सड़क पर गाड़ियों और ट्रकों के पलटने की खबरे आए दिन सामने आती रहती हैं. अब जब हाईवे और सड़कों के किनारे सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल कर दिए गए हैं. ऐसे में इन घटनाओं के वीडियो भी वायरल हो जाते हैं. कभी कोल्ड ड्रिंक्स लदे ट्रक पलटने की वीडियो, तो कभी शराब से भरी गाड़ी पलटने का वीडियो, तो कभी दूध के टैंकर के पलट जाने के फुटेज सामने आते रहते हैं.

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इसके अलावा अजीबो-गरीब तरीके से ओवरलोड ट्रकों के वीडियो भी सामने आते रहते हैं. इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ट्रक किसी भी पल पलट सकता है. इसी बीच चीन से एक वायरल वीडियो सामने आया है. इसमें ट्रैफ़िक से बचने के चक्कर में बकरियों से भरे एक ट्रक को पलटते हुए दिखाया गया है.

A truck loaded with goats overturned while avoiding other vehicles. Police rushed to the scene, kept order, and helped get all the goats back. 载满山羊的货车避让车辆侧翻，民警赶到现场维持秩序，帮忙找回了全部山羊。 #news #police #goat #accident #China https://t.co/fR85aHOvAr — Swiss Roll 瑞士卷 (@xiaolianlian321) November 26, 2026

ग्लोबल टाइम्स के हैंडल से भी यह वीडियो शेयर किया गया है. बकरियों से भरा ट्रक पलटने की यह घटना हाईवे पर लगे कैमरे में कैद हो गई. इस वीडियो का हैरान कर देना वाला पल गाड़ी पलटने के बाद का है. जब ट्रक पलटता है तब उस पर लोड सारी बकरियां नीचे गिर जाती हैं. ट्रक पलटने की वजह से बकरियों के बाड़े भी टूट जाते हैं और फिर सभी बकरियां सड़क पर इधर-उधर भागने लग जाती हैं.

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ट्रक पलटने के तुरंत बाद ड्राइव बाहर निकलता है और बाड़े से दबी बकरियों को निकालने की कोशिश करने लगता है. इसी बीच कुछ बकरियां इधर- उधर भागने लगती हैं. वहीं कुछ बकरियां ट्रक के पास ही खड़ी रहती है. इस घटना के तुरंत बाद पुलिस और ट्रैफिक अधिकारी मौके पर पहुंचकर स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगते हैं.

सड़कों पर पुलिस वालों को दौड़- दौड़कर सभी बकरियों को इकट्ठा करना पड़ता है. सड़क पर बेतरतीब तरीके से बकरियों के इधर- उधर भागने से ट्रैफिक भी डिस्टर्ब हो जाता है. वहीं पुलिस वालों को बकरियों को पकड़ने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है. एक- एक बकरी को पकड़ने में पुलिस वालों को काफी दौड़- भाग करते हुए वीडियो में देखा जा सकता है.

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