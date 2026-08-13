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फैक्ट चेक: पाकिस्तान में 18 माह की बच्ची से दुष्कर्म के संदर्भ में वायरल हुआ गाजा के बीमार बच्चे का वीडियो

एक मासूम बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. ये वीडियो दिल दहला देने वाला है जिसमें बच्चा कांप रहा है और उसका शरीर तेजी से हिल रहा है.

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आजतक फैक्ट चेक

दावा
ये पाकिस्तान की उसी 18 महीने की बच्ची का वीडियो है, जिसके साथ हाल ही में उसके एक रिश्तेदार ने दुष्कर्म किया और बाद में उसकी मौत हो गई थी.
सोशल मीडिया यूजर्स
सच्चाई
ये गाजा के एक बच्चे कैस का वीडियो है जिसे मिर्गी की बीमारी है.

पाकिस्तान के कराची में 18 महीने की एक बच्ची के साथ बलात्कार और उसकी मौत के बाद से ही एक मासूम बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. ये वीडियो दिल दहला देने वाला है जिसमें बच्चा कांप रहा है और उसका शरीर तेजी से हिल रहा है.

कराची में हुई इस घटना को लेकर वहां सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक तमाम विरोध प्रदर्शन हुए हैं. वहां के कई सेलेब्रिटीज ने भी इसकी निंदा की है. इसी संदर्भ में ये वीडियो शेयर हो रहा है और भारत के कई कंटेंट क्रिएटर भी इस घटना से संबंधित अपने वीडियोज में इसी क्लिप को शेयर कर रहे हैं.

लेकिन आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये पाकिस्तान में हाल ही में दुष्कर्म की शिकार हुई बच्ची नहीं है. कैस अहमद हसन अल-मधून नाम का ये बच्चा मिर्गी का मरीज है और गाजा में रहता है. कैस के पिता ने खुद आजतक से हुई बातचीत में इस बात की पुष्टि की है.  

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कैसे पता लगाई सच्चाई?  

वायरल वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने से हमें पता लगा कि इसे जून में गाजा की खबरें शेयर करने वाले कई सोशल मीडिया अकाउंट्स ने शेयर किया था.

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फिलस्तीनी नाम के एक इंस्टाग्राम अकाउंट ने ये वीडियो 7 जून को शेयर किया था. पोस्ट के कैप्शन में दी गई जानकारी के मुताबिक कैस अहमद हसन अल-मधून नाम का ये बच्चा गाजा के खान यूनिस में रहता है. उसे अक्सर दौरे पड़ते हैं जिसका इलाज गाजा में उपलब्ध नहीं है.

पोस्ट में कैस की जान बचाने की अपील की गई है और साथ ही एक फोन नंबर दिया गया है. इस नंबर के जरिये हमारी बात कैस के पिता अहमद हसन अल-मधून से हुई. उन्होंने बताया कि ढाई साल का कैस पिछले दो साल से मिर्गी की बीमारी से जूझ रहा है. अहमद ने आगे बताया, "हम कैस का इलाज कराने के लिए उसे आसपास के किसी देश में ले जाना चाहते हैं, लेकिन गाजा से बाहर जाने पर बहुत सख्त पाबंदियां हैं."

पाकिस्तान में दुष्कर्म की शिकार बच्ची की क्या कहानी है?

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक 4 अगस्त को कराची के कय्यूमाबाद इलाके में रहने वाली एक 18 माह की बच्ची के साथ 17 साल के लड़के ने दुष्कर्म किया, जो उसका रिश्तेदार था. आरोपी, बच्ची को खाने की चीज दिलाने की बात कह कर अपने साथ ले गया था. बच्ची के पिता की तहरीर पर कराची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.  

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साफ है, गाजा के एक बीमार बच्चे का वीडियो शेयर करके उसे पाकिस्तान में दुष्कर्म का शिकार हुई बच्ची का बताया जा रहा है.

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