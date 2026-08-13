UPSSSC ने जारी किया असिस्टेंट अकाउंटेंट और ऑडिटर का फाइनल रिजल्ट, कटऑफ भी अपलोड

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने सहायक लेखाकार (असिस्टेंट अकाउंट) और लेखा परीक्षक (ऑड‍िटर) मुख्य परीक्षा का अंतिम चयन परिणाम (फाइनल रिजल्ट) घोषित कर दिया है. लंबे समय से अपने नतीजों का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए आयोग की ओर से यह बड़ी खुशखबरी आई है. परिणाम जारी करने के साथ ही आयोग ने चयनित उम्मीदवारों की सूची और विभिन्न श्रेणियों की कटऑफ मार्क्स भी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी है.

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जानिए किस पद पर कितने अभ्यर्थी हुए चयनित

आयोग द्वारा जारी नतीजों के मुताबिक सामान्य और विशेष दोनों ही चयनों के तहत सैकड़ों पदों पर योग्य अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयनित घोषित किया गया है.

सहायक लेखाकार (सामान्य चयन): कुल 668 पदों के सापेक्ष 570 अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से सफलता मिली है.

सहायक लेखाकार (विशेष चयन): कुल 950 पदों के सापेक्ष 866 अभ्यर्थी चयन सूची में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे.

लेखा परीक्षक (सामान्य चयन): कुल 209 पदों के सापेक्ष 206 अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन किया गया है.

वेबसाइट पर देखें चयनित अभ्यर्थियों की सूची और कटऑफ

जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल हुए थे, वे UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रोल नंबर के जरिए अपना फाइनल रिजल्ट और श्रेणीवार कटऑफ (Category-wise Cutoff) चेक कर सकते हैं.

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आयोग ने साफ किया है कि पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए मेरिट और श्रेणीवार कटऑफ मार्क्स सूची में स्पष्ट रूप से दर्शाए गए हैं. लंबे समय से परिणाम की आस लगाए बैठे युवाओं के लिए यह दिन खुशियों की सौगात लेकर आया है.

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