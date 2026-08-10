Ground Report: 12 घंटे में 7 इंच बारिश और भोपाल बेहाल, सड़कों पर सैलाब, घरों में घुसा पानी, कई इलाके जलमग्न

मानसून का लंबा इंतजार खत्म हुआ तो राजधानी भोपाल पर बारिश आफत बनकर बरसी. महज 12 घंटे में करीब 7 इंच बारिश ने शहर की तैयारियों और ड्रेनेज व्यवस्था की पोल खोल दी. निचले इलाकों में सड़कों पर सैलाब आ गया, लोगों के घरों में पानी घुस गया और कई इलाकों का शहर से संपर्क प्रभावित हुआ.

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भोपाल में पिछले 12 घंटे में 7 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है. इस सीजन में पहली बार इतनी भारी बारिश हुई है। बारिश की तीव्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरे अगस्त 2025 में भोपाल में करीब 5 इंच बारिश हुई थी, जबकि इस बार महज 12 घंटे में ही इससे करीब 2 इंच ज्यादा पानी गिर गया.

निशातपुरा में कमर के ऊपर तक पानी



भारी बारिश का सबसे ज्यादा असर भोपाल के निचले इलाकों में दिखाई दिया. निशातपुरा के शिव नगर, गीता नगर और कल्याण नगर में हालात बेहद खराब हो गए. कई जगहों पर पानी कमर के ऊपर तक पहुंच गया.

घरों में घुसा सैलाब

रहवासियों के घरों में पानी घुसने के बाद लोग अपना सामान बचाने की कोशिश करते नजर आए. कई परिवारों को घर छोड़कर ऊंची जगहों पर बैठना पड़ा. इलाके में पानी का बहाव इतना तेज था कि कई गाड़ियां भी पानी में फंसकर खराब हो गईं.

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स्थानीय लोगों का आरोप है कि हर साल बारिश के दौरान इन इलाकों में यही हाल होता है, लेकिन स्थायी समाधान अब तक नहीं हुआ.

50 से ज्यादा इलाके जलमग्न



भारी बारिश के बाद भोपाल के पुराने शहर समेत कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति बन गई. कोलार रोड, नारियलखेड़ा, शिव नगर, करोंद, बैरसिया रोड, गांधी नगर, होशंगाबाद रोड, अयोध्या बायपास, रायसेन रोड और बैरागढ़ समेत कई इलाकों में सड़कें पानी में डूब गईं. देखें VIDEO:-

बैरसिया रोड पर भी बारिश का असर पड़ा और मार्ग प्रभावित हुए. शहर के कई हिस्सों में जलभराव के कारण लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ा. बारिश के दौरान कई जगह पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आईं.

लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे भोपाल के लिए यह बारिश राहत लेकर आई थी, लेकिन कुछ ही घंटों में यही बारिश आफत में बदल गई.

निचले इलाकों में जलभराव ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर हर साल बारिश में डूबने वाले इन इलाकों के लिए स्थायी इंतजाम क्यों नहीं हो पाए. कुछ घंटों की तेज बारिश ने शहर के कई हिस्सों में जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया. देखें VIDEO:-

बारिश के चलते भोपाल के सभी स्कूल बंद

भारी बारिश और जलभराव को देखते हुए प्रशासन ने भोपाल के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में आज छुट्टी घोषित कर दी है।

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जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से जारी आदेश के मुताबिक नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूल आज बंद रहेंगे. यानी भोपाल में बारिश ने सिर्फ सड़कों और घरों को ही नहीं, बल्कि शहर की रफ्तार को भी रोक दिया है।

भोपाल की भारी बारिश ने एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है हर साल बारिश में डूबने वाले इलाकों को आखिर कब मिलेगा ठोस समाधान?

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