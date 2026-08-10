एआर रहमान के बेटे का हुआ एक्सीडेंट, गाड़ी से हुई टक्कर, हादसे में बाल-बाल बची जान

म्यूजिक के उस्ताद एआर रहमान के बेटे एआर अमीन सड़क दुर्घटना में बाल-बाल बचे हैं. उनका कार एक्सीडेंट हुआ. सोमवार को चेन्नई के गिंडी (Guindy) इलाके में काठिपारा फ्लाईओवर के पास उनका कार एक्सीडेंट हुआ. राहत की बात ये रही कि अमीन और उनके दोस्तों को ज्यादा चोट नहीं लगी है. सभी सुरक्षित हैं.
अमीन की हादसे में बची जान
रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमीन अपने दोस्तों के साथ कोयंबेडु से आ रहे थे. इसी दौरान उनकी कार सामने से आ रही दूसरी गाड़ी से टकरा गई. हादसे में अमीन और कार में मौजूद बाकी लोगों को मामूली चोटें आई हैं. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. इस घटना को लेकर अभी तक एआर अमीन या उनके परिवार की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है.
वर्कफ्रंट पर, अमीन भी अपने पिता की तरह म्यूजिक इंडस्ट्री से हैं. वो पेशे से प्लेबैक सिंगर हैं. उन्होंने हाल ही में आई राम चरण की फिल्म पेड्डी के गाने 'चिकिरी चिकिरी' के तमिल वर्जन को अपनी आवाज दी थी. उनका सिंगर जसलीन रॉयल के साथ एक इंडिपेंडेंट गाना 'भीगी भीगी' भी आया था. इस गाने में दुलकर सलमान और मृणाल ठाकुर की जोड़ी बनी थी. इसे लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला.
अमीन ने 2015 में तमिल फिल्म O Kadhal Kanmani से सिंगिंग डेब्यू किया था. इसके बाद से वो लगातार काम कर रहे हैं. अमीन ने कई भाषाओं में गाने गाए हैं. वो फिल्मी प्रोजेक्ट्स के अलावा इंडिपेंडेंट म्यूजिक पर भी काम करते हैं. अमीन अपने पिता के साथ वर्ल्ड टूर करते हैं. कॉन्सर्ट में गाते हैं.
वहीं, एआर रहमान की बात करें तो उनके कई बड़े प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं. इसी साल उन्होंने 'पेड्डी' और 'मैं वापस आऊंगा' के गाने कंपोज किए हैं. उनके आने वाले बड़े प्रोजेक्ट्स में रामायण: पार्ट 1, रामायण: पार्ट 2, बंटवारा 1947, मून वॉक जैसी फिल्में शामिल हैं.