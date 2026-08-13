Parliament Monsoon Session Live: लोकसभा के बाद राज्यसभा भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

संसद के मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन था. सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का प्रदर्शन संसद परिसर में देखने को मिला. पहले भी संसद के अंदर और बाहर सत्ता और विपक्ष के बीच भारी हंगामा देखने को मिला है. इस बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई.

लोकसभा में पूरा वंदे मातरम् गूंजा. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत तमाम सांसद खड़े हुए. वंदे मातरम् के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का ऐलान कर दिया.

विरोध-प्रदर्शन, NEET से जुड़ी गड़बड़ी, दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस के एक्शन और राम मंदिर चंदा चोरी जैसे मुद्दों के कारण लोकसभा की कार्यवाही बार-बार बाधित होती रही. पूरे सत्र के दौरान विपक्ष और सरकार के बीच टकराव बना रहा. वहीं राज्यसभा में भी जोरदार हंगामा देखने को मिला है.

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