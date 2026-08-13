Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 13 अगस्त 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

महाराष्ट्र के नांदेड़ में शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता सुखबीर सिंह बादल पर निहंग ने कृपाण से हमला कर दिया. वहीं, सोनिया गांधी के वोटर आईडी विवाद मामले पर दिल्ली की कोर्ट ने सुनवाई की नई तारीख 29 अगस्त तय की है. इन खबरों के अलावा, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भरत तिवारी के परिवार को आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है. पढ़ें गुरुवार शाम की बड़ी खबरें.

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अकाली नेता और पंजाब के पूर्व डिप्टी CM सुखबीर बादल पर हमला, निहंग ने कृपाण से किया अटैक, VIDEO आया सामने

महाराष्ट्र के नांदेड़ में शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर हमला हुआ है. नांदेड़ के माता साहिब कौर इलाके के एक गुरुद्वारे में एक निहंग ने धारदार हथियार से हमला किया किया है. घटना के तुरंत बाद उन्हें उपचार के लिए निकटतम अस्पताल में भर्ती कराया गया है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

जज के तबादले के चलते सोनिया गांधी की वोटर लिस्ट मामले में फैसला टला

सोनिया गांधी की भारतीय नागरिकता से पहले ही वोटर लिस्ट में नाम दर्ज होने के विवाद पर राउज एवेन्यू स्थित विशेष कोर्ट ने फैसले की नई तारीख 29 अगस्त तय की है. याचिका में दावा किया गया है कि सोनिया गांधी को 30 अप्रैल 1983 को आधिकारिक तौर पर भारतीय नागरिकता मिली, लेकिन उससे पहले ही वर्ष 1980 की नई दिल्ली की मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज था.

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भरत तिवारी के परिवार को मिलेगा मुआवजा और सरकारी नौकरी, सीएम सम्राट का ऐलान

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भरत तिवारी के परिवार को आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है. सरकार की ओर से यह सहायता मामले की जांच कर रहे न्यायिक आयोग की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर दी जाएगी. भरत तिवारी की मौत की परिस्थितियों को लेकर उठे सवालों के बाद बिहार सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए थे.

मैरिज रजिस्ट्रेशन 60 दिन में कराना जरूरी, खेजड़ी के लिए बनेगा कानून... राजस्थान कैबिनेट के बड़े फैसले

राजस्थान सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े और अहम फैसले लिए गए हैं. बैठक में पर्यावरण संरक्षण, आम जनता के कानूनी अधिकारों और कर्मचारियों के कल्याण से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिन्हें आगामी विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा. इसके अलावा सभी शादियों का 60 दिनों के रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है.

अयोध्या में रामलला के अर्चकों के लिए ड्रेस कोड लागू, 15 अगस्त से नई पोशाक में आएंगे नजर

अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में 15 अगस्त से रामलला के अर्चकों (पुजारियों) के लिए नया और एक समान ड्रेस कोड लागू होगा. धर्म समिति के निर्णय अनुसार, सभी पुजारी भगवान श्रीराम के प्रिय पीले रंग की रेशमी धोती और उत्तरीय वस्त्र धारण करेंगे. धर्म समिति के पूज्य संतों द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है.

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आरजी कर केस में बड़ा एक्शन, पूर्व TMC विधायक निर्मल घोष गिरफ्तार

टीएमसी के पूर्व विधायक निर्मल घोष को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. दो दिन पहले ही आरजी कर पीड़िता की मौत के मामले में गड़बड़ी के लिए उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी. पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने इससे पहले पुलिस को आरजी कर की डॉक्टर की मौत मामले में नए सिरे से जांच शुरू करने का आदेश दिया था.

AUS vs BAN: ‘DRS ने बचाया’... स्टीव स्मिथ ने माना, आउट थे फिर भी मिल गया जीवनदान

ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच डार्विन टेस्ट के पहले दिन स्टीव स्मिथ एक विवादित घटना में फंस गए हैं. स्मिथ जिस समय बल्लेबाजी कर रहे थे, तब बांग्लादेशी गेंदबाज की गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर विकेटकीपर के दस्तानों में चली गई. लेकिन उन्हें आउट नहीं दिया. स्मिथ ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में माना कि गेंद उनके बल्ले से लगी थी.

हिमाचल में भारी बारिश से आफत बरकरार, 200 सड़कें बंद, प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. 14, 17, और 18 अगस्त को कुछ इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन, शिमला, सिरमौर, मंडी, कांगड़ा, कुल्लू और चंबा में हल्की बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. हिमाचल में 200 सड़कें अभी भी बंद हैं.

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पहले अग्निवीर बैच की सर्विस होने वाली है पूरी, सेनाओं के सामने अब ये चुनौती

अग्निपथ योजना के पहले अग्निवीर बैच की चार साल की सर्विस इस साल के अंत में पूरी होने वाली है. नौसेना में लगभग 2600 अग्निवीरों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है. 25 प्रतिशत तक स्थायी रखे जा सकते हैं. बाकी को सेवा निधि और CAPF, पुलिस में आरक्षण व प्राथमिकता मिलेगी. रिटेंशन सीमा बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है.

आलू किसानों को राहत! योगी सरकार देगी ₹1/किग्रा स्टोरेज सब्सिडी, बैंक खातों में सीधे आएंगे पैसे

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के आलू किसानों को बड़ी राहत देते हुए कोल्ड स्टोरेज भंडारण शुल्क में 1 रुपये प्रति किलोग्राम की छूट देने का ऐलान किया है. इस सब्सिडी की राशि सीधे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी. इसके लिए सरकार की ओर से 1,000 करोड़ रुपये के बजट का आवंटन किया गया है.

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