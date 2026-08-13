क्राइम पेट्रोल की होस्टिंग पर पेच, अनूप सोनी का रिएक्शन वायरल

पिछले हफ्ते Sony TV ने एक सरप्राइज दिया. चैनल ने अपने नए शोज की लिस्ट अनाउंस करते हुए बताया कि बॉलीवुड स्टार अजय देवगन, चैनल के पॉपुलर ट्रू-क्राइम शो 'क्राइम पेट्रोल' को होस्ट करेंगे. यह शो लंबे समय से अनूप सोनी से जुड़ा रहा है, जिन्होंने एक दशक से ज्यादा समय तक इसे होस्ट किया है. अब इस पर अनूप सोनी का रिएक्शन आया है.

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अजय के नए होस्ट के तौर पर अनाउंस होने के बाद, अनूप ने इस बदलाव पर अपनी बात रखी और क्राइम पेट्रोल के होस्ट के तौर पर अपनी विरासत के बारे में बताया. अनूप सोनी ने न्यूज एजेंसी को बताया, 'जब तक मेरे करियर में क्राइम पेट्रोल से बड़ा कुछ नहीं आ जाता, तब तक मैं चाहे कितना भी दूसरा काम क्यों न करूं, लोग मुझे क्राइम पेट्रोल के लिए ही याद रखेंगे. क्राइम पेट्रोल से पहले, लोग मुझे 'बालिका वधू' के लिए पहचानते थे. लेकिन जब क्राइम पेट्रोल आया, तो लोग 'बालिका वधू' को भूल गए.'

दिग्गज एक्टर अनिल कपूर से मिली सलाह को याद करते हुए, अनूप सोनी ने कहा कि कुछ रोल या प्रोजेक्ट्स किसी एक्टर के सफर में अहम मोड़ बन जाते हैं. 'चूंकि ये चीजें फैमस हैं, इसलिए एक एक्टर के तौर पर इनसे भागने के बजाय आपको इन्हें अपना लेना चाहिए.

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अब जब अजय देवगन 'क्राइम पेट्रोल' में होस्ट की भूमिका निभा रहे हैं, तो सोनी के विचार इस शो का उनके करियर पर पड़े लंबे समय तक रहने वाले असर की झलक दिखाते हैं.

अजय देवगन बने होस्ट

इस हफ्ते की शुरुआत में क्राइम पेट्रोल के मेकर्स ने नए सीजन का पहला प्रोमो जारी किया, जिसमें अजय नजर आए और दर्शकों को नए होस्ट के तौर पर उनकी भूमिका की पहली झलक मिली. प्रोमो में, अजय देश में अपराध की स्थिति पर बात करते हैं और बताते हैं कि अपराध करने वाला अक्सर पीड़ित का कोई जाना-पहचाना व्यक्ति ही होता है. वे प्रोमो का समापन यह कहते हुए करते हैं, 'मैं रहूंगा आपके साथ'. यह शो 31 अगस्त को सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर शुरू होने वाला है.

हालांकि, बॉलीवुड हंगामा को पता चला है कि ये खबरें गलत हैं. एक सूत्र ने बॉलीवुड हंगामा को बताया, 'अजय देवगन ने 'क्राइम पेट्रोल' के होस्ट के तौर पर अनूप सोनी की जगह नहीं ली है. अजय एक स्पेशल होस्ट के तौर पर जुड़े हैं और सिर्फ़ कुछ चुनिंदा एपिसोड्स को ही होस्ट करते हुए नजर आएंगे.'



क्राइम पेट्रोल के बारे में

क्राइम पेट्रोल 2003 में सोनी पर शुरू हुआ था, जिसे दिवाकर पुंडीर ने होस्ट किया था, जिनकी जगह 2004 में शक्ति आनंद ने ले ली थी. यह शो 2006 में बंद हो गया था और 2010 में अनूप सोनी और साक्षी तंवर के साथ होस्ट के तौर पर इसे फिर से शुरू किया गया. 2011 के बाद अनूप ने अकेले होस्ट की जिम्मेदारी संभाली और 2018 तक इसे होस्ट करते रहे. तब से, अलग-अलग सीजन को दिव्यांका त्रिपाठी दहिया, सोनाली कुलकर्णी, आशुतोष राणा और संजीव त्यागी ने होस्ट किया है.'

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