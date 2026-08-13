Parliament Monsoon Session Live: लोकसभा के बाद राज्यसभा भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

संसद के मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन था. सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का प्रदर्शन संसद परिसर में देखने को मिला. पहले भी संसद के अंदर और बाहर सत्ता और विपक्ष के बीच भारी हंगामा देखने को मिला है. इस बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई.
लोकसभा में पूरा वंदे मातरम् गूंजा. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत तमाम सांसद खड़े हुए. वंदे मातरम् के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का ऐलान कर दिया.
विरोध-प्रदर्शन, NEET से जुड़ी गड़बड़ी, दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस के एक्शन और राम मंदिर चंदा चोरी जैसे मुद्दों के कारण लोकसभा की कार्यवाही बार-बार बाधित होती रही. पूरे सत्र के दौरान विपक्ष और सरकार के बीच टकराव बना रहा. वहीं राज्यसभा में भी जोरदार हंगामा देखने को मिला है.
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लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद लोकसभा स्पीकर के चैंबर में चाय पर फ्लोर लीडर्स ने मुलाकात की. इसमें पीएम मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह समेत एनडीए के नेता मौजूद रहे. वहीं डीएमके से कनिमोझी पहुंचीं, लेकिन अभी तक कांग्रेस या अन्य विपक्षी दलों से कोई नेता नहीं पहुंचा. (Input: Himanshu Mishra)
राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैं अपने एससी होने को मुद्दा नहीं बनाता, शुद्धीकरण करके मेरा अपमान किया गया.
खड़गे ने कहा, 'बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में भाषण दिया. लाखों लोग वहां पर थे. उस वक्त मैंने किसी समाज का किसी धर्म का नाम नहीं लिया सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया, लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल उन लोगों ने हवन करके उस स्टेज का शुद्धीकरण का काम किया.'
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लोकसभा में जब 11:00 बजे से पहले गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे तो विपक्ष के लोग माफी मांगो, डंडा किसने चलाया नारा लगाते हुए शोर करने लगे. इसके बाद सत्ता पक्ष की तरफ से भी सांसदों ने हल्ला शुरू किया तो गृह मंत्री अमित शाह ने सबको इशारा करके बैठने को कहा.
सत्ता पक्ष के तमाम एनडीए सांसद शांत होकर बैठ गए. अमित शाह मुस्कुरा रहे थे और सामने कांग्रेस समेत विपक्ष के लोग नारा लगा रहे थे, माफी मांगो माफी मांगो. इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी आए. प्रधानमंत्री के आते ही वंदे मातरम् के बाद लोकसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई. (Input: Himanshu Mishra)
विपक्ष के भारी विरोध और हंगामे के कारण संसद का मॉनसून सत्र पूरी तरह प्रभावित रहा. गुरुवार को लोकसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया.
संसद परिसर में विरोध-प्रदर्शन देखने को मिल रहा है. एनडीए और विपक्षी दल लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और दोनों ओर से नारेबाजी हो रही है.
INDIA ब्लॉक के सांसद 20 जुलाई को छात्रों पर हुई कार्रवाई और राम मंदिर चंदा चोरी के मामले पर गृह मंत्री शाह से बयान की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे. सुबह 10.30 बजे मकर द्वार के सामने विरोध प्रदर्शन किया जाएगा. मॉनसून सत्र के आखिरी दिन भी गृह मंत्री शाह के खिलाफ विपक्ष का अभियान जारी रहेगा. (Amit Bhardwaj)
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार संसद में हर तरह की चर्चा के लिए तैयार है. मगर विपक्ष का उद्देश्य चर्चा करना नहीं, हंगामा करना है.