गुरुग्राम में किसने खरीदा ₹271 करोड़ का देश का सबसे महंगा पेंटहाउस!

भारत के लग्जरी हाउसिंग मार्केट में नया इतिहास रचते हुए DLF के प्रोजेक्ट 'द डहलियास' में ₹271 करोड़ का पेंटहाउस बिका है. प्रति स्क्वायर फीट मूल्यांकन के आधार पर, एक उद्यमी द्वारा किया गया यह सौदा देश के सबसे महंगे आवासीय ट्रांजैक्शंस में शुमार हो गया है.

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रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस पेंटहाउस का सुपर एरिया 17,200 स्क्वायर फीट और कारपेट एरिया 10,500 स्क्वायर फीट है. इस हिसाब से इसकी कीमत सुपर एरिया पर लगभग ₹1.58 लाख प्रति स्क्वायर फीट और कारपेट एरिया पर करीब ₹2.6 लाख प्रति स्क्वायर फीट बैठती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक यह ₹271 करोड़ की प्रॉपर्टी कारोबारी मानव सरदाना ने खरीदी है, जो 'इंपीरियल ऑटो' से जुड़े रहे हैं.

कारपेट एरिया पर करीब ₹2.6 लाख प्रति स्क्वायर फीट के भाव के साथ, इस डील ने गुरुग्राम को प्रति स्क्वायर फीट दर के मामले में मुंबई के सबसे महंगे प्रॉपर्टी सौदों के करीब खड़ा कर दिया है. मुंबई में भारत की सबसे महंगी रिहायशी संपत्तियां हैं, जहां वर्ली और अन्य प्राइम लोकेशंस में सौदे ₹2 लाख प्रति स्क्वायर फीट से ऊपर चले जाते हैं.

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देश की महंगी डीलों में से एक

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कई बड़े सौदे देखे गए हैं, जिनमें लीना गांधी तिवारी द्वारा वर्ली के 'नमन ज़ाना' में ₹639 करोड़ में दो सी-फेसिंग डुप्लेक्स खरीदना और जेपी तापड़िया द्वारा मालाबार हिल में ₹369 करोड़ में 27,160 स्क्वायर फीट का ट्रिपलेक्स खरीदना शामिल है. इसके अलावा मुंबई में ₹180 से ₹200 करोड़ के दायरे में भी कई सौदे हुए हैं.

रियल एस्टेट उद्योग से जुड़े जानकारों का कहना है, "द डहलियास के इस सौदे की खासियत इसका ₹271 करोड़ का बड़ा अमाउंट और कारपेट एरिया पर करीब ₹2.6 लाख प्रति स्क्वायर फीट का भाव है, यह एक ऐसा प्राइस लेवल है जो पारंपरिक रूप से केवल मुंबई की सबसे प्रमुख और महंगी लोकेशनों से जुड़ा रहा है.

'द डहलियास' से पहले, डीएलएफ के ही 'द कैमेलियास' (The Camellias) ने गुरुग्राम को भारत के लग्जरी रियल एस्टेट मार्केट में मजबूती से स्थापित किया था. दिसंबर 2024 में, उद्यमी ऋषि पार्टी ने 'द कैमेलियास' में 16,290 स्क्वायर फीट का पेंटहाउस ₹190 करोड़ में खरीदा था, जिसकी कीमत कारपेट एरिया पर लगभग ₹1.8 लाख प्रति स्क्वायर फीट थी.

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