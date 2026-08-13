मजदूरी करने आया था, निर्माणाधीन बिल्डिंग में उगा डाले गांजे के 12 पौधे, पुलिस पहुंची तो खुला राज

राजधानी भोपाल में गांजे की तलब का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने पुलिस को भी हैरान कर दिया. जिस निर्माणाधीन बिल्डिंग में एक मजदूर काम करता था, उसी जगह उसने गांजे के पौधे उगा दिए. पुलिस को इसकी सूचना मिली तो टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की. निर्माणाधीन बिल्डिंग के परिसर से गांजे के कुल 12 पौधे बरामद हुए.

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पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया.

निर्माणाधीन बिल्डिंग में उगा रखे थे गांजे के पौधे

मामला भोपाल के कटारा हिल्स थाना क्षेत्र का है. पुलिस को सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग के परिसर में गांजे के पौधे उगाए जा रहे हैं. सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की.

पुलिस टीम जब निर्माणाधीन सोसाइटी की बिल्डिंग में पहुंची तो वहां कुछ पौधे दिखाई दिए. जांच करने पर पुलिस को पता चला कि ये गांजे के पौधे हैं. इसके बाद पुलिस ने उनकी गिनती की. मौके से गांजे के कुल 12 पौधे बरामद किए गए.

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पुलिस ने पौधों को अपने कब्जे में लिया और नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उन्हें नष्ट कर दिया. इसके बाद उस व्यक्ति की तलाश की गई, जो इन पौधों की देखभाल कर रहा था.

मजदूरी के साथ गांजे के पौधों की देखभाल

पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के उन्नाव का रहने वाला है. वह भोपाल में एक सोसाइटी की निर्माणाधीन बिल्डिंग में मजदूरी का काम करता था.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी को गांजा पीने की आदत थी. इसी वजह से उसने निर्माणाधीन बिल्डिंग के परिसर में ही गांजे के पौधे उगा लिए थे. वह मजदूरी करने के साथ इन पौधों की देखभाल भी करता था.

जिस जगह पर आरोपी रोज मजदूरी करता था, उसी जगह उसने गांजे के पौधों के लिए जगह बना ली थी. पुलिस की कार्रवाई के बाद उसके इस काम का खुलासा हुआ.

सूचना के बाद पुलिस ने की कार्रवाई

पुलिस को जब निर्माणाधीन बिल्डिंग में गांजे के पौधे उगाए जाने की सूचना मिली तो टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच की. पुलिस ने परिसर में तलाशी ली और गांजे के पौधों को बरामद किया.

मौके से कुल 12 गांजे के पौधे मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया. आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया. न्यायालय के आदेश के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया.

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अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर शैलेन्द्र सिंह चौहान ने पूरे मामले की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि मामला कटारा हिल्स थाना क्षेत्र का है. आरोपी उन्नाव का रहने वाला है और निर्माणाधीन बिल्डिंग में मजदूरी करता था.

अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर के मुताबिक, पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी ने निर्माणाधीन बिल्डिंग के परिसर में गांजे के पौधे उगा रखे हैं. पुलिस की कार्रवाई के दौरान मौके से गांजे के 12 पौधे बरामद किए गए. आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.

बीज कहां से मिले, पुलिस कर रही जांच

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद मामले की जांच आगे बढ़ा दी है. अब पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी ने गांजे के बीज कहां से हासिल किए थे. इसके साथ ही पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि आरोपी गांजा सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए उगा रहा था या इसके पीछे किसी अन्य व्यक्ति की भी भूमिका थी. पुलिस मामले से जुड़े दूसरे पहलुओं की भी जांच कर रही है.

फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की है. गांजे के पौधे बरामद किए जा चुके हैं और आरोपी जेल भेजा जा चुका है. राजधानी में नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के बीच यह मामला इसलिए चर्चा में है, क्योंकि आरोपी ने जिस जगह पर मजदूरी की, उसी निर्माणाधीन इमारत के परिसर में गांजे के पौधे उगा दिए.

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आरोपी वहां मजदूरी करता था और साथ ही गांजे के पौधों की देखभाल भी करता था. पुलिस की सूचना पर की गई कार्रवाई के बाद निर्माणाधीन बिल्डिंग से एक साथ 12 गांजे के पौधे बरामद हुए. पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि गांजे के बीज आरोपी तक कैसे पहुंचे और क्या वह इन पौधों को सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए उगा रहा था.

भोपाल में निर्माणाधीन बिल्डिंग में करता था मजदूरी

इस मामले में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका है या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है. फिलहाल आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया और वहां से उसे जेल भेज दिया गया.

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