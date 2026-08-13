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Parliament Monsoon Session Live: लोकसभा के बाद राज्यसभा भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

aajtak.in | नई दिल्ली | 13 अगस्त 2026, 12:09 PM IST

Parliament Monsoon Session Live Updates: गुरुवार को संसद के मॉनसून सत्र का अंतिम दिन था. हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई. इसके बाद अब राज्यसभा भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है. गुरुवार को संसद परिसर में सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों ओर से जोरदार विरोध-प्रदर्शन देखने को मिला.

Parliament Monsoon Session. Parliament Monsoon Session.

संसद के मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन था. सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का प्रदर्शन संसद परिसर में देखने को मिला. पहले भी संसद के अंदर और बाहर सत्ता और विपक्ष के बीच भारी हंगामा देखने को मिला है. इस बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई.

लोकसभा में पूरा वंदे मातरम् गूंजा. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत तमाम सांसद खड़े हुए. वंदे मातरम् के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का ऐलान कर दिया. 

विरोध-प्रदर्शन, NEET से जुड़ी गड़बड़ी, दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस के एक्शन और राम मंदिर चंदा चोरी जैसे मुद्दों के कारण लोकसभा की कार्यवाही बार-बार बाधित होती रही. पूरे सत्र के दौरान विपक्ष और सरकार के बीच टकराव बना रहा. वहीं राज्यसभा में भी जोरदार हंगामा देखने को मिला है.

संसद की कार्यवाही के अपडेट्स के लिए जुड़े रहे Live Blog से

11:49 AM (21 मिनट पहले)

संसद में कितना खर्च.. कितना कामकाज?

Posted by :- Aman

 

11:46 AM (24 मिनट पहले)

लोकसभा स्पीकर के चैंबर में चाय पर मिले फ्लोर लीडर्स

Posted by :- Aman

लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद लोकसभा स्पीकर के चैंबर में चाय पर फ्लोर लीडर्स ने मुलाकात की. इसमें पीएम मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह समेत एनडीए के नेता मौजूद रहे. वहीं डीएमके से कनिमोझी पहुंचीं, लेकिन अभी तक कांग्रेस या अन्य विपक्षी दलों से कोई नेता नहीं पहुंचा. (Input: Himanshu Mishra)

11:35 AM (35 मिनट पहले)

शुद्धीकरण’ पर भड़के खड़गे

Posted by :- Aman

राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैं अपने एससी होने को मुद्दा नहीं बनाता, शुद्धीकरण करके मेरा अपमान किया गया.

खड़गे ने कहा, 'बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में भाषण दिया. लाखों लोग वहां पर थे. उस वक्त मैंने किसी समाज का किसी धर्म का नाम नहीं लिया सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया, लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल उन लोगों ने हवन करके उस स्टेज का शुद्धीकरण का काम किया.'

यह भी पढ़ें: रैली के बाद रामलीला मैदान के ‘शुद्धीकरण’ पर भड़के खड़गे, राज्यसभा में बोले- मेरा अपमान हुआ

11:30 AM (40 मिनट पहले)

विपक्ष ने लगाए नारे, लोकसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित

Posted by :- Aman

लोकसभा में जब 11:00 बजे से पहले गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे तो विपक्ष के लोग माफी मांगो, डंडा किसने चलाया नारा लगाते हुए शोर करने लगे. इसके बाद सत्ता पक्ष की तरफ से भी सांसदों ने हल्ला शुरू किया तो गृह मंत्री अमित शाह ने सबको इशारा करके बैठने को कहा.

सत्ता पक्ष के तमाम एनडीए सांसद शांत होकर बैठ गए. अमित शाह मुस्कुरा रहे थे और सामने कांग्रेस समेत विपक्ष के लोग नारा लगा रहे थे, माफी मांगो माफी मांगो. इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी आए. प्रधानमंत्री के आते ही वंदे मातरम् के बाद लोकसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई. (Input: Himanshu Mishra)

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11:08 AM (एक घंटा पहले)

लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

Posted by :- Aman

विपक्ष के भारी विरोध और हंगामे के कारण संसद का मॉनसून सत्र पूरी तरह प्रभावित रहा. गुरुवार को लोकसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया.

10:39 AM (एक घंटा पहले)

संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन

Posted by :- Aman

संसद परिसर में विरोध-प्रदर्शन देखने को मिल रहा है. एनडीए और विपक्षी दल लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और दोनों ओर से नारेबाजी हो रही है.

10:14 AM (एक घंटा पहले)

मकर द्वार के सामने विपक्ष का प्रदर्शन

Posted by :- Aman

INDIA ब्लॉक के सांसद 20 जुलाई को छात्रों पर हुई कार्रवाई और राम मंदिर चंदा चोरी के मामले पर गृह मंत्री शाह से बयान की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे. सुबह 10.30 बजे मकर द्वार के सामने विरोध प्रदर्शन किया जाएगा. मॉनसून सत्र के आखिरी दिन भी गृह मंत्री शाह के खिलाफ विपक्ष का अभियान जारी रहेगा. (Amit Bhardwaj)

10:11 AM (एक घंटा पहले)

सरकार चर्चा के लिए तैयार: अमित शाह

Posted by :- Aman

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार संसद में हर तरह की चर्चा के लिए तैयार है. मगर विपक्ष का उद्देश्य चर्चा करना नहीं, हंगामा करना है.

 

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