है. उन्होंने हाल ही में संभल हिंसा प्रकरण में आई न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट पर असहमति जताते हुए कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए जानबूझकर ऐसी जांच कराई गई, जिसका हिसाब भी किया जाएगा. 

आजम खान को गृहमंत्री बनाने का किया वादा
शिवपाल यादव ने जिस तरह संभल से लेकर रामपुर तक दौरा कर बर्क परिवार से आजम खान की फैमिली तक के साथ मजबूती से खड़े करने का संदेश दिया है.रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी के अधिकारियों के साथ बैठक और विश्वविद्यालय में पढ़ रहे छात्रों के साथ संवाद किया. इतना ही नहीं आजम खान पर एक्शन लेने वाले आईएएस अधिकारी आंजनेय कुमार सिंह पर भी शिवपाल ने निशाना साधा. 

शिवपाल ने 2027 में अखिलेश यादव को सीएम और आजम खान को गृह मंत्री बनाने की बात कही. शिवपाल ने कहा कि आजम खान के साथ जेल में बहुत बुरा सलूक हुआ है. इसलिए, इस बार इनको (भाजपा) हराना है और उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनाना है. इस दौरान एक शख्स कहता है कि  कि आजम भाई (आजम खान) को रक्षा मंत्री बनाना है. इस पर शिवपाल कहते हैं कि बिल्कुल बनेंगे. रक्षा मंत्री नहीं पहले गृह मंत्री. 

Advertisement

चाचा-भतीजे की सियासी केमिस्ट्री
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सपा इस समय 'दोतरफा रणनीति' पर काम कर रही है. अखिलेश यादव  इन लगातार मंदिरों के दर्शन, धार्मिक आयोजनों में भागीदारी और समावेशी बयानबाजी के जरिए बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड की काट ढूंढ रहे हैं, उनका उद्देश्य पार्टी पर लगने वाले मुस्लिम परस्ती और  'तुष्टिकरण' के आरोपों को खारिज करना और बहुसंख्यक वर्ग के तटस्थ मतदाताओं को अपने साथ जोड़ना है.

अखिलेश के इस रुख से कहीं मुस्लिम मतदाता खुद को उपेक्षित न महसूस करने लगें. इस अलावा AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की यूपी में आक्रामक मुस्लिम सियासत की तरफ मुसलमानों का झुकाव न बढ़ जाए. इसीलिए मुस्लिमों को साधे रखने की कमान शिवपाल यादव ने संभाल रखी है. शिवपाल की जमीनी पकड़, अपना पुराना नेटवर्क और मुस्लिम नेताओं से उनका व्यक्तिगत जुड़ाव इस काम के लिए बेहद कारगर साबित हो सकता है. 

20 फीसदी मुस्लिम वोटर कितने अहम

यूपी में मुस्लिम वोट की ताकत आबादी के लिहाज से देखें तो अनुमानों के मुताबिक यूपी में करीब चार करोड़ मुस्लिम हैं. ये आंकड़ा सूबे की कुल आबादी का करीब 20 फीसदी पहुंचता है. रामपुर, अमरोहा, बिजनौर समेत सूबे की 80 में से करीब 65 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाताओं की तादाद 30 फीसदी के आसपास या इससे अधिक है. रामपुर में तो मुस्लिम आबादी 49 फीसदी के करीब है.

Advertisement

सूबे की कुल 403 विधानसभा सीटों में से 143 सीटों पर मुस्लिम अपना असर रखते हैं. इनमें से 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी बीस से तीस फीसद के बीच है. 73 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान तीस फीसद से ज्यादा है. सूबे की करीब तीन दर्जन ऐसी विधानसभा सीटें हैं, जहां मुस्लिम उम्मीदवार अपने दम पर जीत दर्ज कर सकते हैं जबकि करीब 107 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां अल्पसंख्यक मतदाता चुनावी नतीजों को खासा प्रभावित करते हैं. इनमें ज्यादातर सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तराई वाले इलाके और पूर्वी उत्तर प्रदेश की हैं.

2027 की चुनावी राह की चुनौतियां

उत्तर प्रदेश की सियासत में केवल मुस्लिम-यादव (एम-वाई) समीकरण के भरोसे सत्ता तक पहुंचना आसान नहीं रहा है. इसी वजह से सपा अपने आधार का विस्तार कर रही है. हालांकि, इस विस्तार के दौरान अपने कोर वोट बैंक को बिखरने से बचाना सबसे बड़ी चुनौती है. 

चाचा और भतीजे की यह जोड़ी रणनीति के तहत अलग-अलग मोर्चों पर काम करती दिख रही है. अखिलेश जहां अपनी छवि को व्यापक और सर्वग्राही बनाने में लगे हैं तो शिवपाल यादव धरातल पर उतरकर उन वर्गों को भरोसा दिला रहे हैं जो दशकों से पार्टी का आधार रहे हैं. संभल से रामपुर तक का यह दौरा इसी सियासी बिसात का एक अहम अध्याय माना जा रहा है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    अखिलेश के 'सीक्रेट मिशन' पर शिवपाल, यूपी के 20 फीसदी वोटों पर मजबूत पकड़ का प्लान |
    स्कूल जाने के बजाय प्रेमी के घर पहुंचीं 11वीं की दो छात्राएं, लगाया फंदा, एक की मौत, दूसरी गंभीर |
    2027 के लिए अमेरिका से बड़े स्‍तर पर LPG खरीदना चाहता है भारत, बड़ा दावा! |
    राजस्थान: सरकारी स्कूल के छात्रों की आंखों का होगा टेस्ट, बांटे जाएंगे 75 हजार चश्मे |
    चीन ने चौंकाया, 10 मिनट में ब्रेन के अंदर लग जाएगी चिप, कंप्यूटर से कंट्रोल होगा दिमाग़ |
    'किताबें डाउनलोड करना क्राइम नहीं', जमानत मांगते हुए TISS छात्र की दलील |
    कलयुगी बेटा! मृत पिता की उंगलियों से लगवाया जमीन के कागजों पर अंगूठा, वीडियो वायरल |
    Essential Monsoon Blood Tests : बारिश के मौसम में इन बीमारियों का खतरा, बुखार, खांसी जैसे लक्षण दिखने पर करा लें ये टेस्ट |
    How to Identify Real Dalchini: दालचीनी असली है या कैसिया? खरीदने से पहले इन 5 तरीकों से करें पहचान |
    अब दुश्मन चाहकर भी नहीं छिप पाएगा, हाई रिजॉल्यूशन गरुड़ बाइनोकुलर लॉन्च
    Advertisement