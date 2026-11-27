मिडिल ईस्ट में एक बार फिर बड़े युद्ध का खतरा बढ़ता दिखाई दे रहा है. इजरायल में राजनीतिक अस्थिरता, गाजा और लेबनान में जारी सैन्य कार्रवाई तथा ईरान के खिलाफ संभावित नए हमले की तैयारियों ने अंतरराष्ट्रीय चिंता बढ़ा दी है. इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी अक्टूबर 2026 के चुनाव में अपना संसदीय बहुमत खो चुकी है, लेकिन उन्होंने अभी प्रधानमंत्री पद नहीं छोड़ा है.

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दूसरी तरफ, विपक्षी नेता गादी आइजेनकोट नई सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं. इस राजनीतिक अनिश्चितता के बीच नेतन्याहू पर ईरान के खिलाफ दोबारा सैन्य कार्रवाई करने की तैयारी का आरोप लग रहा है. इजरायली मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, नेतन्याहू चाहते हैं कि अमेरिका के समर्थन का इंतजार किए बिना भी इजरायल ईरान पर हमला करने का विकल्प खुला रखे.

सवाल यह है कि क्या इजरायल वास्तव में अकेले ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू करेगा? क्या इससे पूरा पश्चिम एशिया युद्ध की चपेट में आ सकता है? और इसका सोने-चांदी की कीमतों पर क्या असर होगा?

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नेतन्याहू की हार के बाद भी इजरायल में सत्ता परिवर्तन क्यों नहीं हुआ?

इजरायल में 27 अक्टूबर 2026 को संसदीय चुनाव हुए. नेतन्याहू के दक्षिणपंथी और धार्मिक दलों के गठबंधन को 120 सदस्यीय संसद में 53 सीटें मिलीं, जबकि गादी आइजेनकोट के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन को 48 सीटें मिलीं. किसी भी गठबंधन को सरकार बनाने के लिए जरूरी 61 सीटें नहीं मिलीं.

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इसके बाद राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने आइजेनकोट को सरकार बनाने की जिम्मेदारी दी. लेकिन उन्हें भी बहुमत जुटाने में मुश्किल हो रही है. इसलिए नेतन्याहू अभी कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हुए हैं.

इसका मतलब यह है कि इजरायल में अभी नई सरकार का गठन नहीं हुआ है. नेतन्याहू राजनीतिक रूप से कमजोर जरूर हुए हैं, लेकिन उनके पास महत्वपूर्ण सुरक्षा और सैन्य फैसले लेने की संवैधानिक शक्तियां बनी हुई हैं. यही स्थिति ईरान के खिलाफ संभावित हमले को लेकर चिंता बढ़ा रही है.

क्या अमेरिका के बिना ईरान पर हमला करेगा इजरायल?

इजरायल और ईरान के बीच टकराव केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं है. दोनों देशों के बीच फरवरी 2026 में अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमलों के साथ बड़ा युद्ध शुरू हुआ था. इसके बाद ईरान ने भी जवाबी हमले किए.

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जून में पाकिस्तान की मध्यस्थता से संघर्ष रोकने के लिए युद्धविराम हुआ, लेकिन तनाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ. अब नेतन्याहू दोबारा सैन्य कार्रवाई के विकल्प पर विचार कर रहे हैं. 13 नवंबर की अल जजीरा रिपोर्ट के मुताबिक, नेतन्याहू ईरान के खिलाफ नए अभियान के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बना रहे हैं.

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हालांकि, अमेरिका बड़े पैमाने पर नए सैन्य अभियान को लेकर उत्साहित नहीं दिख रहा है. इजरायल की सेना के भीतर भी इस बात पर चिंता है कि बिना अमेरिकी सहयोग के हमला करने से इजरायल को कई मोर्चों पर लड़ना पड़ सकता है.

ईरान पर हमले से पहले इजरायल को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा?

ईरान पर हमला करना इजरायल के लिए आसान नहीं होगा. दोनों देशों के बीच भौगोलिक दूरी काफी अधिक है. इजरायल को ईरान के परमाणु ठिकानों, मिसाइल केंद्रों और सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के लिए लंबी दूरी तक हवाई अभियान चलाना होगा. इसके लिए लड़ाकू विमानों, हवा में ईंधन भरने वाले विमानों, खुफिया सूचनाओं और सटीक निशाना लगाने वाले हथियारों की जरूरत होगी. अमेरिका की मदद मिलने पर यह अभियान अपेक्षाकृत आसान हो सकता है.

दूसरी चुनौती ईरान की जवाबी कार्रवाई है. ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और आत्मघाती ड्रोनों का बड़ा जखीरा है. वह इजरायल के सैन्य ठिकानों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बना सकता है. इसके अलावा लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हूती जैसे ईरान समर्थित संगठन भी संघर्ष को व्यापक बना सकते हैं.

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22 नवंबर को प्रकाशित टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के मुताबिक, इजरायली सैन्य खुफिया अधिकारियों ने नेतन्याहू को चेतावनी दी है कि ईरान पर नया हमला लेबनान, सीरिया और गाजा तक कई मोर्चों पर युद्ध शुरू कर सकता है. अधिकारियों को आशंका है कि जिस सैन्य अभियान को कुछ दिनों तक सीमित रखने की योजना बनाई जा रही है, वह लंबे क्षेत्रीय संघर्ष में बदल सकता है.

गाजा और लेबनान में हमले क्यों बढ़ा रहे हैं युद्ध का खतरा?

इजरायल की सैन्य कार्रवाई का दायरा केवल ईरान तक सीमित नहीं है. गाजा में युद्धविराम के बावजूद इजरायली हमले जारी हैं. 26 नवंबर को गाजा में इजरायली हमलों में कम से कम 10 फिलिस्तीनियों की मौत की खबर आई. इजरायल का कहना है कि वह हमास के सैन्य और वित्तीय नेटवर्क को निशाना बना रहा है. दूसरी तरफ, हमास इन हमलों को युद्धविराम का उल्लंघन बता रहा है.

लेबनान में भी हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच तनाव बना हुआ है. हिजबुल्लाह ईरान का प्रमुख क्षेत्रीय सहयोगी है. यदि इजरायल ईरान पर हमला करता है, तो हिजबुल्लाह उसके खिलाफ मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू कर सकता है. ऐसी स्थिति में इजरायल को एक साथ ईरान और लेबनान के मोर्चे पर सैन्य संसाधन लगाने पड़ सकते हैं.

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इसलिए गाजा और लेबनान में जारी संघर्ष को ईरान के साथ संभावित युद्ध से अलग करके नहीं देखा जा सकता. पश्चिम एशिया में एक मोर्चे पर बढ़ने वाला तनाव दूसरे मोर्चे को भी प्रभावित कर सकता है.

सोना और चांदी की कीमतों पर क्यों पड़ रहा है असर?

युद्ध की आशंका का असर अंतरराष्ट्रीय बाजारों पर भी दिखाई देता है. जब दुनिया में राजनीतिक अस्थिरता और सैन्य संघर्ष का खतरा बढ़ता है, तो निवेशक शेयर बाजार जैसे जोखिम वाले निवेश से पैसा निकालकर सोने में निवेश करना पसंद करते हैं. सोने को सुरक्षित निवेश (Safe Haven Asset) माना जाता है.

इसी वजह से इजरायल और ईरान के बीच तनाव बढ़ने पर सोने की मांग बढ़ सकती है. चांदी पर भी इसका असर पड़ता है, हालांकि चांदी का इस्तेमाल उद्योगों में भी होता है. इसलिए इसकी कीमत पर वैश्विक औद्योगिक मांग और आर्थिक परिस्थितियों का भी प्रभाव पड़ता है.

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26 नवंबर को डीडी न्यूज ने बाजार विशेषज्ञों के हवाले से बताया कि इजरायल-ईरान तनाव के कारण सोने और चांदी की कीमतों में तेजी की संभावना है. लेकिन यह जरूरी नहीं कि युद्ध की स्थिति में दोनों धातुओं की कीमतें हमेशा बढ़ें. डॉलर की मजबूती, अमेरिकी ब्याज दरें, कच्चे तेल की कीमत और निवेशकों की नकदी की जरूरत भी बाजार की दिशा बदल सकती है. मार्च 2026 में जारी ईरान युद्ध के दौरान भी सोने की कीमतों में तेजी के बाद बड़ी गिरावट देखी गई थी.

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क्या अब इजरायल-ईरान के बीच फिर होगा युद्ध?

मौजूदा हालात में इजरायल और ईरान के बीच दोबारा बड़े सैन्य टकराव की आशंका वास्तविक है, लेकिन यह कहना जल्दबाजी होगी कि युद्ध निश्चित रूप से शुरू होने वाला है. इजरायल के सामने तीन बड़े विकल्प हैं...

पहला.. . अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के परमाणु और मिसाइल ठिकानों पर हमला करना.

. अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के परमाणु और मिसाइल ठिकानों पर हमला करना. दूसरा... अमेरिका की भागीदारी के बिना सीमित सैन्य कार्रवाई करना.

अमेरिका की भागीदारी के बिना सीमित सैन्य कार्रवाई करना. तीसरा... फिलहाल सैन्य दबाव बनाए रखते हुए कूटनीतिक और आर्थिक रास्तों को मौका देना.

अमेरिका की भूमिका यहां सबसे महत्वपूर्ण होगी. ट्रंप प्रशासन फिलहाल ईरान पर दबाव बनाए रखने के साथ बातचीत का रास्ता भी खुला रखना चाहता है. वहीं नेतन्याहू की राजनीतिक स्थिति और इजरायल की सुरक्षा संबंधी चिंताएं सैन्य विकल्प को मजबूत कर रही हैं.

इसलिए आने वाले दिनों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि इजरायल केवल सैन्य तैयारियां करता है या वास्तव में ईरान पर हमला करने का फैसला लेता है. यदि हमला हुआ तो इसका असर केवल इजरायल और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा. खाड़ी देशों की सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय तेल आपूर्ति, समुद्री व्यापार, भारत की ऊर्जा जरूरतों और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी इसका व्यापक असर पड़ सकता है.

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