साथी क्रिकेटर संग अफेयर का आरोप, शादी भी टूटी... ऑस्ट्रेलिया की स्टार ऑलराउंडर ने आखिरकार तोड़ी चुप्पी

ऑस्ट्रेलिया की विमेंस क्रिकेट टीम की उप-कप्तान एश्ले गार्डनर ने मोनिका राइट से शादी टूटने के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से चुप्पी तोड़ी है. लंबे समय से अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चाओं में चल रहीं गार्डनर ने मोनिका संग अलगाव की पुष्टि की और इससे पहुंचे दर्द के लिए माफी मांगी. हालांकि उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर जॉर्जिया वॉल के साथ कथित अफेयर के आरोपों पर सीधे तौर पर कोई जवाब नहीं दिया.

और पढ़ें

29 वर्षीय एश्ले गार्डनर का यह बयान ऐसे समय आया है, जब उनकी निजी जिंदगी को लेकर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में काफी चर्चा हो रही है. गार्डनर ने साफ किया कि वह इस मामले पर आगे कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगी और सभी संबंधित लोगों की निजता का सम्मान करने की अपील की.

एश्ले गार्डनर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, 'मोनिका और मैंने जो समय साथ बिताया, उसके लिए मैं आभारी हूं और इससे जो दर्द पहुंचा है, उसके लिए मुझे खेद है.' गार्डनर ने अपने बयान में शादी टूटने की बात स्वीकार की, लेकिन रिश्ते के खत्म होने की वजहों को विस्तार से नहीं बताया. उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि फिलहाल वह इस मामले पर इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती हैं.

गार्डनर ने लिखती हैं, 'मैं इस मामले पर फिलहाल आगे कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करूंगी और अनुरोध करती हूं कि इसमें शामिल लोगों की निजता का सम्मान किया जाए.' गार्डनर का बयान मोनिका राइट की ओर से लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद सामने आया है. राइट ने दावा किया था कि गार्डनर का साथी क्रिकेटर जॉर्जिया वॉल के साथ अफेयर चल रहा है.

Advertisement

एश्ले गार्डनर का दर्द छलक पड़ा. (Photo: instagram/ashleigh_gardner97)

मोनिका राइट ने इंस्टाग्राम पोस्ट में जॉर्जिया वॉल का नाम भी लिया था. इसके बाद गार्डनर और राइट के अलगाव की खबर ने काफी सुर्खियां बटोरीं. हालांकि गार्डनर ने अपने बयान में इन आरोपों को ना तो स्वीकार किया और न ही उनका खंडन किया. जॉर्जिया वॉल की तरफ से भी इन दावों पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

क्रिकेट बोर्ड का जताया आभार

निजी जिंदगी में चल रही उथल-पुथल के बीच एश्ले गार्डनर ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) से मिले समर्थन का भी जिक्र किया. गार्डनर ने लिखा कि वह क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के बोर्ड की आभारी हैं, जिसने मुश्किल समय में उनका समर्थन किया. साथ ही उन्होंने संकेत दिया कि उनका ध्यान अब राष्ट्रीय टीम के प्रति अपनी जिम्मेदारियों पर है. गार्डनर ऑस्ट्रेलियाई टीम की अहम खिलाड़ियों में शामिल हैं और इसी साल उन्हें ताहिला मैक्ग्रा के साथ टीम का सह-उपकप्तान नियुक्त किया गया था.

एश्ले गार्डनर और मोनिका राइट 2025 में भारत में आयोजित महिला वनडे वर्ल्ड कप के दौरान सार्वजनिक रूप से साथ नजर आए थे. राइट टूर्नामेंट के दौरान गार्डनर का समर्थन करने भारत पहुंची थीं. दोनों ने उस दौरे की कई तस्वीरें और पल सोशल मीडिया पर भी शेयर किए थे. हालांकि दोनों के रिश्ते में जल्द दरारें आ गई और बाद में उनका अलगाव सार्वजनिक हो गया.

Advertisement

एश्ले गार्डनर इस समय ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट की सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में से एक हैं. उन्हें ICC विमेंस ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर भी चुना जा चुका है. निजी जिंदगी को लेकर जारी चर्चाओं के बावजूद वह ऑस्ट्रेलियाई टीम में लीडरशिप रोल निभा रही हैं.

---- समाप्त ----