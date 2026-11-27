हॉलीवुड को अपना नया 007: जेम्स बॉन्ड एक्टर रॉबर्ट पैटिनसन के रूप में मिल चुका है. पिछले हफ्ते हुई इस घोषणा ने कई लोगों को सरप्राइज किया. रॉबर्ट सबसे आखिरी चरण में बॉन्ड के रोल के लिए ऑडिशन देने पहुंचे थे, और उसके तुरंत बाद ही उन्हें ये रोल भी मिला. कई लोगों ने उनके लिए खुशी जाहिर की, जिनमें अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हो गए हैं.

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रॉबर्ट की कास्टिंग पर क्या बोले ट्रंप?

ट्रंप ने डेनियल क्रेग के बाद रॉबर्ट पैटिनसन को जेम्स बॉन्ड बनने की शुभकामनाएं तो दीं, लेकिन इसी बीच एक्टर की एक्स गर्लफ्रेंड क्रिस्टन स्टीवर्ट से जुड़ा 14 साल पुराना किस्सा भी याद कर लिया. हाल ही में व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में हुई प्रेस मीटिंग के दौरान उनसे हॉलीवुड स्टार की कास्टिंग के बारे में पूछा गया था.

इस पर ट्रंप ने कहा कि वो अच्छे दिखते हैं. मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं. लेकिन इसके बाद ट्रंप ने अपने एक सहयोगी से रॉबर्ट के बारे में कुछ आर्टिकल लाने को कहा. उन्होंने अपनी सहयोगी नताली हार्पर से सवाल किया कि क्या जेम्स बॉन्ड कंजर्वेटिव यानी रूढ़िवादी विचारों वाले हैं? तो इसपर नताली ने जवाब दिया कि वो अच्छे रहे हैं.

इसके बाद ट्रंप ने कहा, 'मुझे हमेशा ऐसे लोग पसंद आते हैं, जो मुझे पसंद करते हैं.' उन्होंने रॉबर्ट के बारे में लिखी कुछ अच्छी बातें भी पढ़ीं और कहा, 'ये प्यारा है. वो मेरे बारे में अच्छी बातें कहते हैं.' डोनाल्ड ट्रंप ने आगे रॉबर्ट पैटिनसन के 14 साल पुराने रिश्ते का भी जिक्र किया, जिससे उनका एक छोटा सा कनेक्शन रहा.

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रॉबर्ट के पुराने दर्द का भी किया जिक्र

साल 2012 में जब रॉबर्ट और क्रिस्टन स्टीवर्ट के रिश्ते में परेशानी आई थी, तब ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट किए थे. उन्होंने रॉबर्ट को क्रिस्टन के साथ दोबारा रिश्ता ना जोड़ने की सलाह दी थी. वो हमेशा से ही रॉबर्ट पैटिनसन के काम को पसंद करते आए हैं. अब जब ट्रंप के सामने रॉबर्ट से जुड़ा एक पुराना आर्टिकल आया, तो उन्होंने अपना 2012 का ट्वीट सबके सामने पढ़ दिया.

इसमें उन्होंने लिखा था- रॉबर्ट पैटिनसन को क्रिस्टन स्टीवर्ट को वापस अपनी जिंदगी में नहीं आने देना चाहिए. उसने उन्हें धोखा दिया है और वह दोबारा ऐसा करेगी. अपना पुराना ट्वीट पढ़ने के बाद ट्रंप ने कहा, 'ये काफी पुरानी बात है.' ट्रंप ने उस समय भी क्रिस्टन और रॉबर्ट के रिश्ते पर कई बार पोस्ट किए थे. उन्होंने एक दूसरे ट्वीट में कहा था कि वो सही हैं और रॉबर्ट को क्रिस्टन से अलग हो जाना चाहिए. उन्होंने एक्टर को समझदार बनने की सलाह भी दी थी.

क्या थी रॉबर्ट और क्रिस्टन की लव स्टोरी?

रॉबर्ट पैटिनसन और क्रिस्टन स्टीवर्ट की लव स्टोरी किसी से छिपी नहीं है. दोनों ने ट्वाइलाइट फिल्म सीरीज में साथ काम किया था. इसी दौरान दोनों करीब आए और साल 2010 में अपने रिश्ते को कंफर्म किया था. दोनों की जोड़ी को फैंस काफी पसंद करते थे. लेकिन साल 2012 में उनके रिश्ते में बड़ा मोड़ आया. उस समय क्रिस्टन की एक तस्वीर सामने आई थी, जिसमें वो अपनी फिल्म स्नो व्हाइट एंड द हंट्समैन के डायरेक्टर रूपर्ट सैंडर्स के साथ नजर आई थीं.

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उस वक्त क्रिस्टन और रॉबर्ट रिलेशनशिप में थे. इस घटना के बाद दोनों के रिश्ते में दरार आ गई थी. मामला सामने आने के बाद क्रिस्टन और रूपर्ट, दोनों ने अपने पार्टनर्स से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी थी. इसके बाद रॉबर्ट और क्रिस्टन कुछ समय के लिए अलग हो गए थे. हालांकि, दोनों ने बाद में अपने रिश्ते को एक और मौका दिया, लेकिन मई 2013 में उनका ब्रेकअप हो गया. इस 'लव ट्रायंगल' ने हॉलीवुड में बड़ा बवाल मचाया था.

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