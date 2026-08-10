भाई अबान को खोने के गम में डूबा माफिया अतीक का बेटा अली, आंखों से नहीं थम रहे आंसू! झांसी जेल में ऐसा है हाल

यूपी की झांसी जेल में बंद माफिया अतीक अहमद का बेटा अली बेहद दुखी है. सड़क हादसे में छोटे भाई अबान की मौत से उसे गहरा आघात पहुंचा है. सूत्रों के मुताबिक, जब भी जेल में उसे अबान की याद आती तो उसके आखों से आंसू निकल आते हैं. कभी वह भाई द्वारा दी गई किताबें देखता तो कभी इधर-उधर. उसे अफसोस है कि जिस समय उसे अपने भाई के साथ मे होना चाहिए उस समय वह जेल में था.

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बता दें कि झांसी जेल में अली अहमद से मिलने जाते वक्त गुरुवार को सड़क हादसे में अबान की मौत हो गई थी. अबान के जनाजे में शामिल होने के बाद उसका भाई अली रविवार की सुबह करीब 4 बजकर 38 मिनट पर झांसी जेल वापस लौटा. इस दौरान मीडिया ने उससे बात करने का प्रयास किया लेकिन उसने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया. वापस जेल लौटने के बाद से अली अपने भाई की मौत के गम में डूबा-डूबा नजर आया. इससे पहले उसने खाना तक छोड़ दिया था.

प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के बेटे आबान के सुपुर्द-ए-खाक के बाद एक भावुक वीडियो सामने आया था. कसारी-मसारी कब्रिस्तान में मिट्टी देने के बाद अबान के तीनों भाई- अली अहमद, मोहम्मद उमर और एहजम- एक-दूसरे के गले लगकर फूट-फूट कर रोते नजर आए.

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बड़ा भाई अली अहमद अपने छोटे भाई एहजम को संभालते और ढांढस बंधाते दिखा. पैरोल पर जेल से आए अली और उमर का छोटे भाई को खोने के बाद कब्रिस्तान में रो-रोकर बुरा हाल हो गया.

मालूम हो कि झांसी में सड़क हादसे का शिकार हुए अतीक अहमद के 21 वर्षीय बेटे अबान और उसके साथी सोनू का पोस्टमार्टम डॉक्टर्स के पैनल ने किया था. रिपोर्ट के अनुसार, अबान के शरीर पर 23 गंभीर चोटें आई थीं. तेज धमक के कारण लीवर, लंग्स, तिल्ली फटने और पसलियां टूटने से हुई इंटरनल ब्लीडिंग उसकी मौत की वजह बनी. वहीं, साथी सोनू के दोनों हाथों में फ्रैक्चर और सिर की हड्डी टूटने से मौत हुई.

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