बीजेपी की वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने चुनाव में टिकट मिलने को लेकर दिए अपने बयान पर सफाई दी है. उन्होंने कहा कि उनके बयान को लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह के कयास लगाए गए, जबकि उनकी बात अहंकार से नहीं निकली थी. उमा भारती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि दो दिन पहले ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर मीडियाकर्मियों ने उनसे पूछा था कि क्या पार्टी उन्हें आगामी चुनाव में टिकट देगी. इस सवाल पर दिए गए उनके जवाब से ऐसा भूचाल आ जाएगा, इसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी.

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क्या बोली थीं उमा भारती?

असल में उमा भारती से मीडिया ने पूछा था कि क्या उन्हें टिकट मिलेगा तो, इस सवाल के जवाब में पूर्व सीएम ने कहा था कि 'किसकी औकात है मुझे टिकट देने की, मैं खुद फैसला करती हूं कि मुझे चुनाव लड़ना है या नहीं...'.

परसों ग्वालियर स्टेशन पर हमारे मीडिया के बंधुओं के द्वारा मुझसे यह पूछने पर कि 2029 के लोकसभा चुनाव में क्या पार्टी मुझे टिकिट देगी तो स्वाभाविक है कि मेरे मुंह से यह बात निकली इसमें मेरे उत्तर पर भूचाल आ गया। जो मैंने सोचा ही नहीं था फिर तो सोशल मीडिया पर तरह-तरह के कयास लगाए गये। यह अहंकार से निकली हुई बात नहीं थी मगर सच्चाई यही है कि पार्टी ने मुझे कभी टिकिट दिया नहीं है बल्कि चुनाव लड़ने के लिए मुझे राजी किया है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री एवं अधिकतर नेता सामान्य परिवारों में जन्म लेकर अब अपने राष्ट्रीय सेवा के निरंतर तप से कार्यकर्ता एवं लोगों की नजर में ऊंचे उठते गये और पार्टी उन्हें जिम्मेवारी देती चली गई। यह सामान्य कार्यकर्ता से लेकर प्रधानमंत्री तक की सबकी यही कहानी है। मुझे तो समझ में ही नहीं आता है कि आपको टिकिट मिलेगा कि नहीं, इसका क्या मतलब है। आप जिस जिम्मेवारी के योग्य हैं वहां आपको पहुंचा ही दिया जाएगा। मेरी अपनी निजी राय में इसमें तीन तत्व शामिल रहते हैं, आप स्वयं, आपकी जरूरत और आपकी योगदान देने की क्षमता। फिर जनता-जनार्दन एवं संगठन का कार्यकर्ता आपको हाथों हाथ उठा लेते हैं फिर आपको चुनाव लड़ने की जिम्मेवारी दी जाती है। टिकिट मिलना तो एक वैधानिक प्रक्रिया है जो कि चुनाव आयोग के लिए पूरी करनी होती है। शराबबंदी पर भी यह सच्चाई है कि नीति बन चुकी है किन्तु फिर भी पुलिस के साथ जन प्रतिनिधियों की सजगता बहुत जरूरी है। शराबबंदी के लिए हमारा अभियान सफल था क्योंकि समग्रता के साथ एक नीति बन गई थी। अब उसकी निगरानी में सबसे बड़ी भूमिका जन प्रतिनिधियों की रहेगी। @BJP4India @BJP4MP @PMOIndia @Hkhandelwal1964 — Uma Bharti (@umasribharti) November 27, 2026

'पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए राजी किया'

उमा भारती ने कहा, 'यह अहंकार से निकली हुई बात नहीं थी, मगर सच्चाई यही है कि पार्टी ने मुझे कभी टिकट दिया नहीं है, बल्कि चुनाव लड़ने के लिए मुझे राजी किया है.' उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री समेत देश के अधिकतर नेता सामान्य परिवारों में पैदा हुए और निरंतर राष्ट्रसेवा के जरिए कार्यकर्ताओं और जनता की नजरों में ऊपर उठते गए. पार्टी भी उन्हें जिम्मेदारियां देती चली गई. सामान्य कार्यकर्ता से लेकर प्रधानमंत्री तक की यही कहानी है.

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'टिकट मिलना एक वैधानिक प्रक्रिया'

उमा भारती ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आता कि टिकट मिलेगा या नहीं, इस सवाल का क्या मतलब है. व्यक्ति जिस जिम्मेदारी के योग्य होता है, उसे वहां पहुंचा दिया जाता है. उनकी नजर में इसमें तीन तत्व शामिल होते हैं- व्यक्ति स्वयं, उसकी जरूरत और योगदान देने की क्षमता. उन्होंने कहा कि जनता और संगठन के कार्यकर्ता व्यक्ति को हाथोंहाथ उठा लेते हैं, जिसके बाद उसे चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी दी जाती है. टिकट मिलना तो एक वैधानिक प्रक्रिया है, जिसे चुनाव आयोग के लिए पूरा करना होता है.

शराबबंदी को लेकर भी रखी अपनी बात

उमा भारती ने शराबबंदी के मुद्दे पर कहा कि इस संबंध में नीति बन चुकी है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस के साथ-साथ जनप्रतिनिधियों की सजगता बेहद जरूरी है. उन्होंने अपने शराबबंदी अभियान को सफल बताते हुए कहा कि इसके जरिए एक व्यापक नीति बनी थी. अब इस नीति की निगरानी में सबसे बड़ी भूमिका जनप्रतिनिधियों की होगी.

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