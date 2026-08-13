How To Clean Sofa At Home: बिना वैक्यूम क्लीनर के घर पर ऐसे चमकाएं सोफा, इन आसान तरीकों से हटेगी धूल और जिद्दी गंदगी

How To Clean Sofa At Home: घर की सफाई करते समय अक्सर लोगों का ध्यान सिर्फ और सिर्फ फर्श, टेबल और बाकी फर्नीचर पर रहता है. ऐसे में इनकी सफाई तो रोजाना की जाती है, लेकिन कुछ चीजों को नजरअंदाज किया जाता है. इनमें से एक सोफा होता है. जब भी सोफे को साफ करने की बात आती है, तो ज्यादातर लोग परेशान हो जाते हैं. सोफे पर रोज बैठने की वजह से धूल, बाल, खाने के टुकड़े और पसीने की गंदगी धीरे-धीरे जमा होती रहती है. सोफा साफ करने में समय भी बहुत लगता है और साथ ही वैक्यूम से लेकर बहुत सी चीजों की जरूरत भी पड़ती है.



ऐसे में अगर घर में वैक्यूम क्लीनर न हो, तो लगता है कि अब सोफे की सफाई के लिए प्रोफेशनल क्लीनिंग पर पैसे खर्च करने पड़ेंगे. अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं, तो आप गलत है. क्योंकि सोफे की सफाई के लिए वैक्यूम क्लीनर का होना जरूरी नहीं है. थोड़ी सावधानी और घर में मौजूद कुछ चीजों की मदद से सोफे की बेसिक सफाई की जा सकती है. चलिए जानते हैं कैसे बिना वैक्यूम क्लीनर और पैसे खर्च किए सोफे को कैसे आसानी से साफ कर सकते हैं.



पहले जान लें, सोफा किस फैब्रिक का है

सोफे पर कोई भी घरेलू नुस्खा आजमाने से पहले उसका फैब्रिक और क्लीनिंग इंस्ट्रक्शंस जरूर देख लें. कपड़े, लेदर और वेलवेट जैसे अलग-अलग मटेरियल की सफाई का तरीका अलग हो सकता है. गलत क्लीनर या बहुत ज्यादा पानी सोफे का रंग और फैब्रिक खराब कर सकता है.

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1. सूखे माइक्रोफाइबर कपड़े से पहले धूल हटाएं: अगर वैक्यूम क्लीनर नहीं है, तो सबसे पहले एक साफ माइक्रोफाइबर कपड़ा लें. इसे पूरी तरह सूखा रखें और सोफे की सीट, बैकरेस्ट, आर्मरेस्ट और कोनों पर अच्छी तरह से सफाई करें. कुशन निकलते हैं तो उन्हें अलग करके साफ करें. इससे ऊपर जमी धूल और छोटे कण काफी हद तक निकल जाएंगे.

2. मुलायम ब्रश से कोनों की सफाई करें: सोफे की सिलाई और कोनों में धूल सबसे ज्यादा छिपी होती है. इसके लिए सॉफ्ट ब्रिसल वाला ब्रश इस्तेमाल किया जा सकता है. ब्रश को हल्के हाथों से चलाएं और फिर सूखे कपड़े से गंदगी हटा दें. ध्यान रखें कि सोफे को बहुत जोर से रगड़ने से फैब्रिक के रेशे खराब हो सकते हैं.

3. हल्के साबुन वाले घोल से दाग साफ करें: अगर सोफे के फैब्रिक पर दाग हैं तो बहुत ज्यादा पानी डालने के बजाय हल्का साबुन वाला लिक्विड तैयार करें. पहले इसे सोफे के किसी छिपे हुए हिस्से पर लगाकर देख लें. अगर कलर या कपड़े पर कोई असर नहीं पड़ता, तभी दाग वाली जगह पर हल्के हाथ से साफ करें. कपड़े को पानी में भिगोकर सोफा गीला करने के बजाय हल्का नम कपड़ा इस्तेमाल करना बेहतर है.

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4. बेकिंग सोडा से सोफे की ताजगी बढ़ाएं: अगर सोफे से हल्की बदबू आ रही है, तो सूखे फैब्रिक पर थोड़ी मात्रा में बेकिंग सोडा छिड़ककर कुछ देर के लिए छोड़ सकते हैं. इसके बाद ब्रश या सूखे कपड़े से इसे अच्छी तरह हटा दें.



हालांकि किसी भी घरेलू उपाय को पूरे सोफे पर लगाने से पहले सोफे के किसी छोटे हिस्से पर टेस्ट करना जरूरी है.

सफाई के बाद ये गलती बिल्कुल न करें

सोफे की सफाई में सबसे जरूरी बात है कि उसे जरूरत से ज्यादा गीला न करें. सफाई के बाद खिड़कियां खोल दें और पंखा चला दें, ताकि सोफा जल्दी सूख सके. पूरी तरह सूखे बिना उस पर बैठने से बचें, क्योंकि लंबे समय तक नमी रहने से फफूंदी या बदबू की समस्या हो सकती है.

यानी हर बार सोफा साफ करने के लिए वैक्यूम क्लीनर या प्रोफेशनल सर्विस पर पैसे खर्च करना जरूरी नहीं है. बस नियमित रूप से धूल हटाते रहें, दाग दिखते ही साफ करें और फैब्रिक के हिसाब से ही क्लीनिंग तरीका चुनें. इससे सोफा लंबे समय तक साफ-सुथरा और फ्रेश नजर आएगा.

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