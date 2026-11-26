इजरायल और अमेरिका ने ड्रोन खतरों से निपटने के लिए पहली बार इजरायल में संयुक्त तकनीकी परीक्षण अभियान चलाया है. इस अभियान का नाम ‘ब्लैक सैंड्स’ रखा गया है. इसमें लगभग 20 अलग सिस्टम का परीक्षण किया गया. यह परीक्षण इजरायल के रक्षा मंत्रालय के रक्षा अनुसंधान एवं विकास निदेशालय और अमेरिका के कई रक्षा संगठनों के सहयोग से हुआ.

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अमेरिकी पक्ष में कैपेबिलिटीज डेवलपमेंट एंड इनोवेशन कार्यालय, स्पेशल ऑपरेशंस कमांड सेंट्रल, यूएस सेंट्रल कमांड, ऑफिस ऑफ नेवल रिसर्च और जॉइंट इंटरएजेंसी टास्क फोर्स 401 शामिल रहे. इजरायली पक्ष से आईडीएफ ग्राउंड फोर्सेज, इजरायली वायुसेना और दोनों देशों की प्रमुख रक्षा कंपनियां भी इसमें शामिल हुईं.

इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य उन एडवांस सिस्टम का मूल्यांकन करना था जो बिना चालक वाले हवाई वाहनों यानी ड्रोन और यूएवी के खतरे को रोक सकें. परीक्षण ऐसे परिदृश्यों में किए गए जो दोनों देशों के सामने आने वाले खतरों और चुनौतियों से मिलते-जुलते थे.

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इजरायल में यह परीक्षण कराना इसलिए भी खास है क्योंकि देश ड्रोन रक्षा तकनीक के क्षेत्र में विश्व स्तर पर अग्रणी माना जाता है. यह इजरायल की रणनीति का हिस्सा है जिसमें वह अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत रखना चाहता है और अमेरिका तथा अन्य देशों के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाना चाहता है.

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ड्रोन खतरे की बढ़ती चुनौती

आज ड्रोन का खतरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है. नागरिक तकनीक आसानी से उपलब्ध होने के कारण छोटे और सस्ते ड्रोन भी युद्धक्षेत्र में बड़े खतरे बन गए हैं. ये ड्रोन निगरानी, हमले और तोड़फोड़ के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं. इनकी संख्या ज्यादा होने और तेजी से बदलने वाली तकनीक के कारण पारंपरिक रक्षा प्रणालियां कई बार अपर्याप्त साबित होती हैं.

इसी चुनौती से निपटने के लिए इजरायल और अमेरिका लगातार नई तकनीकें विकसित कर रहे हैं. ब्लैक सैंड्स परीक्षण इसी दिशा में एक बड़ा कदम है. इसमें विभिन्न प्रकार के ड्रोन खतरों के खिलाफ सिस्टम की क्षमता जांची गई और यह देखा गया कि वे सैनिकों की वास्तविक जरूरतों के कितने अनुरूप हैं.

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दोनों देशों की साझेदारी

इजरायल के रक्षा अनुसंधान एवं विकास निदेशालय के प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल डैनियल गोल्ड ने कहा कि ड्रोन खतरे से निपटने के लिए लगातार तकनीकी नवाचार और सहयोगियों के साथ नजदीकी साझेदारी जरूरी है. उन्होंने बताया कि इजरायल में यह परीक्षण करने और अमेरिकी संगठनों के साथ काम करने से दोनों पक्षों के अनुभव और तकनीक जुड़ रहे हैं. इससे मैदान में तैनात बलों के लिए जरूरी समाधानों का संयुक्त मूल्यांकन संभव हो रहा है.

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इसी निदेशालय की अनुसंधान इकाई के प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल बेनी अमिनोव ने कहा कि इजरायल ड्रोन खतरे से निपटने में वैश्विक अग्रणी है. यह खतरा नागरिक तकनीक की आसान उपलब्धता और तेजी से सीखने-बदलने की क्षमता के कारण जटिल होता जा रहा है.

अमेरिका के साथ यह संयुक्त परीक्षण दोनों देशों के सैन्य विकास प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है. इसमें परिचालन अनुभव और तकनीकी सीख का आदान-प्रदान हो रहा है. उन्होंने रक्षा सहयोग को इजरायल के लिए रणनीतिक संपत्ति बताया और कहा कि इससे अमेरिका को भी अनोखी तकनीकें और अनुभव मिलते हैं.

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रणनीतिक प्रभाव और भविष्य

ब्लैक सैंड्स परीक्षण सिर्फ तकनीकी मूल्यांकन नहीं है बल्कि दोनों देशों की रक्षा साझेदारी को और मजबूत बनाने का माध्यम भी है. इजरायल अपनी भौगोलिक स्थिति और लगातार सुरक्षा चुनौतियों के कारण ड्रोन रक्षा में व्यावहारिक अनुभव रखता है. अमेरिका इस अनुभव और तकनीक का लाभ उठाकर अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकता है.

वहीं इजरायल को अमेरिकी संसाधनों और व्यापक दृष्टिकोण का फायदा मिलता है. यह सहयोग भविष्य के खतरों से निपटने के लिए नई प्रणालियां विकसित करने में मदद करेगा. कुल मिलाकर यह परीक्षण दिखाता है कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन जैसे सस्ते और प्रभावी हथियारों के खिलाफ बचाव कितना महत्वपूर्ण हो गया है.

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इजरायल और अमेरिका का यह संयुक्त प्रयास न सिर्फ दोनों देशों की सुरक्षा बढ़ाएगा बल्कि वैश्विक स्तर पर ड्रोन रक्षा तकनीकों के विकास को भी नई दिशा देगा. आने वाले समय में ऐसे और परीक्षणों से बेहतर और प्रभावी समाधान सामने आने की उम्मीद है.



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