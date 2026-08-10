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'एक पल का क्रेज, जिंदगी भर का गम', गढ़वा में सेल्फी लेते समय सोन नदी में डूबीं तीन छात्राएं, एक बची, 2 लापता

गढ़वा में सोन नदी किनारे सेल्फी लेना तीन लड़कियों को भारी पड़ गया. स्नान के दौरान तीनों गहरे पानी में चली गईं और डूबने लगीं. ग्रामीणों ने एक लड़की को बचा लिया, जबकि नौवीं कक्षा में पढ़ने वाली जूली और खुशबू अब भी लापता हैं. ग्रामीण, गोताखोर और प्रशासन की टीम लगातार दोनों की तलाश कर रही है.

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सेल्फी लेते समय हुआ हादसा, 2 लड़कियां लापता. (Photo: Screengrab)
सेल्फी लेते समय हुआ हादसा, 2 लड़कियां लापता. (Photo: Screengrab)

झारखंड के गढ़वा जिले में सोन नदी किनारे सेल्फी लेने के दौरान तीन लड़कियां गहरे पानी में चली गईं. देखते ही देखते तीनों डूबने लगीं. आसपास मौजूद ग्रामीणों ने किसी तरह एक लड़की को सुरक्षित नदी से बाहर निकाल लिया, लेकिन दो लड़कियों का अब तक कोई पता नहीं चल सका है. घटना के बाद से नदी किनारे अफरा-तफरी का माहौल है और ग्रामीणों की निगाहें लगातार चल रहे बचाव अभियान पर टिकी हुई हैं. घटना जिले के केतार प्रखंड के पाचाडुमर गांव की है. सोमवार को यहां सोन नदी में जल उठाने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे. गांव के सैकड़ों महिला और पुरुष श्रद्धालु गाजे-बाजे के साथ नदी पर पहुंचे थे. इसी दौरान तीन लड़कियां भी नदी में स्नान करने गई थीं.

बताया गया कि स्नान करने के बाद तीनों लड़कियां नदी किनारे सेल्फी ले रही थीं. इसी दौरान वे धीरे-धीरे गहरे पानी की तरफ चली गईं. अचानक तीनों लड़कियां पानी में डूबने लगीं. वहां मौजूद लोगों ने जब उन्हें डूबते देखा तो मदद के लिए दौड़ पड़े. ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए एक लड़की को नदी से बाहर निकाल लिया. बचाई गई लड़की को इलाज के लिए भेजा गया है. वहीं, दो लड़कियां पानी में बहने के बाद लापता हो गईं. लापता लड़कियों की पहचान बबलू प्रसाद की बेटी जूली कुमारी और गीरवर ठाकुर की बेटी खुशबू कुमारी के रूप में हुई है. दोनों छाताकुंड उच्च विद्यालय में कक्षा नौवीं की छात्राएं हैं.

सेल्फी के चक्कर में गहरे पानी में पहुंचीं लड़कियां

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घटना सोमवार सुबह करीब 9 बजे की बताई जा रही है. नदी में तीन लड़कियों के डूबने की खबर मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जुट गई. इसके बाद ग्रामीणों, स्थानीय गोताखोरों और प्रशासन की टीम ने दोनों लापता लड़कियों की तलाश शुरू कर दी. नदी में लगातार खोज अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन अब तक दोनों का पता नहीं चल पाया है. घटना के बाद पाचाडुमर गांव और आसपास के इलाके में मातम पसर गया है. जिन परिवारों की बेटियां लापता हैं, वहां चीख-पुकार मची हुई है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. वे लगातार इस उम्मीद में नदी किनारे मौजूद हैं कि शायद उनकी बेटियां सुरक्षित मिल जाएं.

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इस पूरी घटना में सबसे दर्दनाक बात यह है कि कुछ देर पहले तक तीनों लड़कियां नदी में स्नान कर रही थीं और सेल्फी ले रही थीं. इसके बाद अचानक हालात बदल गए. एक लड़की को ग्रामीणों ने बचा लिया, लेकिन जूली और खुशबू अब भी लापता हैं. नदी किनारे बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हैं. स्थानीय लोग भी बचाव अभियान में मदद कर रहे हैं.

एक बची, दो का नहीं मिला सुराग

गोताखोर और प्रशासन की टीम नदी में दोनों लड़कियों की तलाश में जुटी हुई है. हर किसी की नजर इस तलाश अभियान पर टिकी हुई है. सोमवार के मौके पर पाचाडुमर गांव के सैकड़ों श्रद्धालु सोन नदी में जल उठाने पहुंचे थे. इसी दौरान हुई इस घटना ने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया. जिस नदी किनारे सुबह श्रद्धालुओं की भीड़ और चहल-पहल थी, वहीं कुछ देर बाद दो परिवार अपनी बेटियों की तलाश में परेशान नजर आए.
 

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