योगी सरकार पर आकाश आनंद का हमला, अखिलेश-राहुल गांधी को बताया अंकल

उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव का बिगुल बसपा ने फूंक दिया है. बसपा प्रमुख मायावती के भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय कोआर्डिनेटर आकाश आनंद ने सवा दो साल के बाद यूपी की सियासी पिच पर उतरे और अपने पुराने आक्रामक तेवर में ही नजर आए. इस दौरान उनके निशाने पर सूबे की योगी सरकार और बीजेपी रही. आकाश आनंद ने अपने भाषण के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव को अंकल कहकर संबोधित किया.

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हाथरस के सादाबाद से चुनावी अभियान का आगाज करते आकाश आनंद ने सोमवार को कहा कि 10 साल से बीजेपी प्रदेश में काबिज है. इन्होंने केवल विज्ञापनों से अपनी कमियों को छुपाने का काम किया है. हमारी टैक्स की कमाई के पैसे से योगी सरकार और बीजेपी ने सिर्फ अपना प्रचार किया है.

आकाश आनंद ने कहा, 'मैं यहां पर भाजपा की कमियां गिनवाने नहीं आया हूं. मैं अपने लोगों की समस्या रखने आया हूं. पिछले 10 साल में 7 हजार करोड़ रुपये आपके टैक्स के पैसे से बीजेपी सरकार अपनी नाकामियां छुपाईं.'

आकाश आनंद ने यूपी के कानून व्यवस्था से लेकर स्कूल बंद करने सहित रोजगार के मुद्दे को उठाते हुए योगी सरकार को घेरा.

राहुल गांधी और अखिलेश को बताया अंकल

आकाश आनंद ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव को अंकल बताया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के राहुल अंकल हैं, जो बाबा साहब का नाम लेते हैं, लेकिन उनकी प्रदेशों में भाजपा जैसा हाल है. इसके साथ ही अखिलेश अंकल की बात करता हूं, जिनका नाम मैं बहुत सम्मान से ले रहा हूं. 30 साल का लड़का अगर 50 साल के अखिलेश जी को अंकल नहीं कहेगा तो क्या कहेगा.

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आकाश आनंद ने योगी सरकार को घेरा

बसपा के राष्ट्रीय कोआर्डिनेटर आकाश आनंद ने कहा कि ये दस साल का हिसाब लेने का समय है. 10 साल में 7 हजार करोड़ रुपये को बीजेपी सरकार ने सिर्फ प्रचार पर खर्च किए हैं. झांसी के अस्पताल में दस से ज्यादा बच्चे जलकर मर गए उनके लिए सहायता राशि नहीं है. केवस अफसोस है. चार लाख से ज्यादा सरकारी पद भरने के लिए पैसा नहीं है.

आकाश आनंद ने सादाबाद से विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पेपर लीक रोकने पर ध्यान देते, विज्ञापन के पैसे परीक्षाओं पर लगाते तो कुछ लोगों को नौकरी मिलती, भाजपा ने पिछले 10 सालों में न बहनों को सुरक्षित रख पाई, न नौकरी दे पाई और न शिक्षा दे पाई.

बीजेपी की असलियत जानना जरूरी है-आकाश

मायावती के भतीजे ने कहा कि भाजपा सरकार की असलियत जानना जरूरी है. विधानसभा चुनाव सिर पर हैं. ये फिर झूठे वादे लेकर आएंगे, लेकिन अब बीते 10 साल का हिसाब मांगने का समय आ रहा है. इनसे 10 साल का हिसाब मांगना और कहना कि हमारे लिए क्या काम किया है. अब हमें इस सरकार को उखाड़ फेंकना है.

आकास आनंद ने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था का हाल यह है कि क्राइम के मामले यूपी नंबर वन है. महिला अत्याचार, हत्या, NCRB डाटा रिकॉर्ड हत्याएं है कि 10 हज़ार से ज्यादा किडनैपिंग के मामले हैं. इन आंकड़ों को हल्के में मत लेना, क्योंकि हमारे आंकड़े नहीं है. ये सरकारी आंकड़े हैं.

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उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार विफल रही है, योगी सरकार ने कोई काम नहीं हुआ. यूपी में 25 हजार से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद कर दिए, जिनमें हमारे समाज के लोग पढ़ते थे. मायावती जी ने काफी मेहनत की है, अपने समाज की आवाज उठाने के लिए., अपना वोट जरूर डालें, हाथी का बटन दबाएं.

आकाश ने कहा कि बीजेपी सरकार बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन एनकाउंटर की आड़ में गुंडो का राज है. पुलिस के आड़ में गुंडों को यूपी में राज है. इसके बाद केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए आकाश ने कहा कि जब 60 में पेट्रोल मिलता था तो बीजेपी को लोग कैसे महंगाई बताया करते थे, लेकिन अब 110 रुपए में गाने का रस बेच रहे हैं.

कांग्रेस पर हमलावर नजर आए आकाश

आकाश आनंद ने बीजेपी पर हमलावर होने के साथ-साथ सपा और कांग्रेस पर भी जमकर हमले किए. उन्होंने कहा कि लाल किताब का ढिंढोरा पीटेंगे, ये किताब उनकी तरह ही अंदर से खोखली है. बीजेपी को हटाकर कांग्रेस को ले आओगे तो वो भी यही करेंगे. जिस तरह बीजेपी शासित राज्यों में पेपर लीक के मुद्दे हैं और जो भ्रष्टाचार है, उसकी तरह कांग्रेस शासित राज्यों में भी हाल है.

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